https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/internetten-alisveriste-buyuk-degisiklik-kargo-bedelini-satici-odeyecek-elektronik-urunlerde-1096474335.html
İnternet alışverişinde büyük değişiklik: İade kargo bedelini satıcı ödeyecek, elektronik ürünlerde koşulsuz iade başladı
İnternet alışverişinde büyük değişiklik: İade kargo bedelini satıcı ödeyecek, elektronik ürünlerde koşulsuz iade başladı
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı'nın Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle, 1 Ocak 2026'dan itibaren online alışverişlerde iade kargo ücretleri satıcı... 24.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-24T09:50+0300
2025-05-24T09:50+0300
2025-05-24T10:06+0300
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Ticaret Bakanlığı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde tüketici lehine önemli değişiklikler yaptı. Yeni düzenlemeye göre, online alışverişlerde ürün iadesi sırasında kargo ücreti tüketiciden tahsil edilemeyecek. Bu ücret, satıcı veya sağlayıcı tarafından karşılanacak. Bu değişiklik, 4 Eylül 2024'te gerçekleştirilen 28. Tüketici Konseyi'nde gelen öneriler doğrultusunda hayata geçirildi.Elektronik Ürünlerde Cayma Hakkı Yeniden TanındıDaha önce cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar gibi ürünlerde cayma hakkının kaldırılması planlanmıştı. Ancak tüketicilerden gelen yoğun geri bildirimler üzerine bu karar yeniden değerlendirildi. Yeni yönetmelikle birlikte, bu cihazlarda 14 gün içinde koşulsuz iade hakkı tekrar yürürlüğe giriyor. Böylece tüketiciler, herhangi bir gerekçe göstermeden elektronik ürünleri iade edebilecek.Arabuluculuk Bilgisi Ön Bilgilendirme Formunda Yer Alacak1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek bir diğer düzenleme ise, tüketici uyuşmazlıklarında arabuluculuğa başvuru şartına yönelik. Buna göre, parasal limitler dahilindeki uyuşmazlıklarda mahkemeye başvurmadan önce arabulucuya başvurulması gerektiği bilgisi, mesafeli satış sözleşmesi yapılmadan önce tüketiciye sunulan ön bilgilendirme formunda yer alacak.
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ticaret bakanlığı, alışveriş, online alışveriş, i̇nternetten alışveriş, alışveriş sitesi, yurtdışı alışveriş limiti, yurtdışı alışveriş
ticaret bakanlığı, alışveriş, online alışveriş, i̇nternetten alışveriş, alışveriş sitesi, yurtdışı alışveriş limiti, yurtdışı alışveriş
İnternet alışverişinde büyük değişiklik: İade kargo bedelini satıcı ödeyecek, elektronik ürünlerde koşulsuz iade başladı
09:50 24.05.2025 (güncellendi: 10:06 24.05.2025)
Ticaret Bakanlığı'nın Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle, 1 Ocak 2026'dan itibaren online alışverişlerde iade kargo ücretleri satıcı tarafından karşılanacak. Ayrıca, cep telefonu, tablet, bilgisayar ve akıllı saat gibi elektronik ürünlerde tüketicilerin 14 günlük cayma hakkı yeniden tanındı.
Ticaret Bakanlığı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde tüketici lehine önemli değişiklikler yaptı. Yeni düzenlemeye göre, online alışverişlerde ürün iadesi sırasında kargo ücreti tüketiciden tahsil edilemeyecek. Bu ücret, satıcı veya sağlayıcı tarafından karşılanacak. Bu değişiklik, 4 Eylül 2024'te gerçekleştirilen 28. Tüketici Konseyi'nde gelen öneriler doğrultusunda hayata geçirildi.
Elektronik Ürünlerde Cayma Hakkı Yeniden Tanındı
Daha önce cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar gibi ürünlerde cayma hakkının kaldırılması planlanmıştı. Ancak tüketicilerden gelen yoğun geri bildirimler üzerine bu karar yeniden değerlendirildi. Yeni yönetmelikle birlikte, bu cihazlarda 14 gün içinde koşulsuz iade hakkı tekrar yürürlüğe giriyor. Böylece tüketiciler, herhangi bir gerekçe göstermeden elektronik ürünleri iade edebilecek.
Arabuluculuk Bilgisi Ön Bilgilendirme Formunda Yer Alacak
1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek bir diğer düzenleme ise, tüketici uyuşmazlıklarında arabuluculuğa başvuru şartına yönelik. Buna göre, parasal limitler dahilindeki uyuşmazlıklarda mahkemeye başvurmadan önce arabulucuya başvurulması gerektiği bilgisi, mesafeli satış sözleşmesi yapılmadan önce tüketiciye sunulan ön bilgilendirme formunda yer alacak.