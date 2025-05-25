https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/malta-filistini-devlet-olarak-taniyacagini-duyurdu-1096505676.html

Malta, Filistin'i devlet olarak tanıyacağını duyurdu

Malta, Filistin'i devlet olarak tanıyacağını duyurdu

Sputnik Türkiye

Malta Başbakanı Robert Abela, ülkesinin Filistin’i devlet olarak tanıyacağını duyurarak, bu konudaki 45 yıllık ulusal tartışmayı sona erdireceklerini açıkladı... 25.05.2025, Sputnik Türkiye

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Malta Başbakanı Robert Abela, ülkesinin Filistin'i devlet olarak tanımayı gelecek ay resmileştireceğini açıkladı.Filistin’i Haziran ayında resmen devlet olarak tanıyacağını duyuran Başbakan Abela, bu kararın, 45 yıldır süren ulusal bir tartışmayı sona erdireceğini belirtti. Abela, tanımanın ahlaki bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Gazze’deki insani krize dikkat çeken Başbakan, bölgede 50 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini ifade etti. Abela’nın tanıma kararı, 20 Haziran’da düzenlenecek bir konferans sonrasında resmileşeceği ifade edildi.

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