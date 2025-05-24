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Şükrü Saracoğlu'nun torunu ve Eski Merkez Bankası Başkanı Rüşdü Saracoğlu 77 yaşında hayatını kaybetti
Şükrü Saracoğlu'nun torunu ve Eski Merkez Bankası Başkanı Rüşdü Saracoğlu 77 yaşında hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 1987-1993 yılları arasında başkanlığını yapan, ekonomist ve siyasetçi Rüşdü Saracoğlu, 77 yaşında kalp rahatsızlığı... 24.05.2025, Sputnik Türkiye
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Eski Merkez Bankası Başkanı ve ekonomist Rüşdü Saracoğlu, 24 Mayıs 2025 tarihinde kalp rahatsızlığı sonucu 77 yaşında hayatını kaybetti. Saracoğlu'nun vefatı, ekonomi camiasında derin üzüntü yarattı. Merkez Bankası'ndan Başsağlığı MesajıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1987-1993 yılları arasında Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapmış olan Sayın Dr. Rüşdü Saracoğlu’nun vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verdi. Rüşdü Saracoğlu kimdir?1948 yılında Ankara'da doğan Rüşdü Saracoğlu, Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Ekonomi ve İstatistik Bölümü'nü bitirdi. 1980 yılında Minnesota Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden doktora derecesi aldı. Minnesota ve Boston College'de öğretim görevlisi olarak çalıştı. Uluslararası Para Fonu'nda (IMF) ekonomist olarak görev yaptı. Kariyerindeki önemli görevlerAile bağları ve özel hayatıEski başbakanlardan Mehmet Şükrü Saracoğlu'nun torunu olan Rüşdü Saracoğlu, eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Hüseyin Aydın Saracoğlu'nun oğludur. Nurdan Saracoğlu ile evli olan Saracoğlu'nun, Aslı Saracoğlu adında bir kızı bulunmaktadır.
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merkez partisi, uluslararası para fonu (imf), orta doğu teknik üniversitesi (odtü), minnesota üniversitesi, ankara, rüşdü saracoğlu, şükrü saracoğlu
merkez partisi, uluslararası para fonu (imf), orta doğu teknik üniversitesi (odtü), minnesota üniversitesi, ankara, rüşdü saracoğlu, şükrü saracoğlu

Şükrü Saracoğlu'nun torunu ve Eski Merkez Bankası Başkanı Rüşdü Saracoğlu 77 yaşında hayatını kaybetti

10:56 24.05.2025
© AA / SELFET GUNERRüşdü Saracoğlu
Rüşdü Saracoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2025
© AA / SELFET GUNER
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 1987-1993 yılları arasında başkanlığını yapan, ekonomist ve siyasetçi Rüşdü Saracoğlu, 77 yaşında kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Saracoğlu, Türkiye'nin ekonomik dönüşüm sürecinde önemli roller üstlenmişti.
Eski Merkez Bankası Başkanı ve ekonomist Rüşdü Saracoğlu, 24 Mayıs 2025 tarihinde kalp rahatsızlığı sonucu 77 yaşında hayatını kaybetti. Saracoğlu'nun vefatı, ekonomi camiasında derin üzüntü yarattı.

Merkez Bankası'ndan Başsağlığı Mesajı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1987-1993 yılları arasında Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapmış olan Sayın Dr. Rüşdü Saracoğlu’nun vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verdi.

Rüşdü Saracoğlu kimdir?

1948 yılında Ankara'da doğan Rüşdü Saracoğlu, Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Ekonomi ve İstatistik Bölümü'nü bitirdi. 1980 yılında Minnesota Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden doktora derecesi aldı. Minnesota ve Boston College'de öğretim görevlisi olarak çalıştı. Uluslararası Para Fonu'nda (IMF) ekonomist olarak görev yaptı.

Kariyerindeki önemli görevler

1987-1993: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı
1996-1999:Dönem İzmir Milletvekili ve Devlet Bakanı
Koç Holding Bankacılık ve Sigorta Grubu Başkanı
Allianz Sigorta A.Ş. ve Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Makro Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı

Aile bağları ve özel hayatı

Eski başbakanlardan Mehmet Şükrü Saracoğlu'nun torunu olan Rüşdü Saracoğlu, eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Hüseyin Aydın Saracoğlu'nun oğludur. Nurdan Saracoğlu ile evli olan Saracoğlu'nun, Aslı Saracoğlu adında bir kızı bulunmaktadır.
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