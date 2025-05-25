https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/cumhurbaskani-erdogan-ilk-gunden-beri-vefayi-onceledik-1096497117.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya rantçı olursunuz ya da bantçı olursunuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya rantçı olursunuz ya da bantçı olursunuz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Her Mahallesiyle İstanbul' programında konuşma yaptı. Erdoğan İBB'ye yönelik... 25.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-25T15:07+0300
2025-05-25T15:07+0300
2025-05-25T15:35+0300
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Her Mahallesiyle İstanbul' etkinliğinde konuştu.Program kapsamında İstanbul’un farklı ilçelerinden gelen partililer ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelen Erdoğan, konuşmasında AK Parti'nin siyasi mücadelesine, İstanbul'un önemine ve gelecek vizyonuna değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ''14 Ağustos 2001'den beri AK Parti adıyla siyaset tarihinde olan bir hareketiz. Öncesinde de davamız ve ideallerimiz için mücadele ettik, ter döktük, bedel ödedik. Vefayı, kardeşlik ve yoldaşlık hukukunu hiçbir zaman ihmal etmeyeceğiz asla ve asla geri plana itmeyeceğiz. Biz sandığa kadar değil son nefese kadar yol ve kader arkadaşlığı yapan bir kadroyuz'' açıklamasında bulundu.'Bizim yol arkadaşımız elitler değil'Erdoğan, partinin kuruluşundan bu yana verilen emeği vurgulayarak, milletle kurdukları gönül bağının altını çizerek şöyle konuştu:'Ya rantçı olursunuz ya da bantçı olursunuz'İBB soruşturması hakkında muhalefeti eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Siyasetin centilmence bir rekabet denkleminden çıkartılarak kavga cenderesine alınmasına eyvallah etmeyeceğiz. Milleti dinlemezseniz halkçı değil, ya rantçı olursunuz ya da bantçı olursunuz. Rantçıların da bantçıların da ne hallere düştüklerini hepimiz biliyoruz. Neredeyse her gün suç örgütünün yeni bir yolsuzluğu ortaya çıkıyor, İstanbul'un yağmalandığı ortaya dökülüyor. İstanbul'dan Türkiye'ye ve yurt dışına uzanan ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor. Örgütün kimleri maaşa, haraca, rüşvete bağladığı kendi arkadaşları tarafından itiraf ediliyor. Eski suç ortakları bavullarla taşınan paralardan bahsediyor. CHP Genel Başkanı Sayın Özel'in suç örgütünün posta güvercini gibi hareket etmesi üzüntü verici olduğu kadar düşündürücüdür. Siyasi rakibimiz bile olsa CHP'nin bir avuç menfaat perestin çıkarları adına böyle bir duruma düşürülmesini doğru bulmuyoruz. Yolsuzluk lekesini bağırmakla çıkaramazsınız, hırsızlık ayıbını sağa sola saldırarak temizleyemezsiniz. Yargıya hesap vermekten kaçamazsınız'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/cumhurbaskani-erdogan-suriye-cumhurbaskani-sara-ile-gorustu-1096481442.html
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ak parti, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm politikaları, kentsel dönüşüm başkanlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya rantçı olursunuz ya da bantçı olursunuz
15:07 25.05.2025 (güncellendi: 15:35 25.05.2025)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Her Mahallesiyle İstanbul' programında konuşma yaptı. Erdoğan İBB'ye yönelik soruşturma hakkında muhalefete sert eleştirilerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Her Mahallesiyle İstanbul' etkinliğinde konuştu.
Program kapsamında İstanbul’un farklı ilçelerinden gelen partililer ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelen Erdoğan, konuşmasında AK Parti'nin siyasi mücadelesine, İstanbul'un önemine ve gelecek vizyonuna değindi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ''14 Ağustos 2001'den beri AK Parti adıyla siyaset tarihinde olan bir hareketiz. Öncesinde de davamız ve ideallerimiz için mücadele ettik, ter döktük, bedel ödedik. Vefayı, kardeşlik ve yoldaşlık hukukunu hiçbir zaman ihmal etmeyeceğiz asla ve asla geri plana itmeyeceğiz. Biz sandığa kadar değil son nefese kadar yol ve kader arkadaşlığı yapan bir kadroyuz'' açıklamasında bulundu.
'Bizim yol arkadaşımız elitler değil'
Erdoğan, partinin kuruluşundan bu yana verilen emeği vurgulayarak, milletle kurdukları gönül bağının altını çizerek şöyle konuştu:
Biz bir gönül hareketiyiz, kalbi millet ve memleket sevdasıyla çarpan adanmış bir kadroyuz. Gözünü ve yönünü ülkemize çevirmiş yüz milyonlarca mazlumun ve mağdurun da umuduyuz. Bizim yol arkadaşımız elitler değildir, Allah'tan ve devletten başka kimsesi olmayanlardır. Nice ihaneti göğüsledik nice oyunu bozduk millete hizmet yolunda durmadık rehavete kapılmadık. Başkaları gibi sadece laf değil şiddet tehdit değil iş eser hizmet ürettik. Bizim için esas olan milletin rızasıdır. Hırsı, enaniyeti senlik benlik kavgasını yanımıza yaklaştırmayacağız. Aziz milletimize karşı hürmetsizlik asla etmeyeceğiz. Nifak siyasetinin bizim kitabımızda yeri yoktur. Gerilim ve nefret dilinin bizim siyasi lügatımızda asla yeri yoktur. Şiddeti övmek, sokakları yakıp yıkmak bizim makul görebileceğimiz bir siyaset tarzı değildir. Sokak ağzıyla konuşarak siyaset yapmayı, uzatılan her mikrofon karşısında birilerini tehdit etmeyi reddediyoruz. Bunlar ancak müzminlerin siyaset tarzı olabilir. Bunlar Batı'dan medet uman acizlerin siyaset anlayışı olabilir. Biz böyle bir dile kendimizi hapsetmeyeceğiz.
'Ya rantçı olursunuz ya da bantçı olursunuz'
İBB soruşturması hakkında muhalefeti eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Siyasetin centilmence bir rekabet denkleminden çıkartılarak kavga cenderesine alınmasına eyvallah etmeyeceğiz. Milleti dinlemezseniz halkçı değil, ya rantçı olursunuz ya da bantçı olursunuz. Rantçıların da bantçıların da ne hallere düştüklerini hepimiz biliyoruz. Neredeyse her gün suç örgütünün yeni bir yolsuzluğu ortaya çıkıyor, İstanbul'un yağmalandığı ortaya dökülüyor. İstanbul'dan Türkiye'ye ve yurt dışına uzanan ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor. Örgütün kimleri maaşa, haraca, rüşvete bağladığı kendi arkadaşları tarafından itiraf ediliyor. Eski suç ortakları bavullarla taşınan paralardan bahsediyor. CHP Genel Başkanı Sayın Özel'in suç örgütünün posta güvercini gibi hareket etmesi üzüntü verici olduğu kadar düşündürücüdür. Siyasi rakibimiz bile olsa CHP'nin bir avuç menfaat perestin çıkarları adına böyle bir duruma düşürülmesini doğru bulmuyoruz. Yolsuzluk lekesini bağırmakla çıkaramazsınız, hırsızlık ayıbını sağa sola saldırarak temizleyemezsiniz. Yargıya hesap vermekten kaçamazsınız'' dedi.