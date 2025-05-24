https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/ahmet-sara-istanbulda-abdnin-ankara-buyukelcisi-barrack-ile-gorustu-1096486699.html

Ahmet Şara, İstanbul'da ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack ile görüştü

Ahmet Şara, İstanbul'da ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack ile görüştü

Sputnik Türkiye

Suriye'deki Geçici Hükümetin Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve... 24.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-24T19:57+0300

2025-05-24T19:57+0300

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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack'ı İstanbul'da kabul etti.Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Suriye'deki Geçici Hükümetin Cumhurbaşkanı Şara ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack, İstanbul'da bir araya geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/cumhurbaskani-erdogan-suriye-cumhurbaskani-sara-ile-gorustu-1096481442.html

türki̇ye

suriye

abd

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türkiye, ahmet şara, suriye, abd, tom barrack