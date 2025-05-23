https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/hindistana-s-400-sevkiyatin-sekteye-ugradigi-iddiasina-rusyadan-yalanlama-devam-ediyor-1096441082.html
Hindistan’a S-400 sevkiyatın sekteye uğradığı iddiasına Rusya’dan yalanlama: ‘Devam ediyor’
Hindistan’a S-400 sevkiyatın sekteye uğradığı iddiasına Rusya’dan yalanlama: ‘Devam ediyor’
Sputnik Türkiye
Rus savunma ihracat şirketi Rosoboroneksport, Hindistan’a S-400 hava savunma füze sistemi sevkiyatıyla ilgili sözleşmenin tarafların yükümlülüklerine uygun... 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T08:05+0300
2025-05-23T08:05+0300
2025-05-23T08:25+0300
dünya
rusya
hindistan
s-400
rosoboroneksport
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103065/86/1030658609_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b03343bc686333d63a383ec6550e9d8d.jpg
Rosoboroneksport Genel Direktörü Aleksandr Miheyev, Sputnik’e açıklamasında, başta Ukrayna olmak üzere dünya medyasında çıkan Rusya’dan Hindistan’a S-400 sevkiyatının sekteye uğradığı yönündeki haberi değerlendirdi.Miheyev, “Sözleşme tarafların yükümlülüklerine uygun olarak yürütülüyor. Hindistan yönetimi bu hava savunma füze sistemlerinin özelliklerini ve kabiliyetlerini çok takdir ediyor” şeklinde konuştu.Hindistan, 2018 yılında Rusya ile beş alay S-400 satın almak üzere yaklaşık 5.4 milyar dolar değerinde bir anlaşma imzalamıştı.Daha önce Hindistan Başbakanı Narendra Modi gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'dan satın alınan S-400 sistemlerinin diğer silah sistemleriyle birlikte Pakistan'a karşı mücadelede önemli bir rol oynadığını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/kremlin-ukraynayla-muzakereler-konusunda-tum-nuanslar-onemli-1096440549.html
rusya
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103065/86/1030658609_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eb862555ecc8af3d518e3ed926e56948.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, hindistan, s-400, rosoboroneksport
rusya, hindistan, s-400, rosoboroneksport
Hindistan’a S-400 sevkiyatın sekteye uğradığı iddiasına Rusya’dan yalanlama: ‘Devam ediyor’
08:05 23.05.2025 (güncellendi: 08:25 23.05.2025)
Rus savunma ihracat şirketi Rosoboroneksport, Hindistan’a S-400 hava savunma füze sistemi sevkiyatıyla ilgili sözleşmenin tarafların yükümlülüklerine uygun olarak yerine getirilmeye devam ettiğini belirtti.
Rosoboroneksport Genel Direktörü Aleksandr Miheyev, Sputnik’e açıklamasında, başta Ukrayna olmak üzere dünya medyasında çıkan Rusya’dan Hindistan’a S-400 sevkiyatının sekteye uğradığı yönündeki haberi değerlendirdi.
Miheyev, “Sözleşme tarafların yükümlülüklerine uygun olarak yürütülüyor. Hindistan yönetimi bu hava savunma füze sistemlerinin özelliklerini ve kabiliyetlerini çok takdir ediyor” şeklinde konuştu.
Hindistan, 2018 yılında Rusya ile beş alay S-400 satın almak üzere yaklaşık 5.4 milyar dolar değerinde bir anlaşma imzalamıştı.
Daha önce Hindistan Başbakanı Narendra Modi gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'dan satın alınan S-400 sistemlerinin diğer silah sistemleriyle birlikte Pakistan'a karşı mücadelede önemli bir rol oynadığını söylemişti.