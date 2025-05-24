https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/trafik-cezalarina-rekor-zam-geldi-hiz-emniyet-kemeri-alkol-ve-cep-telefonu-ihlalleri-ne-kadar-1096475364.html

Trafik cezalarına rekor zam geldi: Hız, emniyet kemeri, alkol ve cep telefonu ihlalleri ne kadar?

Trafik cezalarına rekor zam geldi: Hız, emniyet kemeri, alkol ve cep telefonu ihlalleri ne kadar?

Sputnik Türkiye

2025 yılı itibarıyla Türkiye'de trafik kurallarını ihlal eden sürücüler için cezalar ciddi oranda artırıldı. Hız sınırı aşımından, emniyet kemeri takmamaya... 24.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-24T11:27+0300

2025-05-24T11:27+0300

2025-05-24T11:27+0300

tl

ekonomi̇

trafik

trafik ihlali

trafik kontrolü

trafik cezası

trafik cezaları

trafik polisi

trafik para cezası

trafik sigortası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0d/1094465121_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_06455dfd6e4ebff09815a2cc12795667.jpg

Hız sınırını aşan sürücüler için cezalar kademeli olarak artırıldı:Yerleşim yerlerinde hız sınırını 66 km/s'den fazla aşan sürücülere ise 30.000 TL ceza kesilecek. Cep telefonu kullanımıAraç kullanırken cep telefonu ile konuşan sürücülere uygulanacak cezalar:Bu düzenleme, sürücülerin dikkatini yola vermesini sağlamak amacıyla getirildi.Emniyet kemeri takmamaEmniyet kemeri takmayan sürücülere uygulanacak ceza 993 TL'den 2.500 TL'ye yükseltildi. Aynı ihlalin bir yıl içinde dört kez tekrarlanması durumunda, sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulacak.Yasa dışı yarışlar ve sosyal medya paylaşımlarıİzinsiz yarış düzenleyenlere 16.000 TL, yarış yapanlara ise 46.000 TL ceza verilecek. Yarış yapanların ehliyetleri de iki yıl süreyle geri alınacak. Ayrıca trafik ihlallerini sosyal medyada özendirici şekilde paylaşanlara 25.000 TL idari para cezası kesilecek.Kırmızı işık i̇hlaliKırmızı ışıkta geçmenin cezası da artırıldı:İhlaller arttıkça ehliyetin geri alınma süresi de uzuyor.Plakasız ve sahte plaka kullanımıPlakasız araç kullananlara verilen ceza 15.712 TL'den 46.000 TL'ye çıkarıldı. Bu ihlalin bir yıl içinde tekrarlanması durumunda ise ceza 140.000 TL olacak. Plakada tahrifat yapanlara 140.000 TL, aynı eylemi bir yıl içinde ikinci kez yapanlara ise 280.000 TL para cezası uygulanacak. Başka araca ait ya da sahte plaka kullananlar da benzer şekilde 140.000 TL ile 280.000 TL arasında değişen cezalarla karşılaşacak.Uyuşturucu ve alkol etkisiyle araç kullanımıUyuşturucu ya da uyarıcı madde alarak araç kullanan sürücülere uygulanan ceza 47.842 TL'den 150.000 TL'ye yükseltildi. Alkolle araç kullananlar ise ilk ihlalde 25.000 TL, ikinci ihlalde 50.000 TL, üçüncüde ise 150.000 TL ceza ödeyecek. Ölçüm yaptırmayı reddeden sürücüler için de 150.000 TL ceza ve 5 yıl süreyle ehliyete el konulması öngörülüyor.Saldırgan sürüş ve araç takibiSaldırı kastıyla araç takibi yapanlara 180.000 TL idari para cezası verilecek. Ayrıca bu sürücülerin belgelerine 60 gün süreyle el konulacak ve psikoteknik değerlendirme yapılması şart koşulacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/internetten-alisveriste-buyuk-degisiklik-kargo-bedelini-satici-odeyecek-elektronik-urunlerde-1096474335.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tl, trafik, trafik ihlali, trafik kontrolü, trafik cezası, trafik cezaları, trafik polisi, trafik para cezası, trafik sigortası, ceza, para