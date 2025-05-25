Bilimsel gerçek ortaya çıktı: ABD'li şirket, Ulu Kurt diriltmediğini itiraf etti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL RÖPORTAJ
CHP Milletvekili Gürer: 23 milyon insanın icra dosyası bulunuyor
09:03
15 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir Jazz Efsanesi: Duke Ellington
10:03
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Güce karşı sessiz saygı
12:06
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:36
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
ÖZEL HABER
Dünyaya kıyasla Türkiye’de et fiyatları ne durumda?
13:11
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Tivriz’den gelen deyim ne anlatıyor?
14:08
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Emekli Amiral Yaycı: Tatbikat maskesi altında Yunanistan'a askeri yığınak yapılıyor
16:14
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
9 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Tarık'ın ateşi ve dönüşü olmayan karar
17:09
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Kaldırımlar Şairi' olarak tanınan ünlü şairin hayatına yolculuk
10:30
7 dk
ÖZEL HABER
Dünyaya kıyasla Türkiye’de et fiyatları ne durumda?
10:49
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bilal-i Habeşi'den doğan deyim
12:06
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:37
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek sunan sosyal girişim
12:50
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Emekli Amiral Yaycı: Tatbikat maskesi altında Yunanistan'a askeri yığınak yapılıyor
13:12
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Söz de kısa, aba da
14:22
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Helikopter hayatımıza onunla girdi
14:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
55 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bir taş, bir kuyu, bir karar: Aklın kestiği yer
18:32
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
CHP Milletvekili Gürer: 23 milyon insanın icra dosyası bulunuyor
19:06
15 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/bilimsel-gercek-ortaya-cikti-abdli-sirket-ulu-kurt-diriltmedigini-itiraf-etti-1096502155.html
Bilimsel gerçek ortaya çıktı: ABD'li şirket, Ulu Kurt diriltmediğini itiraf etti
Bilimsel gerçek ortaya çıktı: ABD'li şirket, Ulu Kurt diriltmediğini itiraf etti
Sputnik Türkiye
Amerikan biyoteknoloji ve genetik mühendisliği şirketi Colossal Biosciences, Game of Thrones dizisiyle tanınan ‘Ulu Kurt’ (Korkunç Kurt) olarak ün kazanan ve... 25.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-25T19:17+0300
2025-05-25T19:17+0300
dünya
abd
bilim
bilim kurulu
bilim insanları
bilim insanı
bilim kurgu
kurt
laboratuvar
biyolojik laboratuvar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/07/1095208063_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_8b5b6b742ca1b78e937995204e5d500c.png
Genetik araştırmalarıyla bilinen Colossal Biosciences, nesli tükenmiş 'Korkunç Kurt'un yeniden diriltilmediğini açıkladı.Şirket, 7 Nisan 2025'te yaptığı açıklamada, 'dünyanın ilk başarıyla diriltilen hayvanı' olarak nitelediği Korkunç Kurtlar'ın (dire wolf) doğduğunu açıklamış, kamuoyunda Game Of Thrones dizisiyle ünlenen kurtlar büyük ilgi uyandırmıştı. Ancak New Scientist dergisine konuşan Colossal’ın baş bilim insanı Beth Shapiro, yaratılan hayvanların aslında gri kurtlara yapılan 20 gen düzenlemesiyle üretildiğini ve birebir dire wolf olmadıklarını kabul etti.Shapiro, “Gerçekte soyu tükenmiş bir türü birebir geri getirmek mümkün değil. Bizim hayvanlarımız, klonlanmış ve 20 gen değişikliği yapılmış gri kurtlardır. En başından beri bunu söyledik, ancak halk onlara 'dire wolf' denmesini yanlış yorumladı” ifadelerini kullandı. Buna karşın Colossal’ın resmi açıklamalarında ve tanıtım materyallerinde bu hayvanlar sıkça 'dire wolf' olarak tanıtıldı, bu da bilimsel çevrelerde eleştirilere neden oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/ortacag-hayali-gercek-oldu-bilim-insanlari-kursundan-altin-uretmeyi-basardi-1096107860.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/07/1095208063_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_5c1e09d1aa51fd6788481af10c513399.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, bilim, bilim kurulu, bilim insanları, bilim insanı, bilim kurgu, kurt, laboratuvar, biyolojik laboratuvar, deney, sosyal deney, bilimsel deney, i̇kizler deneyi
abd, bilim, bilim kurulu, bilim insanları, bilim insanı, bilim kurgu, kurt, laboratuvar, biyolojik laboratuvar, deney, sosyal deney, bilimsel deney, i̇kizler deneyi

Bilimsel gerçek ortaya çıktı: ABD'li şirket, Ulu Kurt diriltmediğini itiraf etti

19:17 25.05.2025
Korkunç kurtlar
Korkunç kurtlar - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2025
Abone ol
Amerikan biyoteknoloji ve genetik mühendisliği şirketi Colossal Biosciences, Game of Thrones dizisiyle tanınan ‘Ulu Kurt’ (Korkunç Kurt) olarak ün kazanan ve 12 bin yıl önce nesli tükenen bir kurt türünü dirilttiğini açıklamıştı. Şirketin baş bilim insanı Beth Shapiro, yaratılan hayvanların 20 gen düzenlemesi yapılmış gri kurt olduğunu itiraf etti.
Genetik araştırmalarıyla bilinen Colossal Biosciences, nesli tükenmiş 'Korkunç Kurt'un yeniden diriltilmediğini açıkladı.
Şirket, 7 Nisan 2025'te yaptığı açıklamada, 'dünyanın ilk başarıyla diriltilen hayvanı' olarak nitelediği Korkunç Kurtlar'ın (dire wolf) doğduğunu açıklamış, kamuoyunda Game Of Thrones dizisiyle ünlenen kurtlar büyük ilgi uyandırmıştı. Ancak New Scientist dergisine konuşan Colossal’ın baş bilim insanı Beth Shapiro, yaratılan hayvanların aslında gri kurtlara yapılan 20 gen düzenlemesiyle üretildiğini ve birebir dire wolf olmadıklarını kabul etti.
Shapiro, “Gerçekte soyu tükenmiş bir türü birebir geri getirmek mümkün değil. Bizim hayvanlarımız, klonlanmış ve 20 gen değişikliği yapılmış gri kurtlardır. En başından beri bunu söyledik, ancak halk onlara 'dire wolf' denmesini yanlış yorumladı” ifadelerini kullandı.
Buna karşın Colossal’ın resmi açıklamalarında ve tanıtım materyallerinde bu hayvanlar sıkça 'dire wolf' olarak tanıtıldı, bu da bilimsel çevrelerde eleştirilere neden oldu.
CERN - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2025
DÜNYA
Ortaçağ hayali gerçek oldu: Bilim insanları kurşundan altın üretmeyi başardı
9 Mayıs, 19:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала