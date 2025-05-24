https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/ab-rusyaya-yeni-yaptirimlar-kapsaminda-20den-fazla-bankayi-swift-sisteminden-cikarmayi-1096475899.html

AB, Rusya'ya yeni yaptırımlar kapsamında 20'den fazla bankayı SWIFT sisteminden çıkarmayı değerlendiriyor

AB, Rusya'ya yeni yaptırımlar kapsamında 20'den fazla bankayı SWIFT sisteminden çıkarmayı değerlendiriyor

Sputnik Türkiye

Bloomberg’in haberine göre AB, Rusya'ya yeni yaptırımlar kapsamında 20'den fazla bankayı SWIFT sisteminden çıkarmayı değerlendiriyor. 24.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-24T11:35+0300

2025-05-24T11:35+0300

2025-05-24T11:41+0300

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ABD merkezli ekonomi ağırlıklı haber kanalı Bloomberg, kendi kaynaklarına atıfla Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar kapsamında 20'den fazla bankayı SWIFT sisteminden çıkarma olasılığını değerlendirdiğini bildirdi.Haberde, “Avrupa Birliği, yeni yaptırım paketi kapsamında 20'den fazla bankayı uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarmayı, ayrıca Rus petrolünün tavan fiyatını düşürmeyi ve Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarını yasaklamayı değerlendiriyor” ifadelerine yer verildi.Habere göre Avrupa Komisyonu, G7 ülkeleri için Rus petrolünün şu anda 60 dolar seviyesinde olan ‘fiyat tavanını’ yaklaşık 45 dolara düşürmeyi teklif etmeyi planlıyor.Rusya, Batı'nın birkaç yıl önce Rusya'ya uygulamaya başladığı ve ağırlaştırmaya devam ettiği yaptırım baskısıyla başa çıkacağını defalarca açıklamıştı. Moskova, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımların başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olduğunu belirtmişti. Batılı ülkelerin içinde yükselen sesler de Rusya karşıtı yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca dile getirmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce Rusya'yı çevreleme ve zayıflatma politikasının Batı'nın uzun vadeli bir stratejisi olduğunu ve yaptırımların tüm küresel ekonomiye ciddi bir darbe vurduğunu söylemişti. Putin daha önce Batı'nın asıl amacı milyonlarca insanın hayatını daha da kötüleştirmek olduğunu söylemişti.

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