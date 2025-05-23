https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/lavrov-ukraynayla-muzakerelerin-ikinci-turu-yapilacak-bu-basli-basina-olumlu-bir-durum--1096451039.html
Lavrov: Ukrayna'yla müzakerelerin ikinci turu yapılacak, bu başlı başına olumlu bir durum
Lavrov: Ukrayna'yla müzakerelerin ikinci turu yapılacak, bu başlı başına olumlu bir durum
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna'yla müzakerelerin ikinci turunun yapılacağını belirterek bunu olumlu bir durum olarak gördüklerinin altını çizdi. 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T12:37+0300
2025-05-23T12:37+0300
2025-05-23T12:37+0300
ukrayna kri̇zi̇
vladimir zelenskiy
ukrayna
i̇stanbul
moskova
vatikan
sergey lavrov
müzakere
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ilki İstanbul'da yapılan Ukrayna'yla müzakerelerin ikinci turunun yapılacağını ve bunun başlı başına olumlu bir durum olduğunu ifade etti. Lavrov, ikinci turun Vatikan'da yapılmasının ise gerçekçi olmadığını vurguladı.Ukrayna'da çözümle ilgili belgelerin imzalanmasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in meşruiyetinin belirleyici olacağını kaydeden Lavrov, Ukrayna'yla yapılacak mutabakat zaptı üzerindeki çalışmaların, Moskova tarafında halihazırda ileri aşamada olduğunu bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/fsb-zafer-gununde-gecit-toreninde-saldiri-planlayan-terorist-yakalandi-1096447080.html
ukrayna
i̇stanbul
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vladimir zelenskiy, ukrayna, i̇stanbul, moskova, vatikan, sergey lavrov, müzakere
vladimir zelenskiy, ukrayna, i̇stanbul, moskova, vatikan, sergey lavrov, müzakere
Lavrov: Ukrayna'yla müzakerelerin ikinci turu yapılacak, bu başlı başına olumlu bir durum
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna'yla müzakerelerin ikinci turunun yapılacağını belirterek bunu olumlu bir durum olarak gördüklerinin altını çizdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ilki İstanbul'da yapılan Ukrayna'yla müzakerelerin ikinci turunun yapılacağını ve bunun başlı başına olumlu bir durum olduğunu ifade etti.
Lavrov, ikinci turun Vatikan'da yapılmasının ise gerçekçi olmadığını vurguladı.
Ukrayna'da çözümle ilgili belgelerin imzalanmasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in meşruiyetinin belirleyici olacağını kaydeden Lavrov, Ukrayna'yla yapılacak mutabakat zaptı üzerindeki çalışmaların, Moskova tarafında halihazırda ileri aşamada olduğunu bildirdi.