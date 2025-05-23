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Hindistan’a S-400 sevkiyatın sekteye uğradığı iddiasına Rusya’dan yalanlama: ‘Devam ediyor’
Hindistan’a S-400 sevkiyatın sekteye uğradığı iddiasına Rusya’dan yalanlama: ‘Devam ediyor’
Sputnik Türkiye
Rus savunma ihracat şirketi Rosoboroneksport, Hindistan’a S-400 hava savunma füze sistemi sevkiyatıyla ilgili sözleşmenin tarafların yükümlülüklerine uygun... 23.05.2025, Sputnik Türkiye
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Rosoboroneksport Genel Direktörü Aleksandr Miheyev, Sputnik’e açıklamasında, başta Ukrayna olmak üzere dünya medyasında çıkan Rusya’dan Hindistan’a S-400 sevkiyatının sekteye uğradığı yönündeki haberi değerlendirdi.Miheyev, “Sözleşme tarafların yükümlülüklerine uygun olarak yürütülüyor. Hindistan yönetimi bu hava savunma füze sistemlerinin özelliklerini ve kabiliyetlerini çok takdir ediyor” şeklinde konuştu.Hindistan, 2018 yılında Rusya ile beş alay S-400 satın almak üzere yaklaşık 5.4 milyar dolar değerinde bir anlaşma imzalamıştı.Daha önce Hindistan Başbakanı Narendra Modi gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'dan satın alınan S-400 sistemlerinin diğer silah sistemleriyle birlikte Pakistan'a karşı mücadelede önemli bir rol oynadığını söylemişti.
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rusya, hindistan, s-400, rosoboroneksport
rusya, hindistan, s-400, rosoboroneksport

Hindistan’a S-400 sevkiyatın sekteye uğradığı iddiasına Rusya’dan yalanlama: ‘Devam ediyor’

08:05 23.05.2025 (güncellendi: 08:25 23.05.2025)
© AFP 2023 / Kirill KudryavtsevSilahlara kadınlardan ilgi
Silahlara kadınlardan ilgi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2025
© AFP 2023 / Kirill Kudryavtsev
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Rus savunma ihracat şirketi Rosoboroneksport, Hindistan’a S-400 hava savunma füze sistemi sevkiyatıyla ilgili sözleşmenin tarafların yükümlülüklerine uygun olarak yerine getirilmeye devam ettiğini belirtti.
Rosoboroneksport Genel Direktörü Aleksandr Miheyev, Sputnik’e açıklamasında, başta Ukrayna olmak üzere dünya medyasında çıkan Rusya’dan Hindistan’a S-400 sevkiyatının sekteye uğradığı yönündeki haberi değerlendirdi.
Miheyev, “Sözleşme tarafların yükümlülüklerine uygun olarak yürütülüyor. Hindistan yönetimi bu hava savunma füze sistemlerinin özelliklerini ve kabiliyetlerini çok takdir ediyor” şeklinde konuştu.
Hindistan, 2018 yılında Rusya ile beş alay S-400 satın almak üzere yaklaşık 5.4 milyar dolar değerinde bir anlaşma imzalamıştı.
Daha önce Hindistan Başbakanı Narendra Modi gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'dan satın alınan S-400 sistemlerinin diğer silah sistemleriyle birlikte Pakistan'a karşı mücadelede önemli bir rol oynadığını söylemişti.
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