https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/kremlin-sozcusu-peskovdan-tampon-bolge-aciklamasi-1096451178.html

Kremlin Sözcüsü Peskov'dan tampon bölge açıklaması

Kremlin Sözcüsü Peskov'dan tampon bölge açıklaması

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin'in dün duyurduğu ve çalışmaların başladığını belirttiği tampon bölge konusunda Kremlin'den açıklama geldi. 23.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-23T12:49+0300

2025-05-23T12:49+0300

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dmitriy peskov

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ilki İstanbul'da yapılan Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin sonraki adresi konusunda henüz bir karar veya mutabakat olmadığını söyledi. Peskov'dan tampon bölgeyle ilgili açıklama da geldi.Peskov'un basın toplantısındaki önemli açıklamaları şöyle:Putin'in tampon bölge açıklamasıRusya Devlet Başkanı Putin, dün hükümet yetkilileriyle video konferans yoluyla yaptığı toplantıda, Rusya ile Ukrayna arasındaki sınır boyunca güvenlik amaçlı tampon bölgesi oluşturulmasına karar verildiğini, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin şu anda bu görev üzerinde çalıştığını ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/lavrov-ukraynayla-muzakerelerin-ikinci-turu-yapilacak-bu-basli-basina-olumlu-bir-durum--1096451039.html

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