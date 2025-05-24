https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/maltada-ataturkun-adi-bir-caddeye-verildi--yurtta-sulh-cihanda-sulh-sozu-turkce-maltaca-ve-1096476092.html

Malta'da Atatürk'ün adı bir caddeye verildi: 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözü Türkçe, Maltaca ve İngilizce yazıldı

Malta'da Atatürk'ün adı bir caddeye verildi: 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözü Türkçe, Maltaca ve İngilizce yazıldı

Sputnik Türkiye

Malta'nın Marsa kasabasında, Türk Şehitliği yakınındaki bir caddeye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adı verildi. 'Atatürk' adı verilen caddenin açılışı, 19 Mayıs... 24.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-24T11:56+0300

2025-05-24T11:56+0300

2025-05-24T11:56+0300

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gazi mustafa kemal atatürk

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Malta'nın Marsa kasabasında, Türk Şehitliği yakınındaki bir caddeye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adı verildi. 'Atatürk' adı verilen caddenin açılışı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gerçekleştirildi. Caddenin girişine, Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözü Türkçe, Maltaca ve İngilizce olarak yazıldı.Büyükelçi Erdeniz Şen'in vizyonu gerçekleştiTürkiye'nin Valetta Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Malta’daki Atatürk Caddesi'nin açılışı, merhum Büyükelçimiz Sayın Erdeniz Şen'in isteği doğrultusunda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi. Büyükelçi Şen, 19 Mayıs'ta Ankara'da vefat etmeden önce, caddeye 'Atatürk' adının verilmesi için çalışmaları takip ediyordu.Tarihi bağlar güçleniyorMalta, Osmanlı döneminde sürgün yeri olarak kullanılmıştı. 1919-1921 yılları arasında, İngilizler tarafından Osmanlı Devleti'nden birçok önemli isim Malta Adası'na sürgün edilmişti. Atatürk'ün adının bir caddeye verilmesi, iki ülke arasındaki tarihi bağların güçlenmesine katkı sağlıyor.

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malta, gazi mustafa kemal atatürk, türkçe, i̇ngilizce, cadde