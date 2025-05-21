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Kremlin: Rusya-Ukrayna memorandumu üzerindeki çalışmalar dinamik bir şekilde ilerliyor
Kremlin: Rusya-Ukrayna memorandumu üzerindeki çalışmalar dinamik bir şekilde ilerliyor
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya ve Ukrayna arasındaki memorandum üzerindeki çalışmaların dinamik bir şekilde ilerlediğini belirtti. 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T13:20+0300
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dünya
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, Ukrayna krizinin çözüme kavuşturulması yönünde yapılan çalışmaları değerlendirdi.Peskov, “Kimse süreci uzatmakla ilgilenmiyor. Her şey dinamik bir şekilde çalışıyor. Sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Ancak elbette bu çalışmaların büyük bir kısmı gizli yürütülüyor ve malum nedenlerden ötürü kamuya açık olmamalı” ifadesini kullandı.Peskov’un basın brifinginde yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/ukraynada-askeri-egitim-kampi-vuruldu-dusmanin-gunluk-kaybi-bin-300den-fazla-asker-1096393096.html
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rusya, ukrayna, vatikan, abd, kremlin, dmitriy peskov

Kremlin: Rusya-Ukrayna memorandumu üzerindeki çalışmalar dinamik bir şekilde ilerliyor

13:20 21.05.2025 (güncellendi: 13:27 21.05.2025)
© Sputnik / Сергей ГунеевKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2025
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya ve Ukrayna arasındaki memorandum üzerindeki çalışmaların dinamik bir şekilde ilerlediğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, Ukrayna krizinin çözüme kavuşturulması yönünde yapılan çalışmaları değerlendirdi.
Peskov, “Kimse süreci uzatmakla ilgilenmiyor. Her şey dinamik bir şekilde çalışıyor. Sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Ancak elbette bu çalışmaların büyük bir kısmı gizli yürütülüyor ve malum nedenlerden ötürü kamuya açık olmamalı” ifadesini kullandı.
Peskov’un basın brifinginde yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:
Ateşkes için taraflarca ayrı ayrı bir koşullar listesi hazırlanacak;
1.000'e 1.000 esir değişimi için hazırlık çalışmaları devam ediyor;
Müzakerelerin yapılacağı yer konusunda henüz bir karar alınmadı;
Vatikan’dan çözüm yönündeki işbirliği için somut teklifler alınmadı;
Rusya, çatışmanın bitmesine katkıda bulunmak isteyen tüm ülkelerin çabalarını memnuniyetle karşılıyor;
Rusya ve ABD arasında 9'a 9 esir takası hazırlıkları konusunda temaslar devam ediyor ancak tarih konusunda konuşmak için henüz erken.
Altın Kubbe'ye ilişkin planlar, ABD’nin egemenlik alanına giren bir konu.
Rusya ve ABD'nin stratejik istikrar konusundaki yasal çerçeveyi yeniden oluşturması gerekiyor.
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