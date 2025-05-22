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Türkiye genelinde düzensiz göçmen operasyonu: 509 kişi yakalandı
Türkiye genelinde düzensiz göçmen operasyonu: 509 kişi yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Mayıs'ta ülke genelinde düzenlenen geniş çaplı düzensiz göç denetimlerinde 509 düzensiz göçmen ve 49 göçmen kaçakçılığı... 22.05.2025, Sputnik Türkiye
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Mayıs'ta gerçekleştirilen denetimlerde 432.630 kişinin kimlik kontrolünden geçirildiğini ve 509 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Ayrıca, 27'si yabancı uyruklu olmak üzere 49 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alındı.Denetim noktaları ve katılımDenetimler, Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürütüldü. Toplamda 28.321 personel ve 9.019 ekip, 5.817 noktada görev aldı. Denetlenen yerler arasında 4.280 metruk bina, 7.862 umuma açık yer, 441 terminal ve 5.734 diğer alan bulunuyor.Düzensiz göç oranlarında düşüşBakan Yerlikaya, mobil göç araçlarıyla yapılan kimlik kontrollerinde düzensiz göçmen oranının %74,5'ten %1,8'e düştüğünü belirtti. Bu, her 100 kişiden sadece 2'sinin düzensiz göçmen olduğu anlamına geliyor. Yerlikaya, "Ülkemiz düzensiz göçe hedef olmaktan ve transit göç rotası olmaktan çıkmıştır" dedi.Geri gönderme i̇şlemleri başlatıldıYakalanan düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderme işlemleri başlatıldı. Bu kapsamlı operasyon, Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesinde kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/erdogan-tbmmdeki-tabloya-bakildiginda-ara-secimi-gerektiren-bir-durum-da-yok-1096425426.html
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göç i̇daresi başkanlığı, emniyet genel müdürlüğü (egm), jandarma genel komutanlığı, ali yerlikaya
göç i̇daresi başkanlığı, emniyet genel müdürlüğü (egm), jandarma genel komutanlığı, ali yerlikaya

Türkiye genelinde düzensiz göçmen operasyonu: 509 kişi yakalandı

15:26 22.05.2025
© İHA / RIDVAN KILIÇgözaltı tutuklama
gözaltı tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2025
© İHA / RIDVAN KILIÇ
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Mayıs'ta ülke genelinde düzenlenen geniş çaplı düzensiz göç denetimlerinde 509 düzensiz göçmen ve 49 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu. 432 binden fazla kişinin kimlik kontrolü yapıldı, 18 binden fazla nokta denetlendi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Mayıs'ta gerçekleştirilen denetimlerde 432.630 kişinin kimlik kontrolünden geçirildiğini ve 509 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Ayrıca, 27'si yabancı uyruklu olmak üzere 49 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alındı.

Denetim noktaları ve katılım

Denetimler, Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürütüldü. Toplamda 28.321 personel ve 9.019 ekip, 5.817 noktada görev aldı. Denetlenen yerler arasında 4.280 metruk bina, 7.862 umuma açık yer, 441 terminal ve 5.734 diğer alan bulunuyor.

Düzensiz göç oranlarında düşüş

Bakan Yerlikaya, mobil göç araçlarıyla yapılan kimlik kontrollerinde düzensiz göçmen oranının %74,5'ten %1,8'e düştüğünü belirtti. Bu, her 100 kişiden sadece 2'sinin düzensiz göçmen olduğu anlamına geliyor. Yerlikaya, "Ülkemiz düzensiz göçe hedef olmaktan ve transit göç rotası olmaktan çıkmıştır" dedi.

Geri gönderme i̇şlemleri başlatıldı

Yakalanan düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderme işlemleri başlatıldı. Bu kapsamlı operasyon, Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesinde kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.
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