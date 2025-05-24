https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/lavrov-cok-kutuplu-dunyanin-olusumu-onemli-ve-temel-bir-egilim-olmaya-devam-ediyor-1096476671.html

Lavrov: Çok kutuplu dünyanın oluşumu önemli ve temel bir eğilim olmaya devam ediyor

Lavrov: Çok kutuplu dünyanın oluşumu önemli ve temel bir eğilim olmaya devam ediyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, çok kutuplu dünyanın oluşumunun önemli ve temel bir eğilim olmaya devam ettiğini belirtti. 24.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-24T12:55+0300

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2025-05-24T12:55+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

dış ve savunma politikası konseyi

çok kutuplu dünya

çokkutupluluk

küresel güney

doğu

batı

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Dış ve Savunma Politikası Konseyi'nin (CFDP) 33. Meclis Toplantısı’nda konuştu.Rus diplomat, küresel Güney ve küresel Doğu'nun çok kutupluluğu, son yıllarda Batı'da yaygınlaşan yeni sömürgecilik tezahürleri olmaksızın kendi kalkınmalarını güçlendirme şansı olarak gördüklerini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/lavrov-ukraynayla-muzakerelerin-ikinci-turu-yapilacak-bu-basli-basina-olumlu-bir-durum--1096451039.html

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