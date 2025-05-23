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Ali Koç ve Aziz Yıldırım bir araya geldi: Fenerbahçe görüşme içeriğini paylaştı
Ali Koç ve Aziz Yıldırım bir araya geldi: Fenerbahçe görüşme içeriğini paylaştı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, eski başkan Aziz Yıldırım'a nezaket ziyaretinde bulundu. Samimi bir ortamda... 23.05.2025, Sputnik Türkiye
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Aziz Yııldırım'ı ziyaret ederek kulübün geleceğini görüştü.Fenerbahçe Spor Kulübü, sosyal medya hesabından buluşmaya ilişkin paylaşımda bulundu. Kulüp, Başkan Ali Koç ve Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun eski başkan Aziz Yıldırım'la samimi bir ortamda kulübün geleceğine dair görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.'Aziz Yıldırım’a nezaket ziyareti'Sarı lacivertli takım, tarafların kısa zamanda yeni bir görüşme yapma kararı alarak ziyareti sonlandırdığını şu ifadelerle duyurdu:
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Ali Koç ve Aziz Yıldırım bir araya geldi: Fenerbahçe görüşme içeriğini paylaştı

01:06 23.05.2025 (güncellendi: 01:07 23.05.2025)
© Fotoğraf : Fenerbahçe Kulübü / Fenerbahçe KulübüAziz Yıldırım, Ali Koç
Aziz Yıldırım, Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2025
© Fotoğraf : Fenerbahçe Kulübü / Fenerbahçe Kulübü
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, eski başkan Aziz Yıldırım'a nezaket ziyaretinde bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, kulübün güncel durumu ve gelecek planları ele alındı. Taraflar, kısa zamanda yeni bir görüşme yapma kararı alarak ziyareti sonlandırdı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Aziz Yııldırım'ı ziyaret ederek kulübün geleceğini görüştü.
Fenerbahçe Spor Kulübü, sosyal medya hesabından buluşmaya ilişkin paylaşımda bulundu. Kulüp, Başkan Ali Koç ve Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun eski başkan Aziz Yıldırım'la samimi bir ortamda kulübün geleceğine dair görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

'Aziz Yıldırım’a nezaket ziyareti'

Sarı lacivertli takım, tarafların kısa zamanda yeni bir görüşme yapma kararı alarak ziyareti sonlandırdığını şu ifadelerle duyurdu:

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Y. Koç ile Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sayın Şekip Mosturoğlu, Kulübümüzün bir önceki başkanı Sayın Aziz Yıldırım’a nezaket ziyaretinde bulunmuşlardır. Ziyaret sabah saatlerinde son derece samimi bir ortamda gerçekleşmiş; Fenerbahçe’mizin bugününe ve yarınına dair kapsamlı değerlendirmeler yapılmıştır. Kulübümüzün gündemine dair karşılıklı fikirlerin istişaresi için önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelme temennisiyle, görüşme sona ermiştir.

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