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Lavrov: Çok kutuplu dünyanın oluşumu önemli ve temel bir eğilim olmaya devam ediyor
Lavrov: Çok kutuplu dünyanın oluşumu önemli ve temel bir eğilim olmaya devam ediyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, çok kutuplu dünyanın oluşumunun önemli ve temel bir eğilim olmaya devam ettiğini belirtti. 24.05.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Dış ve Savunma Politikası Konseyi'nin (CFDP) 33. Meclis Toplantısı’nda konuştu.Rus diplomat, küresel Güney ve küresel Doğu'nun çok kutupluluğu, son yıllarda Batı'da yaygınlaşan yeni sömürgecilik tezahürleri olmaksızın kendi kalkınmalarını güçlendirme şansı olarak gördüklerini kaydetti.
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, dış ve savunma politikası konseyi, çok kutuplu dünya, çokkutupluluk, küresel güney, doğu, batı
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, dış ve savunma politikası konseyi, çok kutuplu dünya, çokkutupluluk, küresel güney, doğu, batı

Lavrov: Çok kutuplu dünyanın oluşumu önemli ve temel bir eğilim olmaya devam ediyor

12:55 24.05.2025
© Sputnik / Sergey GuneyevRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2025
© Sputnik / Sergey Guneyev
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, çok kutuplu dünyanın oluşumunun önemli ve temel bir eğilim olmaya devam ettiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Dış ve Savunma Politikası Konseyi'nin (CFDP) 33. Meclis Toplantısı’nda konuştu.

Çok kutuplu dünyanın oluşumu en önemli ve temel eğilim olmaya devam ediyor. Bunun doğal bir süreç olduğuna inanıyoruz.

Rus diplomat, küresel Güney ve küresel Doğu'nun çok kutupluluğu, son yıllarda Batı'da yaygınlaşan yeni sömürgecilik tezahürleri olmaksızın kendi kalkınmalarını güçlendirme şansı olarak gördüklerini kaydetti.

Batı, uluslararası yaşamın çok taraflı ilkelerinin güçlenmesi durumunu son derece muğlak algılıyor.

Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2025
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