https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/bilimsel-gercek-ortaya-cikti-abdli-sirket-ulu-kurt-diriltmedigini-itiraf-etti-1096502155.html
Bilimsel gerçek ortaya çıktı: ABD'li şirket, Ulu Kurt diriltmediğini itiraf etti
Bilimsel gerçek ortaya çıktı: ABD'li şirket, Ulu Kurt diriltmediğini itiraf etti
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Amerikan biyoteknoloji ve genetik mühendisliği şirketi Colossal Biosciences, Game of Thrones dizisiyle tanınan ‘Ulu Kurt’ (Korkunç Kurt) olarak ün kazanan ve... 25.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-25T19:17+0300
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Genetik araştırmalarıyla bilinen Colossal Biosciences, nesli tükenmiş 'Korkunç Kurt'un yeniden diriltilmediğini açıkladı.Şirket, 7 Nisan 2025'te yaptığı açıklamada, 'dünyanın ilk başarıyla diriltilen hayvanı' olarak nitelediği Korkunç Kurtlar'ın (dire wolf) doğduğunu açıklamış, kamuoyunda Game Of Thrones dizisiyle ünlenen kurtlar büyük ilgi uyandırmıştı. Ancak New Scientist dergisine konuşan Colossal’ın baş bilim insanı Beth Shapiro, yaratılan hayvanların aslında gri kurtlara yapılan 20 gen düzenlemesiyle üretildiğini ve birebir dire wolf olmadıklarını kabul etti.Shapiro, “Gerçekte soyu tükenmiş bir türü birebir geri getirmek mümkün değil. Bizim hayvanlarımız, klonlanmış ve 20 gen değişikliği yapılmış gri kurtlardır. En başından beri bunu söyledik, ancak halk onlara 'dire wolf' denmesini yanlış yorumladı” ifadelerini kullandı. Buna karşın Colossal’ın resmi açıklamalarında ve tanıtım materyallerinde bu hayvanlar sıkça 'dire wolf' olarak tanıtıldı, bu da bilimsel çevrelerde eleştirilere neden oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/ortacag-hayali-gercek-oldu-bilim-insanlari-kursundan-altin-uretmeyi-basardi-1096107860.html
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abd, bilim, bilim kurulu, bilim insanları, bilim insanı, bilim kurgu, kurt, laboratuvar, biyolojik laboratuvar, deney, sosyal deney, bilimsel deney, i̇kizler deneyi
abd, bilim, bilim kurulu, bilim insanları, bilim insanı, bilim kurgu, kurt, laboratuvar, biyolojik laboratuvar, deney, sosyal deney, bilimsel deney, i̇kizler deneyi
Bilimsel gerçek ortaya çıktı: ABD'li şirket, Ulu Kurt diriltmediğini itiraf etti
Amerikan biyoteknoloji ve genetik mühendisliği şirketi Colossal Biosciences, Game of Thrones dizisiyle tanınan ‘Ulu Kurt’ (Korkunç Kurt) olarak ün kazanan ve 12 bin yıl önce nesli tükenen bir kurt türünü dirilttiğini açıklamıştı. Şirketin baş bilim insanı Beth Shapiro, yaratılan hayvanların 20 gen düzenlemesi yapılmış gri kurt olduğunu itiraf etti.
Genetik araştırmalarıyla bilinen Colossal Biosciences, nesli tükenmiş 'Korkunç Kurt'un yeniden diriltilmediğini açıkladı.
Şirket, 7 Nisan 2025'te yaptığı açıklamada, 'dünyanın ilk başarıyla diriltilen hayvanı' olarak nitelediği Korkunç Kurtlar'ın (dire wolf) doğduğunu açıklamış, kamuoyunda Game Of Thrones dizisiyle ünlenen kurtlar büyük ilgi uyandırmıştı. Ancak New Scientist dergisine konuşan Colossal’ın baş bilim insanı Beth Shapiro, yaratılan hayvanların aslında gri kurtlara yapılan 20 gen düzenlemesiyle üretildiğini ve birebir dire wolf olmadıklarını kabul etti.
Shapiro, “Gerçekte soyu tükenmiş bir türü birebir geri getirmek mümkün değil. Bizim hayvanlarımız, klonlanmış ve 20 gen değişikliği yapılmış gri kurtlardır. En başından beri bunu söyledik, ancak halk onlara 'dire wolf' denmesini yanlış yorumladı” ifadelerini kullandı.
Buna karşın Colossal’ın resmi açıklamalarında ve tanıtım materyallerinde bu hayvanlar sıkça 'dire wolf' olarak tanıtıldı, bu da bilimsel çevrelerde eleştirilere neden oldu.