https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/putin-rus-birlikleri-su-anda-bir-tampon-bolge-olusturma-gorevi-uzerinde-calisiyor-1096432838.html

Putin: Rus birlikleri şu anda bir tampon bölge oluşturma görevi üzerinde çalışıyor

Putin: Rus birlikleri şu anda bir tampon bölge oluşturma görevi üzerinde çalışıyor

Sputnik Türkiye

Rus lider Putin, Rusya ile Ukrayna arasındaki sınır boyunca güvenlik amaçlı tampon bölgesi oluşturulmasına karar verildiğini, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin şu... 22.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-22T17:58+0300

2025-05-22T17:58+0300

2025-05-22T19:57+0300

ukrayna kri̇zi̇

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rusya savunma bakanlığı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet yetkilileriyle video konferans yoluyla yaptığı toplantıda Rusya ile Ukrayna arasındaki sınır boyunca güvenlik amaçlı tampon bölgesi oluşturulmasına karar verildiğini, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin şu anda bu görev üzerinde çalıştığını ifade etti.Rus lider, "Sınır boyunca gerekli güvenlik tampon bölgesinin oluşturulması kararının alındığını daha önce söylemiştim. Silahlı kuvvetlerimiz şu anda bu görev üzerinde çalışıyor" diye konuştu.Putin, Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinin saldırılardan etkilenen alanlarının kapsamlı bir şekilde yeniden inşası için mümkün olan en kısa sürede bir program hazırlanması talimatını verdi.Programın geliştirilmesinde Rusya Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve diğer bakanlıkların katılımı sağlanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/putin-ukraynali-olusumlardan-temizlenen-kursk-bolgesinde-1096381008.html

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belgorod

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