https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/rdif-baskani-dmitriyev-ab-ekonomik-olarak-kendini-yok-etmek-icin-cok-caba-harciyor-1096471547.html

RDIF Başkanı Dmitriyev: AB ekonomik olarak kendini yok etmek için çok çaba harcıyor

RDIF Başkanı Dmitriyev: AB ekonomik olarak kendini yok etmek için çok çaba harcıyor

Sputnik Türkiye

RDIF Başkanı Dmitriyev, AB’nin ekonomik olarak kendi kendini yok etmek için çok çaba harcadığını, bunun yerine birikmiş sorunlarla ilgilenmesi gerektiğini... 23.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-23T21:13+0300

2025-05-23T21:13+0300

2025-05-23T21:12+0300

dünya

kirill dmitriyev

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

avrupa birliği

ab

gümrük vergisi

donald trump

abd

telegram

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Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği'nin (AB) ekonomik olarak kendi kendini yok etmek için çok fazla zaman ve çaba harcadığını, AB yetkililerinin bunun yerine birikmiş sorunlarla ilgilenmesi gerektiğini vurguladı.Dmitriyev, “ABD Başkanı Donald Trump'ın AB mallarına yüzde 50 gümrük vergisi uygulama tehdidi, AB liderliğinin blok içinde biriken ekonomik sorunları derhal ele almasının ne kadar önemli olduğuna işaret ediyor. AB, ekonomik olarak kendi kendini yok etmek için çok fazla zaman ve çaba harcıyor” ifadelerine yer verdi.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, AB ile yapılan ticaret görüşmelerinin hiçbir yere varmadığını belirterek, 1 Haziran'dan itibaren AB'ye doğrudan yüzde 50'lik bir tarife uygulanmasını önerdiğini söylemişti.

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Sputnik Türkiye

kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), avrupa birliği, ab, gümrük vergisi, donald trump, abd, telegram