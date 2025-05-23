https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/lavrov-ukraynayla-muzakerelerin-ikinci-turu-yapilacak-bu-basli-basina-olumlu-bir-durum--1096451039.html

Lavrov: Ukrayna'yla müzakerelerin ikinci turu yapılacak, bu başlı başına olumlu bir durum

Lavrov: Ukrayna'yla müzakerelerin ikinci turu yapılacak, bu başlı başına olumlu bir durum

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna'yla müzakerelerin ikinci turunun yapılacağını belirterek bunu olumlu bir durum olarak gördüklerinin altını çizdi. 23.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-23T12:37+0300

2025-05-23T12:37+0300

2025-05-23T12:37+0300

ukrayna kri̇zi̇

vladimir zelenskiy

ukrayna

i̇stanbul

moskova

vatikan

sergey lavrov

müzakere

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ilki İstanbul'da yapılan Ukrayna'yla müzakerelerin ikinci turunun yapılacağını ve bunun başlı başına olumlu bir durum olduğunu ifade etti. Lavrov, ikinci turun Vatikan'da yapılmasının ise gerçekçi olmadığını vurguladı.Ukrayna'da çözümle ilgili belgelerin imzalanmasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in meşruiyetinin belirleyici olacağını kaydeden Lavrov, Ukrayna'yla yapılacak mutabakat zaptı üzerindeki çalışmaların, Moskova tarafında halihazırda ileri aşamada olduğunu bildirdi.

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ukrayna

i̇stanbul

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vladimir zelenskiy, ukrayna, i̇stanbul, moskova, vatikan, sergey lavrov, müzakere