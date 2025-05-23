Şeffaflık Yasası Ukraynalıların burada Ukrayna yanlısı bir propaganda ağı kurmasına izin vermeyecek. Çünkü şu anda durum tam olarak böyle, Macaristan'da Ukrayna yanlısı bir propaganda ağı faaliyet gösteriyor ve bize her gün Ukrayna yanlısı pozisyonlar dayatıyor.