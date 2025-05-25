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Azerbaycan Dışişleri: Bakü, Ukrayna'daki ihtilafın siyasi ve diplomatik çözümünü savunuyor
Azerbaycan Dışişleri: Bakü, Ukrayna'daki ihtilafın siyasi ve diplomatik çözümünü savunuyor
Sputnik Türkiye
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Bakü’nün Ukrayna'daki ihtilafın sadece siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesini savunduğunu belirtti. 25.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-25T19:30+0300
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Pazar günü ülkeyi ziyaret eden, Dışişleri Bakanı Andrey Sibiga’nın başkanlık ettiği Ukrayna heyetini kabul etti.Görüşmenin ardından Bayramov, Ukraynalı mevkidaşı ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Bakü'nün Ukrayna'daki ihtilafın sadece siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinden yana olduğunu söyledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önerisi üzerine 15 Mayıs 2025'te İstanbul’da gerçekleşen Rusya-Ukrayna görüşmesi yaklaşık iki saat sürmüştü. Rusya heyetinin lideri, Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada iki ülkenin 1000’e 1000 esir takası konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Moskova ve Kiev’in olası ateşkes için kendi vizyonlarını sunmayı kabul ettiğini bildiren Medinskiy, Ukrayna tarafının iki ülke lideri arasında bir görüşme talebinde bulunduğunu, Rusya tarafının bu talebi dikkat aldığını söylemişti. Rus yetkili ayrıca ülkesinin Ukrayna’yla müzakereleri devam etmeye hazır olduğunu ifade etmişti.
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Azerbaycan Dışişleri: Bakü, Ukrayna'daki ihtilafın siyasi ve diplomatik çözümünü savunuyor

19:30 25.05.2025
© SputnikCeyhun Bayramov
Ceyhun Bayramov - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2025
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Bakü’nün Ukrayna'daki ihtilafın sadece siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesini savunduğunu belirtti.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Pazar günü ülkeyi ziyaret eden, Dışişleri Bakanı Andrey Sibiga’nın başkanlık ettiği Ukrayna heyetini kabul etti.
Görüşmenin ardından Bayramov, Ukraynalı mevkidaşı ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Bakü'nün Ukrayna'daki ihtilafın sadece siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinden yana olduğunu söyledi.

Bakü, Ukrayna'daki ihtilafın sadece siyasi ve diplomatik yollarla çözümünü savunuyor. Rusya ile Ukrayna arasında siyasi diyalog yoluyla barışın sağlanmasını destekliyoruz. 15 Mayıs'ta Türkiye'de yapılan görüşmeleri de olumlu değerlendiriyoruz.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önerisi üzerine 15 Mayıs 2025'te İstanbul’da gerçekleşen Rusya-Ukrayna görüşmesi yaklaşık iki saat sürmüştü. Rusya heyetinin lideri, Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada iki ülkenin 1000’e 1000 esir takası konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Moskova ve Kiev’in olası ateşkes için kendi vizyonlarını sunmayı kabul ettiğini bildiren Medinskiy, Ukrayna tarafının iki ülke lideri arasında bir görüşme talebinde bulunduğunu, Rusya tarafının bu talebi dikkat aldığını söylemişti. Rus yetkili ayrıca ülkesinin Ukrayna’yla müzakereleri devam etmeye hazır olduğunu ifade etmişti.
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