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Malta'da Atatürk'ün adı bir caddeye verildi: 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözü Türkçe, Maltaca ve İngilizce yazıldı
Malta'da Atatürk'ün adı bir caddeye verildi: 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözü Türkçe, Maltaca ve İngilizce yazıldı
Sputnik Türkiye
Malta'nın Marsa kasabasında, Türk Şehitliği yakınındaki bir caddeye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adı verildi. 'Atatürk' adı verilen caddenin açılışı, 19 Mayıs... 24.05.2025, Sputnik Türkiye
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gazi mustafa kemal atatürk
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Malta'nın Marsa kasabasında, Türk Şehitliği yakınındaki bir caddeye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adı verildi. 'Atatürk' adı verilen caddenin açılışı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gerçekleştirildi. Caddenin girişine, Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözü Türkçe, Maltaca ve İngilizce olarak yazıldı.Büyükelçi Erdeniz Şen'in vizyonu gerçekleştiTürkiye'nin Valetta Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Malta’daki Atatürk Caddesi'nin açılışı, merhum Büyükelçimiz Sayın Erdeniz Şen'in isteği doğrultusunda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi. Büyükelçi Şen, 19 Mayıs'ta Ankara'da vefat etmeden önce, caddeye 'Atatürk' adının verilmesi için çalışmaları takip ediyordu.Tarihi bağlar güçleniyorMalta, Osmanlı döneminde sürgün yeri olarak kullanılmıştı. 1919-1921 yılları arasında, İngilizler tarafından Osmanlı Devleti'nden birçok önemli isim Malta Adası'na sürgün edilmişti. Atatürk'ün adının bir caddeye verilmesi, iki ülke arasındaki tarihi bağların güçlenmesine katkı sağlıyor.
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malta, gazi mustafa kemal atatürk, türkçe, i̇ngilizce, cadde
malta, gazi mustafa kemal atatürk, türkçe, i̇ngilizce, cadde

Malta'da Atatürk'ün adı bir caddeye verildi: 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözü Türkçe, Maltaca ve İngilizce yazıldı

11:56 24.05.2025
© Fotoğraf : Malta Luqa International Airport TwitterMalta Luqa International Airport
Malta Luqa International Airport - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2025
© Fotoğraf : Malta Luqa International Airport Twitter
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Malta'nın Marsa kasabasında, Türk Şehitliği yakınındaki bir caddeye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adı verildi. 'Atatürk' adı verilen caddenin açılışı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gerçekleştirildi.
Malta'nın Marsa kasabasında, Türk Şehitliği yakınındaki bir caddeye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adı verildi. 'Atatürk' adı verilen caddenin açılışı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gerçekleştirildi. Caddenin girişine, Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözü Türkçe, Maltaca ve İngilizce olarak yazıldı.

Büyükelçi Erdeniz Şen'in vizyonu gerçekleşti

Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Malta’daki Atatürk Caddesi'nin açılışı, merhum Büyükelçimiz Sayın Erdeniz Şen'in isteği doğrultusunda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi. Büyükelçi Şen, 19 Mayıs'ta Ankara'da vefat etmeden önce, caddeye 'Atatürk' adının verilmesi için çalışmaları takip ediyordu.

Tarihi bağlar güçleniyor

Malta, Osmanlı döneminde sürgün yeri olarak kullanılmıştı. 1919-1921 yılları arasında, İngilizler tarafından Osmanlı Devleti'nden birçok önemli isim Malta Adası'na sürgün edilmişti. Atatürk'ün adının bir caddeye verilmesi, iki ülke arasındaki tarihi bağların güçlenmesine katkı sağlıyor.
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