https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/maltada-ataturkun-adi-bir-caddeye-verildi--yurtta-sulh-cihanda-sulh-sozu-turkce-maltaca-ve-1096476092.html
Malta'da Atatürk'ün adı bir caddeye verildi: 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözü Türkçe, Maltaca ve İngilizce yazıldı
Malta'da Atatürk'ün adı bir caddeye verildi: 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözü Türkçe, Maltaca ve İngilizce yazıldı
Sputnik Türkiye
Malta'nın Marsa kasabasında, Türk Şehitliği yakınındaki bir caddeye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adı verildi. 'Atatürk' adı verilen caddenin açılışı, 19 Mayıs... 24.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-24T11:56+0300
2025-05-24T11:56+0300
2025-05-24T11:56+0300
dünya
malta
gazi mustafa kemal atatürk
türkçe
i̇ngilizce
cadde
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/02/1092275368_34:0:926:502_1920x0_80_0_0_1ec25c42408033367aca3b68cdf76f4c.jpg
Malta'nın Marsa kasabasında, Türk Şehitliği yakınındaki bir caddeye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adı verildi. 'Atatürk' adı verilen caddenin açılışı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gerçekleştirildi. Caddenin girişine, Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözü Türkçe, Maltaca ve İngilizce olarak yazıldı.Büyükelçi Erdeniz Şen'in vizyonu gerçekleştiTürkiye'nin Valetta Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Malta’daki Atatürk Caddesi'nin açılışı, merhum Büyükelçimiz Sayın Erdeniz Şen'in isteği doğrultusunda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi. Büyükelçi Şen, 19 Mayıs'ta Ankara'da vefat etmeden önce, caddeye 'Atatürk' adının verilmesi için çalışmaları takip ediyordu.Tarihi bağlar güçleniyorMalta, Osmanlı döneminde sürgün yeri olarak kullanılmıştı. 1919-1921 yılları arasında, İngilizler tarafından Osmanlı Devleti'nden birçok önemli isim Malta Adası'na sürgün edilmişti. Atatürk'ün adının bir caddeye verilmesi, iki ülke arasındaki tarihi bağların güçlenmesine katkı sağlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/sukru-saracoglunun-torunu-ve-eski-merkez-bankasi-baskani-rusdu-saracoglu-77-yasinda-hayatini-1096474966.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/02/1092275368_146:0:815:502_1920x0_80_0_0_794c52513d60f55def86b7ac4a9d23c7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
malta, gazi mustafa kemal atatürk, türkçe, i̇ngilizce, cadde
malta, gazi mustafa kemal atatürk, türkçe, i̇ngilizce, cadde
Malta'da Atatürk'ün adı bir caddeye verildi: 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözü Türkçe, Maltaca ve İngilizce yazıldı
Malta'nın Marsa kasabasında, Türk Şehitliği yakınındaki bir caddeye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adı verildi. 'Atatürk' adı verilen caddenin açılışı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gerçekleştirildi.
Malta'nın Marsa kasabasında, Türk Şehitliği yakınındaki bir caddeye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adı verildi. 'Atatürk' adı verilen caddenin açılışı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gerçekleştirildi. Caddenin girişine, Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözü Türkçe, Maltaca ve İngilizce olarak yazıldı.
Büyükelçi Erdeniz Şen'in vizyonu gerçekleşti
Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Malta’daki Atatürk Caddesi'nin açılışı, merhum Büyükelçimiz Sayın Erdeniz Şen'in isteği doğrultusunda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi. Büyükelçi Şen, 19 Mayıs'ta Ankara'da vefat etmeden önce, caddeye 'Atatürk' adının verilmesi için çalışmaları takip ediyordu.
Malta, Osmanlı döneminde sürgün yeri olarak kullanılmıştı. 1919-1921 yılları arasında, İngilizler tarafından Osmanlı Devleti'nden birçok önemli isim Malta Adası'na sürgün edilmişti. Atatürk'ün adının bir caddeye verilmesi, iki ülke arasındaki tarihi bağların güçlenmesine katkı sağlıyor.