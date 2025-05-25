https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/malta-filistini-devlet-olarak-taniyacagini-duyurdu-1096505676.html
Malta, Filistin'i devlet olarak tanıyacağını duyurdu
Malta, Filistin'i devlet olarak tanıyacağını duyurdu
Sputnik Türkiye
Malta Başbakanı Robert Abela, ülkesinin Filistin’i devlet olarak tanıyacağını duyurarak, bu konudaki 45 yıllık ulusal tartışmayı sona erdireceklerini açıkladı... 25.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-25T21:59+0300
2025-05-25T21:59+0300
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Malta Başbakanı Robert Abela, ülkesinin Filistin'i devlet olarak tanımayı gelecek ay resmileştireceğini açıkladı.Filistin’i Haziran ayında resmen devlet olarak tanıyacağını duyuran Başbakan Abela, bu kararın, 45 yıldır süren ulusal bir tartışmayı sona erdireceğini belirtti. Abela, tanımanın ahlaki bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Gazze’deki insani krize dikkat çeken Başbakan, bölgede 50 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini ifade etti. Abela’nın tanıma kararı, 20 Haziran’da düzenlenecek bir konferans sonrasında resmileşeceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/malta-havalimanini-karistiran-firar-yolcular-ucaktan-kacti-polis-kovaladi-1092277760.html
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malta, filistin, malta büyükelçiliği, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail ordusu, i̇srail-filistin sorunu, ülke, yabancı ülke, tanıma
Malta, Filistin'i devlet olarak tanıyacağını duyurdu
Malta Başbakanı Robert Abela, ülkesinin Filistin’i devlet olarak tanıyacağını duyurarak, bu konudaki 45 yıllık ulusal tartışmayı sona erdireceklerini açıkladı. Ancak tanımanın hemen değil, gelecek ay gerçekleşeceğini belirtti.
Malta Başbakanı Robert Abela, ülkesinin Filistin'i devlet olarak tanımayı gelecek ay resmileştireceğini açıkladı.
Filistin’i Haziran ayında resmen devlet olarak tanıyacağını duyuran Başbakan Abela, bu kararın, 45 yıldır süren ulusal bir tartışmayı sona erdireceğini belirtti. Abela, tanımanın ahlaki bir sorumluluk olduğunu vurguladı.
Gazze’deki insani krize dikkat çeken Başbakan, bölgede 50 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini ifade etti. Abela’nın tanıma kararı, 20 Haziran’da düzenlenecek bir konferans sonrasında resmileşeceği ifade edildi.