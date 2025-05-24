https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/trafik-cezalarina-rekor-zam-geldi-hiz-emniyet-kemeri-alkol-ve-cep-telefonu-ihlalleri-ne-kadar-1096475364.html
Trafik cezalarına rekor zam geldi: Hız, emniyet kemeri, alkol ve cep telefonu ihlalleri ne kadar?
Trafik cezalarına rekor zam geldi: Hız, emniyet kemeri, alkol ve cep telefonu ihlalleri ne kadar?
Sputnik Türkiye
2025 yılı itibarıyla Türkiye'de trafik kurallarını ihlal eden sürücüler için cezalar ciddi oranda artırıldı. Hız sınırı aşımından, emniyet kemeri takmamaya... 24.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-24T11:27+0300
2025-05-24T11:27+0300
2025-05-24T11:27+0300
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trafik
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Hız sınırını aşan sürücüler için cezalar kademeli olarak artırıldı:Yerleşim yerlerinde hız sınırını 66 km/s'den fazla aşan sürücülere ise 30.000 TL ceza kesilecek. Cep telefonu kullanımıAraç kullanırken cep telefonu ile konuşan sürücülere uygulanacak cezalar:Bu düzenleme, sürücülerin dikkatini yola vermesini sağlamak amacıyla getirildi.Emniyet kemeri takmamaEmniyet kemeri takmayan sürücülere uygulanacak ceza 993 TL'den 2.500 TL'ye yükseltildi. Aynı ihlalin bir yıl içinde dört kez tekrarlanması durumunda, sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulacak.Yasa dışı yarışlar ve sosyal medya paylaşımlarıİzinsiz yarış düzenleyenlere 16.000 TL, yarış yapanlara ise 46.000 TL ceza verilecek. Yarış yapanların ehliyetleri de iki yıl süreyle geri alınacak. Ayrıca trafik ihlallerini sosyal medyada özendirici şekilde paylaşanlara 25.000 TL idari para cezası kesilecek.Kırmızı işık i̇hlaliKırmızı ışıkta geçmenin cezası da artırıldı:İhlaller arttıkça ehliyetin geri alınma süresi de uzuyor.Plakasız ve sahte plaka kullanımıPlakasız araç kullananlara verilen ceza 15.712 TL'den 46.000 TL'ye çıkarıldı. Bu ihlalin bir yıl içinde tekrarlanması durumunda ise ceza 140.000 TL olacak. Plakada tahrifat yapanlara 140.000 TL, aynı eylemi bir yıl içinde ikinci kez yapanlara ise 280.000 TL para cezası uygulanacak. Başka araca ait ya da sahte plaka kullananlar da benzer şekilde 140.000 TL ile 280.000 TL arasında değişen cezalarla karşılaşacak.Uyuşturucu ve alkol etkisiyle araç kullanımıUyuşturucu ya da uyarıcı madde alarak araç kullanan sürücülere uygulanan ceza 47.842 TL'den 150.000 TL'ye yükseltildi. Alkolle araç kullananlar ise ilk ihlalde 25.000 TL, ikinci ihlalde 50.000 TL, üçüncüde ise 150.000 TL ceza ödeyecek. Ölçüm yaptırmayı reddeden sürücüler için de 150.000 TL ceza ve 5 yıl süreyle ehliyete el konulması öngörülüyor.Saldırgan sürüş ve araç takibiSaldırı kastıyla araç takibi yapanlara 180.000 TL idari para cezası verilecek. Ayrıca bu sürücülerin belgelerine 60 gün süreyle el konulacak ve psikoteknik değerlendirme yapılması şart koşulacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/internetten-alisveriste-buyuk-degisiklik-kargo-bedelini-satici-odeyecek-elektronik-urunlerde-1096474335.html
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tl, trafik, trafik ihlali, trafik kontrolü, trafik cezası, trafik cezaları, trafik polisi, trafik para cezası, trafik sigortası, ceza, para
tl, trafik, trafik ihlali, trafik kontrolü, trafik cezası, trafik cezaları, trafik polisi, trafik para cezası, trafik sigortası, ceza, para
Trafik cezalarına rekor zam geldi: Hız, emniyet kemeri, alkol ve cep telefonu ihlalleri ne kadar?
2025 yılı itibarıyla Türkiye'de trafik kurallarını ihlal eden sürücüler için cezalar ciddi oranda artırıldı. Hız sınırı aşımından, emniyet kemeri takmamaya, cep telefonu kullanımından yasa dışı yarışlara kadar birçok ihlalde uygulanacak yeni cezalar açıklandı.
Hız sınırını aşan sürücüler için cezalar kademeli olarak artırıldı:
yüzde 10-30 aşma:
2.168 TL
yüzde 30-50 aşma:
4.512 TL
yüzde 50'den fazla aşma:
9.267 TL
Yerleşim yerlerinde hız sınırını 66 km/s'den fazla aşan sürücülere ise 30.000 TL ceza kesilecek.
Araç kullanırken cep telefonu ile konuşan sürücülere uygulanacak cezalar:
Üçüncü ve sonraki ihlaller:
20.000 TL ve 30 gün ehliyete el koyma
Bu düzenleme, sürücülerin dikkatini yola vermesini sağlamak amacıyla getirildi.
Emniyet kemeri takmayan sürücülere uygulanacak ceza 993 TL'den 2.500 TL'ye
yükseltildi. Aynı ihlalin bir yıl içinde dört kez tekrarlanması durumunda, sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulacak.
Yasa dışı yarışlar ve sosyal medya paylaşımları
İzinsiz yarış düzenleyenlere 16.000 TL, yarış yapanlara ise 46.000 TL ceza verilecek. Yarış yapanların ehliyetleri de iki yıl süreyle geri alınacak. Ayrıca trafik ihlallerini sosyal medyada özendirici şekilde paylaşanlara 25.000 TL idari para cezası kesilecek.
Kırmızı ışıkta geçmenin cezası da artırıldı:
Altıncı ihlal:
80.000 TL ve ehliyetin iptali
İhlaller arttıkça ehliyetin geri alınma süresi de uzuyor.
Plakasız ve sahte plaka kullanımı
Plakasız araç kullananlara verilen ceza 15.712 TL'den 46.000 TL'ye çıkarıldı. Bu ihlalin bir yıl içinde tekrarlanması durumunda ise ceza 140.000 TL olacak. Plakada tahrifat yapanlara 140.000 TL, aynı eylemi bir yıl içinde ikinci kez yapanlara ise 280.000 TL para cezası uygulanacak. Başka araca ait ya da sahte plaka kullananlar da benzer şekilde 140.000 TL ile 280.000 TL arasında değişen cezalarla karşılaşacak.
Uyuşturucu ve alkol etkisiyle araç kullanımı
Uyuşturucu ya da uyarıcı madde alarak araç kullanan sürücülere uygulanan ceza 47.842 TL'den 150.000 TL'ye yükseltildi. Alkolle araç kullananlar ise ilk ihlalde 25.000 TL, ikinci ihlalde 50.000 TL, üçüncüde ise 150.000 TL ceza ödeyecek. Ölçüm yaptırmayı reddeden sürücüler için de 150.000 TL ceza ve 5 yıl süreyle ehliyete el konulması öngörülüyor.
Saldırgan sürüş ve araç takibi
Saldırı kastıyla araç takibi yapanlara 180.000 TL idari para cezası verilecek. Ayrıca bu sürücülerin belgelerine 60 gün süreyle el konulacak ve psikoteknik değerlendirme yapılması şart koşulacak.