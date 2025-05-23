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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/kremlin-sozcusu-peskovdan-tampon-bolge-aciklamasi-1096451178.html
Kremlin Sözcüsü Peskov'dan tampon bölge açıklaması
Kremlin Sözcüsü Peskov'dan tampon bölge açıklaması
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin'in dün duyurduğu ve çalışmaların başladığını belirttiği tampon bölge konusunda Kremlin'den açıklama geldi. 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T12:49+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ilki İstanbul'da yapılan Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin sonraki adresi konusunda henüz bir karar veya mutabakat olmadığını söyledi. Peskov'dan tampon bölgeyle ilgili açıklama da geldi.Peskov'un basın toplantısındaki önemli açıklamaları şöyle:Putin'in tampon bölge açıklamasıRusya Devlet Başkanı Putin, dün hükümet yetkilileriyle video konferans yoluyla yaptığı toplantıda, Rusya ile Ukrayna arasındaki sınır boyunca güvenlik amaçlı tampon bölgesi oluşturulmasına karar verildiğini, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin şu anda bu görev üzerinde çalıştığını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/lavrov-ukraynayla-muzakerelerin-ikinci-turu-yapilacak-bu-basli-basina-olumlu-bir-durum--1096451039.html
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haberler, rusya, i̇stanbul, ukrayna, dmitriy peskov
haberler, rusya, i̇stanbul, ukrayna, dmitriy peskov

Kremlin Sözcüsü Peskov'dan tampon bölge açıklaması

12:49 23.05.2025 (güncellendi: 12:54 23.05.2025)
© Sputnik / Сергей БобылевKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Rusya Devlet Başkanı Putin'in dün duyurduğu ve çalışmaların başladığını belirttiği tampon bölge konusunda Kremlin'den açıklama geldi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ilki İstanbul'da yapılan Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin sonraki adresi konusunda henüz bir karar veya mutabakat olmadığını söyledi. Peskov'dan tampon bölgeyle ilgili açıklama da geldi.

Peskov'un basın toplantısındaki önemli açıklamaları şöyle:
Rusya-Ukrayna sınırı boyunca kurulacak tampon bölgenin olası derinliğiyle ilgili sorular Savunma Bakanlığı'na yöneltilmeli
Bu konu, doğrudan silahlı faaliyetlerin gidişatı ve askeri spesifikasyonla ilgili
Müzakerelerin yeri tek bir tarafça seçilemez, bunun için her iki ülkenin onayı gerekiyor
Kiev rejimi, Rusya'da barışçıl hedefleri vurarak düşmanca eylemlerini sürdürüyor ve özünü ortaya koyuyor
AB içinde bazı çelişkiler var, mevcut müesses nizam, bağımsız duruşu olan birçok ülke tarafından beğenilmiyor
Devlet Başkanı Putin, bugün Askeri-Teknik İşbirliği Komisyonu toplantısına katılacak

Putin'in tampon bölge açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Putin, dün hükümet yetkilileriyle video konferans yoluyla yaptığı toplantıda, Rusya ile Ukrayna arasındaki sınır boyunca güvenlik amaçlı tampon bölgesi oluşturulmasına karar verildiğini, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin şu anda bu görev üzerinde çalıştığını ifade etmişti.
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