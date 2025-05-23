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Orban’dan Ukrayna’ya casusluk suçlaması: ‘Macarları AB üyeliğine destek için ikna etmeye çalışıyorlar’
Orban’dan Ukrayna’ya casusluk suçlaması: ‘Macarları AB üyeliğine destek için ikna etmeye çalışıyorlar’
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Orban, Ukrayna yönetiminin Macar muhalefetiyle işbirliği içinde, Macar vatandaşlarını Ukrayna’nın AB üyeliğine destek vermeye ikna etmek... 23.05.2025, Sputnik Türkiye
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Macaristan lideri Viktor Orban, Kossuth radyosuna açıklamasında, Ukrayna gizli servislerinin Macaristan'daki casusluk faaliyetlerinin son zamanlarda büyük ölçüde arttığını kaydederek, “Operasyonlar de düzenliyorlar” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:Ülke parlamentosunun, siyasi örgütler ve medya kuruluşları için yabancı finansmanı yasaklamak üzere ABD Yabancı Ajanlar Yasası'nı örnek alan bir ‘şeffaflık yasasını’ değerlendirdiğini anımsatan Orban, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:
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macaristan, viktor orban, ukrayna, avrupa birliği, istihbarat, şeffaflık
macaristan, viktor orban, ukrayna, avrupa birliği, istihbarat, şeffaflık

Orban’dan Ukrayna’ya casusluk suçlaması: ‘Macarları AB üyeliğine destek için ikna etmeye çalışıyorlar’

11:56 23.05.2025
© AP Photo / Jacob KingViktor Orban
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2025
© AP Photo / Jacob King
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Macaristan Başbakanı Orban, Ukrayna yönetiminin Macar muhalefetiyle işbirliği içinde, Macar vatandaşlarını Ukrayna’nın AB üyeliğine destek vermeye ikna etmek için operasyonları yoğunlaştırdığını belirtti.
Macaristan lideri Viktor Orban, Kossuth radyosuna açıklamasında, Ukrayna gizli servislerinin Macaristan'daki casusluk faaliyetlerinin son zamanlarda büyük ölçüde arttığını kaydederek, “Operasyonlar de düzenliyorlar” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:
Tüm eylemlerin temelinde aynı şey yatıyor. Macarları Ukrayna'nın AB üyeliğini desteklemeye ikna etmek. Ukraynalıların Macar muhalefetiyle ilişkilerini seferber etmelerinin, dezenformasyon kampanyaları düzenlemelerinin, Macar topraklarında istihbarat ajanları bulundurmalarının ve bir şekilde Macar hükümetinin ve Macar halkının, bizim irademiz dışında olsa bile, Ukrayna'nın AB üyeliğine evet demesini sağlamaya çalışmalarının nedeni budur.
Ülke parlamentosunun, siyasi örgütler ve medya kuruluşları için yabancı finansmanı yasaklamak üzere ABD Yabancı Ajanlar Yasası'nı örnek alan bir ‘şeffaflık yasasını’ değerlendirdiğini anımsatan Orban, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:
Şeffaflık Yasası Ukraynalıların burada Ukrayna yanlısı bir propaganda ağı kurmasına izin vermeyecek. Çünkü şu anda durum tam olarak böyle, Macaristan'da Ukrayna yanlısı bir propaganda ağı faaliyet gösteriyor ve bize her gün Ukrayna yanlısı pozisyonlar dayatıyor.
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