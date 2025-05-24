https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/orban-macaristan-rus-gazindan-vazgecerse-yilda-2-milyar-euro-kaybedecek-1096484357.html

Orban: Macaristan Rus gazından vazgeçerse yılda 2 milyar euro kaybedecek

Orban: Macaristan Rus gazından vazgeçerse yılda 2 milyar euro kaybedecek

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Orban, Macaristan’ın Rus gazından vazgeçmesi halinde yılda 2 milyar euro kaybedeceğini belirtti. 24.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-24T17:15+0300

2025-05-24T17:15+0300

2025-05-24T17:14+0300

dünya

viktor orban

macaristan

avrupa komisyonu

brüksel

avrupa

rusya

enerji kaynakları

ab

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/10/1085884666_0:28:744:447_1920x0_80_0_0_ca3c9abbbee6f9b07e1ca757b3387161.png

Macaristan Başbakanı Viktor Orban yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonu'nun Rus enerji kaynaklarını reddetme planının uygulanması halinde, Macar halkının bunun sonuçlarını eylül ayında elektrik faturalarında göreceğini ve Macaristan için toplam yıllık kaybın 2 milyar euroya ulaşacağını söyledi.Orban, “Ukrayna'nın enerji tehdidi nedeniyle acil bir ekonomik toplantı düzenlemek zorunda kaldım. Brüksel, Rusya'dan gelen petrol ve doğalgaz kaynaklarının kesilmesi nedeniyle Macar ve Avrupalı ​​aileleri yok etme pahasına Ukrayna'ya yardım etmekten çekinmedi. Bu Macaristan için yılda 800 milyar forint (2 milyar euro) ek maliyet anlamına geliyor. Bu arada, faturalar bunu zaten eylül ayında gösterecek” dediOrban ayrıca, Avrupa Komisyonu'nun planının uygulanması halinde Macarların elektrik faturalarının iki katına, doğalgaz faturalarının dört katına çıkacağını ve Macar hükümetinin kamu hizmetleri maliyetlerini düşürmeyi amaçlayan devlet sübvansiyonu programını sonlandırmak zorunda kalacağını kaydetti.Avrupa Komisyonu Salı günü, 2027 yılı sonuna kadar Rus enerji ürünlerinin AB'ye ithalatının durdurulmasına yönelik bir yol haritası taslağı sunmuştu.Komisyon, Haziran ayında yeni Rus gaz sözleşmeleri ile mevcut spot sözleşmeler kapsamında yapılacak tüm ithalatı yasaklayan bir yasa teklifi sunmayı planlıyor. Bu yasağın 2025 yılı sonuna kadar yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Ayrıca, Rusya'dan uzun vadeli sözleşmelerle boru hattı ve sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatının da en geç 2027 yılı sonuna kadar yasaklanması planlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/ab-rusyaya-yeni-yaptirimlar-kapsaminda-20den-fazla-bankayi-swift-sisteminden-cikarmayi-1096475899.html

macaristan

brüksel

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

viktor orban, macaristan, avrupa komisyonu, brüksel, avrupa, rusya, enerji kaynakları, ab