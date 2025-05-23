https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/fenerbahce-beko-euroleaguede-finale-yukseldi-1096470841.html
Fenerbahçe Beko, Euroleague'de finale yükseldi
Fenerbahçe Beko, Euroleague'de finale yükseldi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonu Final-Four yarı finalinde Panathinaikos Aktor'u 82-76 yenerek finale yükseldi. Maçı Başkan Ali Koç... 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T20:10+0300
2025-05-23T20:10+0300
2025-05-23T20:49+0300
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Fenerbahçe Beko, EuroLeague 2024-25 Final-Four yarı finalinde Panathinaikos Aktor'u 82-76 mağlup ederek finale adını yazdırdı.Abu Dabi'deki Etihad Arena'da oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Sarı lacivertli takım karşılaşmanın ilk çeyreğini Devon Hall'ün etkili performansıyla 22-14 önde kapattı. İkinci periyotta Nigel Hayes-Davis ve Tarık Biberovic'in üç sayılık basketleriyle farkı 31-18'e kadar çıkaran Fenerbahçe, devre arasına 38-33 üstün girmeyi başardı. Üçüncü çeyrekte Scottie Wilbekin ve Nicolo Melli'nin önemli katkılarıyla 55-48 üstünlük sağlayan takım, son periyotta erken atağa kalkarak skoru 59-48'e taşıdı. Maçın kalan bölümlerinde rakibine şans tanımayan Fenerbahçe Beko, sahadan 82-76 galip ayrıldı. Finaldeki rakip, Olympiakos - Monaco arasında bu akşam oynanacak maçın galibi sonrası belli olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/ali-koc-ve-aziz-yildirim-bir-araya-geldi-fenerbahce-gorusme-icerigini-paylasti-1096438024.html
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fenerbahçe beko, euroleague, maç, tarihi maç, maç yayını, basketbol, türkiye basketbol federasyonu, basketbol ligi, uluslararası basketbol federasyonu (fiba), final four, euroleague final four
fenerbahçe beko, euroleague, maç, tarihi maç, maç yayını, basketbol, türkiye basketbol federasyonu, basketbol ligi, uluslararası basketbol federasyonu (fiba), final four, euroleague final four
Fenerbahçe Beko, Euroleague'de finale yükseldi
20:10 23.05.2025 (güncellendi: 20:49 23.05.2025)
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonu Final-Four yarı finalinde Panathinaikos Aktor'u 82-76 yenerek finale yükseldi. Maçı Başkan Ali Koç ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip ederek takıma destek verdi. Finaldeki rakip, Olympiakos - Monaco arasında bu akşam oynanacak maçın galibi sonrası belli olacak.
Fenerbahçe Beko, EuroLeague 2024-25 Final-Four yarı finalinde Panathinaikos Aktor'u 82-76 mağlup ederek finale adını yazdırdı.
Abu Dabi'deki Etihad Arena'da oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Sarı lacivertli takım karşılaşmanın ilk çeyreğini Devon Hall'ün etkili performansıyla 22-14 önde kapattı.
İkinci periyotta Nigel Hayes-Davis ve Tarık Biberovic'in üç sayılık basketleriyle farkı 31-18'e kadar çıkaran Fenerbahçe, devre arasına 38-33 üstün girmeyi başardı. Üçüncü çeyrekte Scottie Wilbekin ve Nicolo Melli'nin önemli katkılarıyla 55-48 üstünlük sağlayan takım, son periyotta erken atağa kalkarak skoru 59-48'e taşıdı.
Maçın kalan bölümlerinde rakibine şans tanımayan Fenerbahçe Beko, sahadan 82-76 galip ayrıldı. Finaldeki rakip, Olympiakos - Monaco arasında bu akşam oynanacak maçın galibi sonrası belli olacak.