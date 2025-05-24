https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/sukru-saracoglunun-torunu-ve-eski-merkez-bankasi-baskani-rusdu-saracoglu-77-yasinda-hayatini-1096474966.html

Şükrü Saracoğlu'nun torunu ve Eski Merkez Bankası Başkanı Rüşdü Saracoğlu 77 yaşında hayatını kaybetti

Şükrü Saracoğlu'nun torunu ve Eski Merkez Bankası Başkanı Rüşdü Saracoğlu 77 yaşında hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 1987-1993 yılları arasında başkanlığını yapan, ekonomist ve siyasetçi Rüşdü Saracoğlu, 77 yaşında kalp rahatsızlığı... 24.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-24T10:56+0300

2025-05-24T10:56+0300

2025-05-24T10:56+0300

merkez partisi

uluslararası para fonu (imf)

orta doğu teknik üniversitesi (odtü)

minnesota üniversitesi

ankara

yaşam

rüşdü saracoğlu

şükrü saracoğlu

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Eski Merkez Bankası Başkanı ve ekonomist Rüşdü Saracoğlu, 24 Mayıs 2025 tarihinde kalp rahatsızlığı sonucu 77 yaşında hayatını kaybetti. Saracoğlu'nun vefatı, ekonomi camiasında derin üzüntü yarattı. Merkez Bankası'ndan Başsağlığı MesajıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1987-1993 yılları arasında Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapmış olan Sayın Dr. Rüşdü Saracoğlu’nun vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verdi. Rüşdü Saracoğlu kimdir?1948 yılında Ankara'da doğan Rüşdü Saracoğlu, Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Ekonomi ve İstatistik Bölümü'nü bitirdi. 1980 yılında Minnesota Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden doktora derecesi aldı. Minnesota ve Boston College'de öğretim görevlisi olarak çalıştı. Uluslararası Para Fonu'nda (IMF) ekonomist olarak görev yaptı. Kariyerindeki önemli görevlerAile bağları ve özel hayatıEski başbakanlardan Mehmet Şükrü Saracoğlu'nun torunu olan Rüşdü Saracoğlu, eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Hüseyin Aydın Saracoğlu'nun oğludur. Nurdan Saracoğlu ile evli olan Saracoğlu'nun, Aslı Saracoğlu adında bir kızı bulunmaktadır.

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merkez partisi, uluslararası para fonu (imf), orta doğu teknik üniversitesi (odtü), minnesota üniversitesi, ankara, rüşdü saracoğlu, şükrü saracoğlu