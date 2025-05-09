https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/ortacag-hayali-gercek-oldu-bilim-insanlari-kursundan-altin-uretmeyi-basardi-1096107860.html

Ortaçağ hayali gerçek oldu: Bilim insanları kurşundan altın üretmeyi başardı

Ortaçağ hayali gerçek oldu: Bilim insanları kurşundan altın üretmeyi başardı

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, Hadron Çarpıştırıcısı'nda kurşun çekirdeklerini ışık hızına yakın hızda çarpıştırarak kısa süreliğine altın elde etmeyi başardı. Ancak elde... 09.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-09T19:43+0300

2025-05-09T19:43+0300

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CERN bilim insanları, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nda kurşun çekirdeklerini çarpıştırarak altın üretmeyi başardı.İsviçre'nin CERN laboratuvarında gerçekleştirilen deneyde, kurşun çekirdekleri ışık hızına yakın bir hızla çarpıştırıldı. Bu yüksek enerjili çarpışmalar sırasında, bazı kurşun atomlarından proton kaybı yaşanarak altın atomları oluştuğu gözlemlendi. Ancak oluşan altının trilyonlarca kat küçük olduğu ve saniyenin çok kısa bir anında yok olduğu ifade edildi.CERN yetkilileri, "Bu deney aslında evrenin ilk anlarında maddenin nasıl oluştuğunu anlamamıza yardımcı oluyor" açıklamasını yaptı. Fizikçiler, bu sürecin Büyük Patlama'dan sonraki ilk saniyelerde ağır elementlerin oluşumuna benzediğini vurguladı.Ortaçağ'dan beri simyacıların peşinde olduğu 'maddeyi altına çevirme' hayali, teknik olarak gerçekleşmiş olsa da, CERN ekibi "Ne yazık ki bu yöntemle zengin olmak mümkün değil" şeklinde açıklama yaptı.

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Sputnik Türkiye

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