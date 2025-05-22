https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/putin-rus-birlikleri-su-anda-bir-tampon-bolge-olusturma-gorevi-uzerinde-calisiyor-1096432838.html
Putin: Rus birlikleri şu anda bir tampon bölge oluşturma görevi üzerinde çalışıyor
Putin: Rus birlikleri şu anda bir tampon bölge oluşturma görevi üzerinde çalışıyor
Sputnik Türkiye
Rus lider Putin, Rusya ile Ukrayna arasındaki sınır boyunca güvenlik amaçlı tampon bölgesi oluşturulmasına karar verildiğini, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin şu... 22.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-22T17:58+0300
2025-05-22T17:58+0300
2025-05-22T19:57+0300
ukrayna kri̇zi̇
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vladimir putin
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tampon bölge
rus silahlı kuvvetleri
rusya savunma bakanlığı
rusya i̇çişleri bakanlığı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet yetkilileriyle video konferans yoluyla yaptığı toplantıda Rusya ile Ukrayna arasındaki sınır boyunca güvenlik amaçlı tampon bölgesi oluşturulmasına karar verildiğini, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin şu anda bu görev üzerinde çalıştığını ifade etti.Rus lider, "Sınır boyunca gerekli güvenlik tampon bölgesinin oluşturulması kararının alındığını daha önce söylemiştim. Silahlı kuvvetlerimiz şu anda bu görev üzerinde çalışıyor" diye konuştu.Putin, Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinin saldırılardan etkilenen alanlarının kapsamlı bir şekilde yeniden inşası için mümkün olan en kısa sürede bir program hazırlanması talimatını verdi.Programın geliştirilmesinde Rusya Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve diğer bakanlıkların katılımı sağlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/putin-ukraynali-olusumlardan-temizlenen-kursk-bolgesinde-1096381008.html
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rusya, vladimir putin, ukrayna, sınır, tampon bölge, tampon bölge, rus silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, rusya i̇çişleri bakanlığı, rusya acil durumlar bakanlığı (emercom), belgorod, kursk, kursk bölgesi, belgorod
rusya, vladimir putin, ukrayna, sınır, tampon bölge, tampon bölge, rus silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, rusya i̇çişleri bakanlığı, rusya acil durumlar bakanlığı (emercom), belgorod, kursk, kursk bölgesi, belgorod
Putin: Rus birlikleri şu anda bir tampon bölge oluşturma görevi üzerinde çalışıyor
17:58 22.05.2025 (güncellendi: 19:57 22.05.2025)
Rus lider Putin, Rusya ile Ukrayna arasındaki sınır boyunca güvenlik amaçlı tampon bölgesi oluşturulmasına karar verildiğini, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin şu anda bu görev üzerinde çalıştığını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet yetkilileriyle video konferans yoluyla yaptığı toplantıda Rusya ile Ukrayna arasındaki sınır boyunca güvenlik amaçlı tampon bölgesi oluşturulmasına karar verildiğini, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin şu anda bu görev üzerinde çalıştığını ifade etti.
Rus lider, "Sınır boyunca gerekli güvenlik tampon bölgesinin oluşturulması kararının alındığını daha önce söylemiştim. Silahlı kuvvetlerimiz şu anda bu görev üzerinde çalışıyor" diye konuştu.
Putin, Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinin saldırılardan etkilenen alanlarının kapsamlı bir şekilde yeniden inşası için mümkün olan en kısa sürede bir program hazırlanması talimatını verdi.
Kursk Bölgesi ve muharebe temas hattına yakın diğer sınır bölgelerinde yaşayanların şu anda ek desteğe ihtiyaç duyduğunu anlıyoruz. Belgorod ve Bryansk bölgeleri de buna dahil. Elbette bu bölgelerin her birinin kendine özgü sorunları var ve destek önlemlerini geliştirirken bunları dikkate almalıyız.
Programın geliştirilmesinde Rusya Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve diğer bakanlıkların katılımı sağlanacak.