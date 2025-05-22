https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/rus-bilimci-insanlar-zekalarini-gelistirmektense-vucut-gelistirmeye-daha-istekli-1096434629.html

Rus bilimci: İnsanlar zekalarını geliştirmektense vücut geliştirmeye daha istekli

Rus bilimci: İnsanlar zekalarını geliştirmektense vücut geliştirmeye daha istekli

Sputnik Türkiye

Rus bilim insanı, Nöroloji Bilim Merkezi Direktörü ve Rusya Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı Mihail Piradov, hafıza kapasitesinin artırılmasının insanlık... 22.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-22T19:45+0300

2025-05-22T19:45+0300

2025-05-22T19:46+0300

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Hafızanın beynin en önemli özelliklerinden biri, belki de en önemlisi olduğuna dikkat çeken Piradov, “Bellek kapasitesinin artırılması insanlık ve medeniyet için yepyeni olanaklara kapı açıyor. Örneğin liseden veya üniversiteden normaline göre iki kat hızlı mezun olabilirsiniz. Yabancı diller (normalinden) bambaşka bir zaman diliminde öğrenilebilir. Uçak pilotluğu veya cerrahi operasyonlar gibi zor beceriler hızla edinilebilir” diye konuştu.“İnsanlar şimdi zekalarını geliştirmektense spor salonlarına gidip vücut geliştirmeye daha istekli” diyen Piradov, sözlerini şöyle sürdürdü:Rus bilim insanı, geçmişte okul çağındaki çocukların iki basamaklı sayıları akıllarında rahatlıkla çarpabildiklerine ancak günümüzde insanların bir düzine telefon numarasını bile zor hatırladığına dikkat çekerek, insan hafızasının neredeyse hiçbir sınırı olmadığını, ancak ‘genişletilmiş’, eğitilmiş hafızaya sahip insanların, pi sayısının (3.14) on binlerce ondalık basamağını hatırlayan Savant sendromlu kişiler gibi olmayacağını vurguladı:Şu anda Rus bilim insanlarının beynin belirli bir bölgesine uyguladıkları 30 dakikalık navigasyonel transkraniyal manyetik stimülasyon seansı sırasında çalışma belleğinin hacmini yüzde 20-25 oranında artırabildiklerine işaret eden Piradov, “Bütün mesele, bu etkinin ne kadar sürdürülebileceğidir. Şimdilik birkaç hafta sürdürülebiliyor” ifadelerini kullandı.Piradov, bugün beynin dünyada var olabilecek en ilginç araştırma objesi olduğuna inanıyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/rus-bilim-insanlari-kronik-covid-sendromu-ve-agrilarla-mucadelede-tibbi-gazlar-kullaniyor-1096428489.html

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