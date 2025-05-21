https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/kremlin-rusya-ukrayna-memorandumu-uzerindeki-calismalar-dinamik-bir-sekilde-ilerliyor-1096395093.html

Kremlin: Rusya-Ukrayna memorandumu üzerindeki çalışmalar dinamik bir şekilde ilerliyor

Kremlin: Rusya-Ukrayna memorandumu üzerindeki çalışmalar dinamik bir şekilde ilerliyor

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya ve Ukrayna arasındaki memorandum üzerindeki çalışmaların dinamik bir şekilde ilerlediğini belirtti. 21.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-21T13:20+0300

2025-05-21T13:20+0300

2025-05-21T13:27+0300

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dmitriy peskov

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, Ukrayna krizinin çözüme kavuşturulması yönünde yapılan çalışmaları değerlendirdi.Peskov, “Kimse süreci uzatmakla ilgilenmiyor. Her şey dinamik bir şekilde çalışıyor. Sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Ancak elbette bu çalışmaların büyük bir kısmı gizli yürütülüyor ve malum nedenlerden ötürü kamuya açık olmamalı” ifadesini kullandı.Peskov’un basın brifinginde yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/ukraynada-askeri-egitim-kampi-vuruldu-dusmanin-gunluk-kaybi-bin-300den-fazla-asker-1096393096.html

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