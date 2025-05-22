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Rus bilimci: İnsanlar zekalarını geliştirmektense vücut geliştirmeye daha istekli
Rus bilimci: İnsanlar zekalarını geliştirmektense vücut geliştirmeye daha istekli
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Rus bilim insanı, Nöroloji Bilim Merkezi Direktörü ve Rusya Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı Mihail Piradov, hafıza kapasitesinin artırılmasının insanlık... 22.05.2025, Sputnik Türkiye
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Hafızanın beynin en önemli özelliklerinden biri, belki de en önemlisi olduğuna dikkat çeken Piradov, “Bellek kapasitesinin artırılması insanlık ve medeniyet için yepyeni olanaklara kapı açıyor. Örneğin liseden veya üniversiteden normaline göre iki kat hızlı mezun olabilirsiniz. Yabancı diller (normalinden) bambaşka bir zaman diliminde öğrenilebilir. Uçak pilotluğu veya cerrahi operasyonlar gibi zor beceriler hızla edinilebilir” diye konuştu.“İnsanlar şimdi zekalarını geliştirmektense spor salonlarına gidip vücut geliştirmeye daha istekli” diyen Piradov, sözlerini şöyle sürdürdü:Rus bilim insanı, geçmişte okul çağındaki çocukların iki basamaklı sayıları akıllarında rahatlıkla çarpabildiklerine ancak günümüzde insanların bir düzine telefon numarasını bile zor hatırladığına dikkat çekerek, insan hafızasının neredeyse hiçbir sınırı olmadığını, ancak ‘genişletilmiş’, eğitilmiş hafızaya sahip insanların, pi sayısının (3.14) on binlerce ondalık basamağını hatırlayan Savant sendromlu kişiler gibi olmayacağını vurguladı:Şu anda Rus bilim insanlarının beynin belirli bir bölgesine uyguladıkları 30 dakikalık navigasyonel transkraniyal manyetik stimülasyon seansı sırasında çalışma belleğinin hacmini yüzde 20-25 oranında artırabildiklerine işaret eden Piradov, “Bütün mesele, bu etkinin ne kadar sürdürülebileceğidir. Şimdilik birkaç hafta sürdürülebiliyor” ifadelerini kullandı.Piradov, bugün beynin dünyada var olabilecek en ilginç araştırma objesi olduğuna inanıyor:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/rus-bilim-insanlari-kronik-covid-sendromu-ve-agrilarla-mucadelede-tibbi-gazlar-kullaniyor-1096428489.html
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rusya, bilim, bilim insanları, rus bilim insanları, rusya bilimler akademisi, beyin, hafıza, hafıza güçlendirme, batı avrupa, araştırma, pi sayısı, iq

Rus bilimci: İnsanlar zekalarını geliştirmektense vücut geliştirmeye daha istekli

19:45 22.05.2025 (güncellendi: 19:46 22.05.2025)
© Sputnik / Владимир ТрефиловMihail Piradov
Mihail Piradov - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2025
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Rus bilim insanı, Nöroloji Bilim Merkezi Direktörü ve Rusya Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı Mihail Piradov, hafıza kapasitesinin artırılmasının insanlık için yeni olanaklara kapı açtığını belirtti.
Hafızanın beynin en önemli özelliklerinden biri, belki de en önemlisi olduğuna dikkat çeken Piradov, “Bellek kapasitesinin artırılması insanlık ve medeniyet için yepyeni olanaklara kapı açıyor. Örneğin liseden veya üniversiteden normaline göre iki kat hızlı mezun olabilirsiniz. Yabancı diller (normalinden) bambaşka bir zaman diliminde öğrenilebilir. Uçak pilotluğu veya cerrahi operasyonlar gibi zor beceriler hızla edinilebilir” diye konuştu.
“İnsanlar şimdi zekalarını geliştirmektense spor salonlarına gidip vücut geliştirmeye daha istekli” diyen Piradov, sözlerini şöyle sürdürdü:

Norveçliler, Batı Avrupa'da yaşayan 34 bin kişi üzerinde bir araştırma yaptı. Ve 1930 ile 1980 yılları arasında doğan insanların IQ'sunun, 1980'den sonra doğan insanlardan ortalama 20 puan daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Bu belirli bir ülkeyle ilgili değil, prensipte insanlıkla ilgili. Bu ne anlama mı geliyor? İnsanlığın bir kısmının, bilimsel ve teknolojik ilerlemenin sağladığı yaşam konforunun giderek artması nedeniyle giderek aşındığı anlamına geliyor.

Rus bilim insanı, geçmişte okul çağındaki çocukların iki basamaklı sayıları akıllarında rahatlıkla çarpabildiklerine ancak günümüzde insanların bir düzine telefon numarasını bile zor hatırladığına dikkat çekerek, insan hafızasının neredeyse hiçbir sınırı olmadığını, ancak ‘genişletilmiş’, eğitilmiş hafızaya sahip insanların, pi sayısının (3.14) on binlerce ondalık basamağını hatırlayan Savant sendromlu kişiler gibi olmayacağını vurguladı:

Hafıza belli bir eğitimin, belli etkilerin sonucudur. Bu, bir kişinin temelde başkalarının zararına olacak şekilde belirli üstün yeteneklere sahip olduğu gibi, doğuştan gelen bir şey değildir.

Şu anda Rus bilim insanlarının beynin belirli bir bölgesine uyguladıkları 30 dakikalık navigasyonel transkraniyal manyetik stimülasyon seansı sırasında çalışma belleğinin hacmini yüzde 20-25 oranında artırabildiklerine işaret eden Piradov, “Bütün mesele, bu etkinin ne kadar sürdürülebileceğidir. Şimdilik birkaç hafta sürdürülebiliyor” ifadelerini kullandı.
Piradov, bugün beynin dünyada var olabilecek en ilginç araştırma objesi olduğuna inanıyor:

Son 11 yılda fizikten matematiğe, biyolojiden tıbba kadar tüm bilim dallarında, dünya çapında hakemli bilimsel dergilerde 17 milyon 500 bin kadar makale yayınlandı. Ve bu makalelerin onda biri nöroloji bilimine adandı. Bu da birçok bilim insanı için artık bu konudan daha ilginç bir şey olmadığını gösteriyor. Biz kimiz? Biz, beynimizden ibaretiz.

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