https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/hindistana-s-400-sevkiyatin-sekteye-ugradigi-iddiasina-rusyadan-yalanlama-devam-ediyor-1096441082.html

Hindistan’a S-400 sevkiyatın sekteye uğradığı iddiasına Rusya’dan yalanlama: ‘Devam ediyor’

Hindistan’a S-400 sevkiyatın sekteye uğradığı iddiasına Rusya’dan yalanlama: ‘Devam ediyor’

Sputnik Türkiye

Rus savunma ihracat şirketi Rosoboroneksport, Hindistan’a S-400 hava savunma füze sistemi sevkiyatıyla ilgili sözleşmenin tarafların yükümlülüklerine uygun... 23.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-23T08:05+0300

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2025-05-23T08:25+0300

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hindistan

s-400

rosoboroneksport

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Rosoboroneksport Genel Direktörü Aleksandr Miheyev, Sputnik’e açıklamasında, başta Ukrayna olmak üzere dünya medyasında çıkan Rusya’dan Hindistan’a S-400 sevkiyatının sekteye uğradığı yönündeki haberi değerlendirdi.Miheyev, “Sözleşme tarafların yükümlülüklerine uygun olarak yürütülüyor. Hindistan yönetimi bu hava savunma füze sistemlerinin özelliklerini ve kabiliyetlerini çok takdir ediyor” şeklinde konuştu.Hindistan, 2018 yılında Rusya ile beş alay S-400 satın almak üzere yaklaşık 5.4 milyar dolar değerinde bir anlaşma imzalamıştı.Daha önce Hindistan Başbakanı Narendra Modi gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'dan satın alınan S-400 sistemlerinin diğer silah sistemleriyle birlikte Pakistan'a karşı mücadelede önemli bir rol oynadığını söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/kremlin-ukraynayla-muzakereler-konusunda-tum-nuanslar-onemli-1096440549.html

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rusya, hindistan, s-400, rosoboroneksport