https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/cumhurbaskani-erdogan-ilk-gunden-beri-vefayi-onceledik-1096497117.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya rantçı olursunuz ya da bantçı olursunuz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya rantçı olursunuz ya da bantçı olursunuz

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Her Mahallesiyle İstanbul' programında konuşma yaptı. Erdoğan İBB'ye yönelik... 25.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-25T15:07+0300

2025-05-25T15:07+0300

2025-05-25T15:35+0300

türki̇ye

ak parti

cumhurbaşkanı

recep tayyip erdoğan

i̇stanbul

i̇stanbul valiliği

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

kentsel dönüşüm

kentsel dönüşüm politikaları

kentsel dönüşüm başkanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/17/1096462925_0:0:2952:1662_1920x0_80_0_0_794ad9e3b0f94ac86d5ea8522c566074.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Her Mahallesiyle İstanbul' etkinliğinde konuştu.Program kapsamında İstanbul’un farklı ilçelerinden gelen partililer ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelen Erdoğan, konuşmasında AK Parti'nin siyasi mücadelesine, İstanbul'un önemine ve gelecek vizyonuna değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ''14 Ağustos 2001'den beri AK Parti adıyla siyaset tarihinde olan bir hareketiz. Öncesinde de davamız ve ideallerimiz için mücadele ettik, ter döktük, bedel ödedik. Vefayı, kardeşlik ve yoldaşlık hukukunu hiçbir zaman ihmal etmeyeceğiz asla ve asla geri plana itmeyeceğiz. Biz sandığa kadar değil son nefese kadar yol ve kader arkadaşlığı yapan bir kadroyuz'' açıklamasında bulundu.'Bizim yol arkadaşımız elitler değil'Erdoğan, partinin kuruluşundan bu yana verilen emeği vurgulayarak, milletle kurdukları gönül bağının altını çizerek şöyle konuştu:'Ya rantçı olursunuz ya da bantçı olursunuz'İBB soruşturması hakkında muhalefeti eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Siyasetin centilmence bir rekabet denkleminden çıkartılarak kavga cenderesine alınmasına eyvallah etmeyeceğiz. Milleti dinlemezseniz halkçı değil, ya rantçı olursunuz ya da bantçı olursunuz. Rantçıların da bantçıların da ne hallere düştüklerini hepimiz biliyoruz. Neredeyse her gün suç örgütünün yeni bir yolsuzluğu ortaya çıkıyor, İstanbul'un yağmalandığı ortaya dökülüyor. İstanbul'dan Türkiye'ye ve yurt dışına uzanan ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor. Örgütün kimleri maaşa, haraca, rüşvete bağladığı kendi arkadaşları tarafından itiraf ediliyor. Eski suç ortakları bavullarla taşınan paralardan bahsediyor. CHP Genel Başkanı Sayın Özel'in suç örgütünün posta güvercini gibi hareket etmesi üzüntü verici olduğu kadar düşündürücüdür. Siyasi rakibimiz bile olsa CHP'nin bir avuç menfaat perestin çıkarları adına böyle bir duruma düşürülmesini doğru bulmuyoruz. Yolsuzluk lekesini bağırmakla çıkaramazsınız, hırsızlık ayıbını sağa sola saldırarak temizleyemezsiniz. Yargıya hesap vermekten kaçamazsınız'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/cumhurbaskani-erdogan-suriye-cumhurbaskani-sara-ile-gorustu-1096481442.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ak parti, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm politikaları, kentsel dönüşüm başkanlığı