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Dört yılda başına gelmeyen kalmadı: Kovid'e yakalandı, zehirlendi, trafik kazası ve üç kez kalp krizi geçirdi, MS oldu
Dört yılda başına gelmeyen kalmadı: Kovid'e yakalandı, zehirlendi, trafik kazası ve üç kez kalp krizi geçirdi, MS oldu
Sputnik Türkiye
Son dört yılda inşaattan düşen, Kovid'e yakalanan, trafik kazası geçiren, zehirlenen, felç kalan 57 yaşındaki Halil Yılmaz, bütün zorluklara rağmen azmiyle... 07.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-07T17:05+0300
2025-04-07T17:05+0300
sağlik
gaziantep
sağlık
felç
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tedavi
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Gaziantep'te yaşayan 57 yaşındaki Halil Yılmaz'ın başına son 4 yıldır neredeyse gelmeyen kalmadı. İnşaattan düşen, Kovid-19'a yakalanan, trafik kazasında yaralanan, karbonmonoksitten zehirlenen, 3 kez kalp krizi geçiren ve son olarak MS teşhisi konan Yılmaz, bütün bu zorluklara rağmen hayat mücadelesinden vazgeçmiyor. 4 yıl önce Tekirdağ Şarköy'de çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen Yılmaz'ın göğsü, kaburgaları, kolu, boynu ve sırtında kırıklar oluştu. Uzun süre yatalak kalan Yılmaz tedavi sürecinin sonunda tekerlekli sandalye ile hareket etmeye başladı. Ama hemen sonrasında Kovid'e yakalandı. Bu sürede bir de sobadan zehirlenen Yılmaz dört gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Şanssızlıklar peşini bırakmadıHastaneden taburcu olan Yılmaz bu kez de bir ay sonra trafik kazası geçirdi. Omzu ve kolu kırıldı. Tedavi süreci sonrasında sağlığına kavuşan Yılmaz peş peşe üç kez kalp krizi geçirdi.Yılmaz'a son olarak Multiple Skleroz (MS) teşhisi konulan ve yaklaşık 2 yıl yatağa bağımlı yaşayan Yılmaz, şu anda tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdürüyor.Boccia ile tanıştı, turnuvalara hazırlanıyorBütün bu sürecte arkadaş tavsiyesiyle boccia sporu ile tanışan Yılmaz, zamanla kendini geliştirerek bu alanda önemli yol kat etti. Yılmaz, yakın zamanda düzenlenecek Türkiye genelindeki turnuvaya katılmak için yoğun şekilde hazırlanıyor.Tekrar yürüyeceğim Yaşadığı zor günleri anlatan Yılmaz, yeniden yürüyebilmek için azimle mücadele ettiğini dile getirdi. Evde ve spor salonunda fiziksel çalışmalarına devam eden Yılmaz, "Fizik tedavi ve düzenli sporla ellerimi yeniden hareket ettirmeye başladım. Şimdi yürüteç yardımıyla günde yaklaşık 150 ila 200 metre yürüyebiliyorum." dedi.Gaziantep ve İstanbul'da birçok doktora başvurduğunu belirten Yılmaz, doktorların yeniden yürüme ihtimalini düşük gördüğünü ancak azimle mücadele ettiğini, destek alarak da olsa adım atabildiğini ifade etti. Felç kaldıktan sonra hayatındaki tüm düzenin değiştiğini anlatan Yılmaz, şunları söyledi:"Düştükten sonra sağlığımı, işimi, gücümü ve maddiyatımı kaybettim. Evim, ocağım dağıldı. O dönem psikolojim de bayağı bozulmuştu. Şu an daha iyiyim, emekli aylığımla geçiniyorum. Hayat, mücadele işte. Mücadele ediyorum, yaşamayı ve daha iyi olmayı düşünüyorum. Beni hayata bağlayan sadece hırs oldu. Benim önceden çevrem çok genişti, eşim dostum çoktu, telefonlarım susmazdı. Düştükten sonra ne arayanım ne soranım var. Ben de bu yüzden hırs yaptım, tekrar yürüyeceğim."
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gaziantep, sağlık, felç, ms, tedavi
gaziantep, sağlık, felç, ms, tedavi

Dört yılda başına gelmeyen kalmadı: Kovid'e yakalandı, zehirlendi, trafik kazası ve üç kez kalp krizi geçirdi, MS oldu

17:05 07.04.2025
Halil Yılmaz
Halil Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2025
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Son dört yılda inşaattan düşen, Kovid'e yakalanan, trafik kazası geçiren, zehirlenen, felç kalan 57 yaşındaki Halil Yılmaz, bütün zorluklara rağmen azmiyle örnek oldu.
Gaziantep'te yaşayan 57 yaşındaki Halil Yılmaz'ın başına son 4 yıldır neredeyse gelmeyen kalmadı. İnşaattan düşen, Kovid-19'a yakalanan, trafik kazasında yaralanan, karbonmonoksitten zehirlenen, 3 kez kalp krizi geçiren ve son olarak MS teşhisi konan Yılmaz, bütün bu zorluklara rağmen hayat mücadelesinden vazgeçmiyor.
4 yıl önce Tekirdağ Şarköy'de çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen Yılmaz'ın göğsü, kaburgaları, kolu, boynu ve sırtında kırıklar oluştu. Uzun süre yatalak kalan Yılmaz tedavi sürecinin sonunda tekerlekli sandalye ile hareket etmeye başladı. Ama hemen sonrasında Kovid'e yakalandı. Bu sürede bir de sobadan zehirlenen Yılmaz dört gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi.

Şanssızlıklar peşini bırakmadı

Hastaneden taburcu olan Yılmaz bu kez de bir ay sonra trafik kazası geçirdi. Omzu ve kolu kırıldı. Tedavi süreci sonrasında sağlığına kavuşan Yılmaz peş peşe üç kez kalp krizi geçirdi.
Yılmaz'a son olarak Multiple Skleroz (MS) teşhisi konulan ve yaklaşık 2 yıl yatağa bağımlı yaşayan Yılmaz, şu anda tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdürüyor.

Boccia ile tanıştı, turnuvalara hazırlanıyor

Bütün bu sürecte arkadaş tavsiyesiyle boccia sporu ile tanışan Yılmaz, zamanla kendini geliştirerek bu alanda önemli yol kat etti. Yılmaz, yakın zamanda düzenlenecek Türkiye genelindeki turnuvaya katılmak için yoğun şekilde hazırlanıyor.

Tekrar yürüyeceğim

Yaşadığı zor günleri anlatan Yılmaz, yeniden yürüyebilmek için azimle mücadele ettiğini dile getirdi. Evde ve spor salonunda fiziksel çalışmalarına devam eden Yılmaz, "Fizik tedavi ve düzenli sporla ellerimi yeniden hareket ettirmeye başladım. Şimdi yürüteç yardımıyla günde yaklaşık 150 ila 200 metre yürüyebiliyorum." dedi.
Gaziantep ve İstanbul'da birçok doktora başvurduğunu belirten Yılmaz, doktorların yeniden yürüme ihtimalini düşük gördüğünü ancak azimle mücadele ettiğini, destek alarak da olsa adım atabildiğini ifade etti. Felç kaldıktan sonra hayatındaki tüm düzenin değiştiğini anlatan Yılmaz, şunları söyledi:
"Düştükten sonra sağlığımı, işimi, gücümü ve maddiyatımı kaybettim. Evim, ocağım dağıldı. O dönem psikolojim de bayağı bozulmuştu. Şu an daha iyiyim, emekli aylığımla geçiniyorum. Hayat, mücadele işte. Mücadele ediyorum, yaşamayı ve daha iyi olmayı düşünüyorum. Beni hayata bağlayan sadece hırs oldu. Benim önceden çevrem çok genişti, eşim dostum çoktu, telefonlarım susmazdı. Düştükten sonra ne arayanım ne soranım var. Ben de bu yüzden hırs yaptım, tekrar yürüyeceğim."
Doktor - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2025
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