https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/erdogan-tbmmdeki-tabloya-bakildiginda-ara-secimi-gerektiren-bir-durum-da-yok-1096425426.html

Erdoğan: TBMM’deki tabloya bakıldığında ara seçimi gerektiren bir durum da yok

Erdoğan: TBMM’deki tabloya bakıldığında ara seçimi gerektiren bir durum da yok

Sputnik Türkiye

Macaristan dönüşü uçakta gazetecilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB üyeliğinden 'Terörsüz Türkiye'ye kadar birçok konuda değerlendirme yaptı... 22.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-22T13:30+0300

2025-05-22T13:30+0300

2025-05-22T18:26+0300

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'nin ardından dün Ankara'ya geldi. Gazetecilerin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in “Meclis’te boş sandalye sayısının 30'a yaklaşması durumunda anayasal çerçevede ara seçim kaçınılmaz olur” açıklaması hatırlatılması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamayı yaptı: Uçakta gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından başlıklar şu şekilde yer aldı:“Zirve marjında Nobel ödüllü bilim insanımız Profesör Doktor Aziz Sancar'a Türk Dünyası’nın birliğine yapılan katkılara ilişkin Ali Şir Nevai ödülünü de tevdi ettik.”'AB üyeliği yolunda en önemli destekçilerinden biri Macaristan'“Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği yolunda en önemli destekçilerinden biri de biliyorsunuz Macaristan. Ülkelerimiz arasındaki yakın ilişkilerin daha da çeşitlendirilmesi için yoğun çaba harcıyoruz.”Terörsüz Türkiye“Terörsüz Türkiye’nin ülkemizi nasıl şaha kaldıracağını biliyoruz. Evlatlarımıza bırakacağımız en önemli miras Terörsüz Türkiye olacak. Yıllarca süren acıların, kayıpların ve mücadelelerin ardından bu noktaya gelmek, gerçekten umut verici.”“Milli İstihbarat Teşkilatımız, diğer kurumlarımızla iş birliği içinde, Terörsüz Türkiye ile ilgili çalışmaları kontrollü bir şekilde devam ettiriyor. Başbakanlığım döneminde ben silahların gömülmesinden bahsetmiştim. Şimdi gelinen noktada bu ifade silahların bırakılmasına ve teslimine döndü. Bu adımlar atıldığında şehitlerimiz de inşallah huzura kavuşur. Diğer taraftan, silah vesayetinden kurtuldukça, DEM Parti de siyasi mücadelesini çok daha farklı bir şekilde sürdürme fırsatını yakalıyor. Mecliste 50’nin üzerinde milletvekilleri bulunuyor. Siyaseti çok daha güçlü bir şekilde sürdürebilmesi DEM’e yeni avantajlar sağlayacaktır. DEM’in de yeni dönemde farkını ortaya koyması hem kendi tabanları için, hem ülkemiz için hayırlı olacaktır.”Yeni Anayasa“Eski Türkiye’nin üstelik de darbenin şartlarında hazırlanmış, ne kadar değişiklik yapılırsa yapılsın darbeci zihniyetin satırlarında gezindiği bir anayasa ile bir yere varmak mümkün müdür? Darbecilerin yazdığı anayasa ile toplumu birleştirmenin ne kadar zor olduğunu 40 yıldır yaşayarak görmüyor muyuz? Bugün yaşadığımız birçok sorunun temelinde darbe anayasasının olduğunu bilmeyen var mı? Siyasi hayatım boyunca Türkiye’nin sivil, demokratik ve özgürlükçü bir anayasaya ihtiyacı olduğunu dile getirdim. Bugün de aynı noktadayım. Artık darbecilerin yazdığı, darbecilerin ortaya koyduğu bir anayasayla Türkiye geleceğe yürüyemez. Artık darbecilerin değil, sivillerin ortaya koyduğu bir anayasaya ihtiyacımız var"'Bütün mesele, CHP de bizlerle ortak, müşterek bir sivil anayasa yapma yolculuğuna çıkar mı?''Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok'"Süratle heyetlerimizi oluşturabiliriz. Başbakanlığım döneminde böyle bir çalışmayı yapmıştık, yine yapabiliriz, fazla vaktimizi almaz. Yeni anayasayı kendimiz için değil, ülkemiz için istiyoruz. Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok. Atacağımız adımlarla ülkemizin itibarını nasıl yükseltiriz, derdimiz bu. Şu anda artık Türkiye'nin milli geliri hamdolsun güçlü bir konuma ulaştı."Trump'ın Riyad Zirvesi“Riyad Zirvesi, ülkemizin bu tür kritik süreçlerde ne denli katkısı aranan bir aktör olduğunu bir kez daha göstermiştir. Diğer taraftan YPG konusunun birkaç bileşeni var. Bunlardan biri YPG'nin uzun zamandır elinde tuttuğu DEAŞ tutukluları meselesi… Amerikalılarla, Suriye yönetimiyle ve Irak yönetimiyle oluşturduğumuz bir komite var. Bunlarla bir araya gelerek “DEAŞ'lı tutuklular ve kampta yaşayan siviller, özellikle kadın ve çocuklara ne olacak?” konusunu ele alıyoruz. Onlarla ilgili ayrıntılı bir çalışma devam ediyor. Diğer taraftan bir başka konu da YPG, Türkiye'de yapılan çağrıya mı cevap verecek? Yoksa Şam'da yapılan 8 Mart mutabakatına mı sadık kalacak? Yoksa her ikisini beraber mi yapacak? PKK’nın silah bırakma ve fesih süreci örgütün Suriye kolunu da kapsamaktadır.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/erdogan-kktcnin-bulunmadigi-bir-turk-dunyasi-aile-fotografinin-her-zaman-eksik-kalacagini-1096391423.html

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aziz sancar, macaristan, budapeşte, türkiye, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı