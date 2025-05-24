https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/ahmet-sara-istanbulda-abdnin-ankara-buyukelcisi-barrack-ile-gorustu-1096486699.html
Ahmet Şara, İstanbul'da ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack ile görüştü
Ahmet Şara, İstanbul'da ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack ile görüştü
Sputnik Türkiye
Suriye'deki Geçici Hükümetin Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve... 24.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-24T19:57+0300
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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack'ı İstanbul'da kabul etti.Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Suriye'deki Geçici Hükümetin Cumhurbaşkanı Şara ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack, İstanbul'da bir araya geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/cumhurbaskani-erdogan-suriye-cumhurbaskani-sara-ile-gorustu-1096481442.html
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türkiye, ahmet şara, suriye, abd, tom barrack
türkiye, ahmet şara, suriye, abd, tom barrack
Ahmet Şara, İstanbul'da ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack ile görüştü
19:57 24.05.2025 (güncellendi: 19:59 24.05.2025)
Ayrıntılar geliyor
Suriye'deki Geçici Hükümetin Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ile bir araya geldi.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack'ı İstanbul'da kabul etti.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Suriye'deki Geçici Hükümetin Cumhurbaşkanı Şara ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack, İstanbul'da bir araya geldi.