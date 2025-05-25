https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/bilimsel-gercek-ortaya-cikti-abdli-sirket-ulu-kurt-diriltmedigini-itiraf-etti-1096502155.html

Bilimsel gerçek ortaya çıktı: ABD'li şirket, Ulu Kurt diriltmediğini itiraf etti

Bilimsel gerçek ortaya çıktı: ABD'li şirket, Ulu Kurt diriltmediğini itiraf etti

Sputnik Türkiye

Amerikan biyoteknoloji ve genetik mühendisliği şirketi Colossal Biosciences, Game of Thrones dizisiyle tanınan ‘Ulu Kurt’ (Korkunç Kurt) olarak ün kazanan ve... 25.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-25T19:17+0300

2025-05-25T19:17+0300

2025-05-25T19:17+0300

dünya

abd

bilim

bilim kurulu

bilim insanları

bilim insanı

bilim kurgu

kurt

laboratuvar

biyolojik laboratuvar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/07/1095208063_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_8b5b6b742ca1b78e937995204e5d500c.png

Genetik araştırmalarıyla bilinen Colossal Biosciences, nesli tükenmiş 'Korkunç Kurt'un yeniden diriltilmediğini açıkladı.Şirket, 7 Nisan 2025'te yaptığı açıklamada, 'dünyanın ilk başarıyla diriltilen hayvanı' olarak nitelediği Korkunç Kurtlar'ın (dire wolf) doğduğunu açıklamış, kamuoyunda Game Of Thrones dizisiyle ünlenen kurtlar büyük ilgi uyandırmıştı. Ancak New Scientist dergisine konuşan Colossal’ın baş bilim insanı Beth Shapiro, yaratılan hayvanların aslında gri kurtlara yapılan 20 gen düzenlemesiyle üretildiğini ve birebir dire wolf olmadıklarını kabul etti.Shapiro, “Gerçekte soyu tükenmiş bir türü birebir geri getirmek mümkün değil. Bizim hayvanlarımız, klonlanmış ve 20 gen değişikliği yapılmış gri kurtlardır. En başından beri bunu söyledik, ancak halk onlara 'dire wolf' denmesini yanlış yorumladı” ifadelerini kullandı. Buna karşın Colossal’ın resmi açıklamalarında ve tanıtım materyallerinde bu hayvanlar sıkça 'dire wolf' olarak tanıtıldı, bu da bilimsel çevrelerde eleştirilere neden oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/ortacag-hayali-gercek-oldu-bilim-insanlari-kursundan-altin-uretmeyi-basardi-1096107860.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, bilim, bilim kurulu, bilim insanları, bilim insanı, bilim kurgu, kurt, laboratuvar, biyolojik laboratuvar, deney, sosyal deney, bilimsel deney, i̇kizler deneyi