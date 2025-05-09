https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/ortacag-hayali-gercek-oldu-bilim-insanlari-kursundan-altin-uretmeyi-basardi-1096107860.html
Ortaçağ hayali gerçek oldu: Bilim insanları kurşundan altın üretmeyi başardı
Ortaçağ hayali gerçek oldu: Bilim insanları kurşundan altın üretmeyi başardı
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, Hadron Çarpıştırıcısı'nda kurşun çekirdeklerini ışık hızına yakın hızda çarpıştırarak kısa süreliğine altın elde etmeyi başardı. Ancak elde... 09.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-09T19:43+0300
2025-05-09T19:43+0300
2025-05-09T19:43+0300
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CERN bilim insanları, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nda kurşun çekirdeklerini çarpıştırarak altın üretmeyi başardı.İsviçre'nin CERN laboratuvarında gerçekleştirilen deneyde, kurşun çekirdekleri ışık hızına yakın bir hızla çarpıştırıldı. Bu yüksek enerjili çarpışmalar sırasında, bazı kurşun atomlarından proton kaybı yaşanarak altın atomları oluştuğu gözlemlendi. Ancak oluşan altının trilyonlarca kat küçük olduğu ve saniyenin çok kısa bir anında yok olduğu ifade edildi.CERN yetkilileri, "Bu deney aslında evrenin ilk anlarında maddenin nasıl oluştuğunu anlamamıza yardımcı oluyor" açıklamasını yaptı. Fizikçiler, bu sürecin Büyük Patlama'dan sonraki ilk saniyelerde ağır elementlerin oluşumuna benzediğini vurguladı.Ortaçağ'dan beri simyacıların peşinde olduğu 'maddeyi altına çevirme' hayali, teknik olarak gerçekleşmiş olsa da, CERN ekibi "Ne yazık ki bu yöntemle zengin olmak mümkün değil" şeklinde açıklama yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/islam-memis-rakam-vererek-yatirimcilari-uyardi-altinda-yeni-rekorlar-bekleniyor-mu-1096091117.html
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altın, külçe altın, sahte altın, kurşun, cern, avrupa nükleer araştırma merkezi (cern), bilim, bilim kurulu, bilim insanları, bilim insanı, bilim kurgu
altın, külçe altın, sahte altın, kurşun, cern, avrupa nükleer araştırma merkezi (cern), bilim, bilim kurulu, bilim insanları, bilim insanı, bilim kurgu
Ortaçağ hayali gerçek oldu: Bilim insanları kurşundan altın üretmeyi başardı
Bilim insanları, Hadron Çarpıştırıcısı'nda kurşun çekirdeklerini ışık hızına yakın hızda çarpıştırarak kısa süreliğine altın elde etmeyi başardı. Ancak elde edilen altın miktarının trilyonlarca kat küçük olduğu ve saniyenin çok kısa bir anında yok olduğu belirtildi. Keşif, simyacıların 'maddeyi altına çevirme' olayını kısmi olarak gerçekleştirdi.
CERN bilim insanları, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nda kurşun çekirdeklerini çarpıştırarak altın üretmeyi başardı.
İsviçre'nin CERN laboratuvarında gerçekleştirilen deneyde, kurşun çekirdekleri ışık hızına yakın bir hızla çarpıştırıldı. Bu yüksek enerjili çarpışmalar sırasında, bazı kurşun atomlarından proton kaybı yaşanarak altın atomları oluştuğu gözlemlendi. Ancak oluşan altının trilyonlarca kat küçük olduğu ve saniyenin çok kısa bir anında yok olduğu ifade edildi.
CERN yetkilileri, "Bu deney aslında evrenin ilk anlarında maddenin nasıl oluştuğunu anlamamıza yardımcı oluyor" açıklamasını yaptı. Fizikçiler, bu sürecin Büyük Patlama'dan sonraki ilk saniyelerde ağır elementlerin oluşumuna benzediğini vurguladı.
Ortaçağ'dan beri simyacıların peşinde olduğu 'maddeyi altına çevirme' hayali, teknik olarak gerçekleşmiş olsa da, CERN ekibi "Ne yazık ki bu yöntemle zengin olmak mümkün değil" şeklinde açıklama yaptı.