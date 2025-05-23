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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/trump-putin-ile-yaptigi-gorusmenin-ardindan-abyi-soke-etti-umutlar-paramparca-1096441200.html
Trump, Putin ile yaptığı görüşmenin ardından AB'yi şoke etti: ‘Umutlar paramparça’
Trump, Putin ile yaptığı görüşmenin ardından AB'yi şoke etti: ‘Umutlar paramparça’
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump’ın, Rus mevkidaşı Putin’le telefon görüşmesinin ardından, Avrupalı politikacıların Moskova'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulama planını... 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T08:40+0300
2025-05-23T08:48+0300
ukrayna kri̇zi̇
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avrupa birliği
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guardian
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The Guardian gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya lideri Vladimir Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin Avrupalı politikacıların Kremlin’e baskının artırılacağı umudunu paramparça ettiğini yazdı.İngiliz gazetesinin yazısında, “Avrupa'nın Donald Trump'ın Kremlin üzerindeki baskıyı arttırabileceğine dair umutları, ABD Başkanı'nın Pazartesi günü Putin ile yaptığı iki saatlik sonuçsuz telefon görüşmesinin ardından paramparça oldu” ifadesine yer verildi.ABD Başkanı’nın, Rusya'ya yönelik ateşkesi reddetmesi nedeniyle ‘geniş kapsamlı’ yaptırımlar uygulamak yerine, Moskova’yla ticaretin yeniden başlaması olasılığını överek Avrupalıları şoke ettiği kaydedilen yazıda, “Avrupa'daki uzmanlar, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları hafifletmesi halinde Avrupa'nın birliğinin parçalanabileceğinden endişe ediyor” dendi.Macaristan’ın Temmuz ayında Avrupa Birliği’nin Rusya’ya yönelik yaptırımları uzatma kararını engelleyebileceğine dikkat çeken gazete, “Bu, Rusya Merkez Bankası'nın Avrupa Birliği'nde dondurulan 2.1 milyar euro tutarındaki varlıkları üzerindeki kısıtlamaları sona erdirebilecek çok önemli bir hamle olacak” diye ekledi.Rus fon ve varlıklarına el konulmuştuRusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa'daki Rus varlıklarının dondurulmasını defalarca hırsızlık olarak nitelendirerek AB'nin sadece özel şahısların fonlarını değil, aynı zamanda Rusya'nın devlet varlıklarını da hedef aldığını belirtmişti. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı tarafından dondurulan Rus varlıklarına el konulmasına Moskova'nın karşılık vereceğini söylemişti. Lavrov, Batılı ülkelerin Rusya'da tuttuğu fonları iade etmeme seçeneğine de sahip olduklarını belirtmişti.Yaptırım politikası başarısız olduRusya, Batı'nın birkaç yıl önce Rusya'ya uygulamaya başladığı ve yoğunlaştırmaya devam ettiği yaptırım baskısıyla başa çıkacağını defalarca ifade etmişti. Moskova, Batı'nın kısıtlamaların başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olduğunu kaydetmişti.Putin, Rusya'yı çevreleme ve zayıflatma politikasının Batı'nın uzun vadeli bir stratejisi olduğunu ve yaptırımların tüm küresel ekonomiye ciddi bir darbe indirdiğini kaydetmişti. Putin'e göre Batı'nın asıl amacı milyonlarca insanın hayatını daha da kötüleştirmek.Batılı uzmanlar ve politikacılar da Rusya karşıtı yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/hindistana-s-400-sevkiyatin-sekteye-ugradigi-iddiasina-rusyadan-yalanlama-devam-ediyor-1096441082.html
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abd, rusya, avrupa birliği, donald trump, vladimir putin, guardian, macaristan
abd, rusya, avrupa birliği, donald trump, vladimir putin, guardian, macaristan

Trump, Putin ile yaptığı görüşmenin ardından AB'yi şoke etti: ‘Umutlar paramparça’

08:40 23.05.2025 (güncellendi: 08:48 23.05.2025)
© Sputnik / Алексей ДружининDonald Trump-Vladimir Putin telefonda
Donald Trump-Vladimir Putin telefonda - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2025
© Sputnik / Алексей Дружинин
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ABD Başkanı Trump’ın, Rus mevkidaşı Putin’le telefon görüşmesinin ardından, Avrupalı politikacıların Moskova'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulama planını mahvettiği belirtildi.
The Guardian gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya lideri Vladimir Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin Avrupalı politikacıların Kremlin’e baskının artırılacağı umudunu paramparça ettiğini yazdı.
İngiliz gazetesinin yazısında, “Avrupa'nın Donald Trump'ın Kremlin üzerindeki baskıyı arttırabileceğine dair umutları, ABD Başkanı'nın Pazartesi günü Putin ile yaptığı iki saatlik sonuçsuz telefon görüşmesinin ardından paramparça oldu” ifadesine yer verildi.
ABD Başkanı’nın, Rusya'ya yönelik ateşkesi reddetmesi nedeniyle ‘geniş kapsamlı’ yaptırımlar uygulamak yerine, Moskova’yla ticaretin yeniden başlaması olasılığını överek Avrupalıları şoke ettiği kaydedilen yazıda, “Avrupa'daki uzmanlar, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları hafifletmesi halinde Avrupa'nın birliğinin parçalanabileceğinden endişe ediyor” dendi.
Macaristan’ın Temmuz ayında Avrupa Birliği’nin Rusya’ya yönelik yaptırımları uzatma kararını engelleyebileceğine dikkat çeken gazete, “Bu, Rusya Merkez Bankası'nın Avrupa Birliği'nde dondurulan 2.1 milyar euro tutarındaki varlıkları üzerindeki kısıtlamaları sona erdirebilecek çok önemli bir hamle olacak” diye ekledi.

Rus fon ve varlıklarına el konulmuştu

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa'daki Rus varlıklarının dondurulmasını defalarca hırsızlık olarak nitelendirerek AB'nin sadece özel şahısların fonlarını değil, aynı zamanda Rusya'nın devlet varlıklarını da hedef aldığını belirtmişti. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı tarafından dondurulan Rus varlıklarına el konulmasına Moskova'nın karşılık vereceğini söylemişti. Lavrov, Batılı ülkelerin Rusya'da tuttuğu fonları iade etmeme seçeneğine de sahip olduklarını belirtmişti.

Yaptırım politikası başarısız oldu

Rusya, Batı'nın birkaç yıl önce Rusya'ya uygulamaya başladığı ve yoğunlaştırmaya devam ettiği yaptırım baskısıyla başa çıkacağını defalarca ifade etmişti. Moskova, Batı'nın kısıtlamaların başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olduğunu kaydetmişti.
Putin, Rusya'yı çevreleme ve zayıflatma politikasının Batı'nın uzun vadeli bir stratejisi olduğunu ve yaptırımların tüm küresel ekonomiye ciddi bir darbe indirdiğini kaydetmişti. Putin'e göre Batı'nın asıl amacı milyonlarca insanın hayatını daha da kötüleştirmek.
Batılı uzmanlar ve politikacılar da Rusya karşıtı yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca dile getirmişti.
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