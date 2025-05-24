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Orban’dan AB'nin bir milyon kişilik Ukrayna ordusunu finanse etme planlarına sert tepki
Orban’dan AB'nin bir milyon kişilik Ukrayna ordusunu finanse etme planlarına sert tepki
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna ordusunun personel sayısının 1 milyona çıkarılması ve AB tarafından finanse edilmesi planına sert tepki gösterdi. 24.05.2025, Sputnik Türkiye
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Sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda Avrupa Birliği'nin (AB) bir milyon kişilik Ukrayna ordusunun kurulmasını finanse etme planlarını eleştiren Orban, Macaristan’ın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personel sayısındaki artışı finanse etmeyeceğini belirtti.Orban, “Kendi ordumuza yatırım yapmamız gerekiyor, ancak AB liderleri bizden Ukrayna ordusuna uzun yıllar boyunca milyarlarca dolar kaynak ayırmamızı bekliyor. Açıkça ifade ettik: Macaristan ödeme yapmayacak. Bizim görevimiz kendi halkımızı savunmaktır” ifadelerine yer verdi.Daha önce Orban, Batı Avrupalı liderlerin Ukrayna ile bir anlaşma yapmaya karar verdiklerini, buna göre Kiev'in ordu sayısını bir milyon kişiye çıkaracağını, çatışmanın sona ermesinden sonra da aynı sayıda askerin kalacağını ve AB'nin Ukrayna'nın orduyu büyütmek için yaptığı harcamaları finanse edeceğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/rdif-baskani-dmitriyev-ab-ekonomik-olarak-kendini-yok-etmek-icin-cok-caba-harciyor-1096471547.html
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viktor orban, macaristan, ukrayna, ab, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri, batı avrupa

Orban’dan AB'nin bir milyon kişilik Ukrayna ordusunu finanse etme planlarına sert tepki

20:05 24.05.2025
© AP Photo / Denes ErdosViktor Orbán
Viktor Orbán - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2025
© AP Photo / Denes Erdos
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna ordusunun personel sayısının 1 milyona çıkarılması ve AB tarafından finanse edilmesi planına sert tepki gösterdi.
Sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda Avrupa Birliği'nin (AB) bir milyon kişilik Ukrayna ordusunun kurulmasını finanse etme planlarını eleştiren Orban, Macaristan’ın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personel sayısındaki artışı finanse etmeyeceğini belirtti.
Orban, “Kendi ordumuza yatırım yapmamız gerekiyor, ancak AB liderleri bizden Ukrayna ordusuna uzun yıllar boyunca milyarlarca dolar kaynak ayırmamızı bekliyor. Açıkça ifade ettik: Macaristan ödeme yapmayacak. Bizim görevimiz kendi halkımızı savunmaktır” ifadelerine yer verdi.
Daha önce Orban, Batı Avrupalı liderlerin Ukrayna ile bir anlaşma yapmaya karar verdiklerini, buna göre Kiev'in ordu sayısını bir milyon kişiye çıkaracağını, çatışmanın sona ermesinden sonra da aynı sayıda askerin kalacağını ve AB'nin Ukrayna'nın orduyu büyütmek için yaptığı harcamaları finanse edeceğini belirtmişti.
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