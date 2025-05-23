https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/turkiyeye-gidecekti-baspiskopos-markell-bir-kez-daha-havalimaninda-alikonuldu-1096447179.html
Türkiye’ye gidecekti: Başpiskopos Markell bir kez daha havalimanında alıkonuldu
Türkiye’ye gidecekti: Başpiskopos Markell bir kez daha havalimanında alıkonuldu
Sputnik Türkiye
Moldova Metropolitliğini temsil eden Başpiskopos Markell, Türkiye'ye hacca gitmek üzereyken Kişinev havalimanında alıkonularak arandığını ve uçağa biniş... 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T11:24+0300
2025-05-23T11:24+0300
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Başpiskopos Markell, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir kez daha Kişinev havalimanında alıkonulduğunu bildirdi.Merkell, “Bir arkadaşımla birlikte Türkiye'deki kutsal yerlere hac ziyareti yapmaya karar verdik. Gidiş-dönüş biletlerimiz ve iki gün kalacağımız bir otele giriş için kuponlarımız vardı. Aşağılayıcı bir şekilde aranarak çıkışım engellendi. Uçak artık kalkış pistindeyken pasaportumu ve biletimi geri verdiler” açıklamasında bulundu.Arama sırasında güvenlik mensuplarının hiçbir şey bulmadığını kaydeden Başpiskopos, “Otobüse binilen çıkışta iki dakika boyunca bekledik, ama bana binişlerin 10 dakika önce bittiği söylendi. İşte, karar verme hakkına sahip olanlar böyle demokratik kararlar alıyor” diye ekledi.Daha önce Moldova makamları, Başpiskopos Markell’in Kutsal Ateş'i almak üzere İsrail'e gitmesini iki kez engellemişti. Kapsamlı bir kontrole tabi tutulan Başpiskopos bu nedenle uçağa binememişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/abd-1-temmuzdan-itibaren-ukraynadaki-usaid-personelini-isten-cikaracak-1096443842.html
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moldova, kişinev, ortodoks kilisesi
Türkiye’ye gidecekti: Başpiskopos Markell bir kez daha havalimanında alıkonuldu
Moldova Metropolitliğini temsil eden Başpiskopos Markell, Türkiye'ye hacca gitmek üzereyken Kişinev havalimanında alıkonularak arandığını ve uçağa biniş bittikten sonra serbest bırakıldığını belirtti.
Başpiskopos Markell, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir kez daha Kişinev havalimanında alıkonulduğunu bildirdi.
Merkell, “Bir arkadaşımla birlikte Türkiye'deki kutsal yerlere hac ziyareti yapmaya karar verdik. Gidiş-dönüş biletlerimiz ve iki gün kalacağımız bir otele giriş için kuponlarımız vardı. Aşağılayıcı bir şekilde aranarak çıkışım engellendi. Uçak artık kalkış pistindeyken pasaportumu ve biletimi geri verdiler” açıklamasında bulundu.
Arama sırasında güvenlik mensuplarının hiçbir şey bulmadığını kaydeden Başpiskopos, “Otobüse binilen çıkışta iki dakika boyunca bekledik, ama bana binişlerin 10 dakika önce bittiği söylendi. İşte, karar verme hakkına sahip olanlar böyle demokratik kararlar alıyor” diye ekledi.
Daha önce Moldova makamları, Başpiskopos Markell’in Kutsal Ateş'i almak üzere İsrail'e gitmesini iki kez engellemişti. Kapsamlı bir kontrole tabi tutulan Başpiskopos bu nedenle uçağa binememişti.