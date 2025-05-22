https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/kiev-rejiminin-neden-baris-anlasmasi-imzalamak-istemedigi-aciklandi-sonu-olur-1096414969.html
Kiev rejiminin neden barış anlaşması imzalamak istemediği açıklandı: ‘Sonu olur’
Kiev rejiminin neden barış anlaşması imzalamak istemediği açıklandı: ‘Sonu olur’
Sputnik Türkiye
Eski ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) danışmanı Macgregor, Rusya ve Ukrayna arasında imzalanacak olası barış anlaşmasının Kiev’de iktidar değişikliğine yol... 22.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-22T09:41+0300
2025-05-22T09:41+0300
2025-05-22T09:40+0300
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Eski Pentagon danışmanı Emekli Albay Douglas Macgregor, YouTube açıklamasında, Kiev rejiminin Rusya ile barış yapmayı, iktidar değişikliğine yol açacağı için istemediğini söyledi.Macgregor, “Kiev rejimi için şu anda olabilecek en kötü şey çatışmanın sona ermesi. Ne de olsa bundan sonra iktidarı kaybedecekler” ifadesini kullandı.Avrupa’nın, küreselcilerin zaten sarsılmış olan pozisyonlarına sert bir darbe vuracağı için bir barış anlaşmasından memnun olmayacağını kaydeden uzman, barış anlaşması imzalanması durumunda küreselcilerin Avrupa’daki vekillerinin de iktidarı kaybedeceğini belirterek şunu dedi:Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dün Ukrayna'da önce ateşkes ilan edip ardından çözüm sürecine geçilmesini önerenlere Rusya'nın kanmayacağını söylemişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD lideri Donald Trump arasında Pazartesi günü gerçekleşen telefon görüşmesinde Ukrayna'daki çatışmanın çözümü de ele alınmıştı. Görüşmenin iki saatten fazla sürdüğünü belirten Putin, Ukrayna tarafıyla gelecekteki olası bir barış anlaşmasına ilişkin bir memorandum üzerinde çalışmaya hazır olduklarını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/abd-senatosu-arastirma-baslatti-biden-doneminde-ulkeyi-gercekten-kim-yonetiyordu-1096414489.html
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abd, douglas macgregor, ukrayna, avrupa, rusya
Kiev rejiminin neden barış anlaşması imzalamak istemediği açıklandı: ‘Sonu olur’
Eski ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) danışmanı Macgregor, Rusya ve Ukrayna arasında imzalanacak olası barış anlaşmasının Kiev’de iktidar değişikliğine yol açacağını belirtti.
Eski Pentagon danışmanı Emekli Albay Douglas Macgregor
, YouTube
açıklamasında, Kiev rejiminin Rusya ile barış yapmayı, iktidar değişikliğine yol açacağı için istemediğini söyledi.
Macgregor, “Kiev rejimi için şu anda olabilecek en kötü şey çatışmanın sona ermesi. Ne de olsa bundan sonra iktidarı kaybedecekler” ifadesini kullandı.
Avrupa’nın, küreselcilerin zaten sarsılmış olan pozisyonlarına sert bir darbe vuracağı için bir barış anlaşmasından memnun olmayacağını kaydeden uzman, barış anlaşması imzalanması durumunda küreselcilerin Avrupa’daki vekillerinin de iktidarı kaybedeceğini belirterek şunu dedi:
Dolayısıyla Kiev ve Brüksel'in hayatta kalmak için yapabilecekleri en iyi şey çatışmaları mümkün olduğunca uzatacak bir ateşkes.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
dün Ukrayna'da önce ateşkes ilan edip ardından çözüm sürecine geçilmesini önerenlere Rusya'nın kanmayacağını söylemişti
.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD lideri Donald Trump arasında Pazartesi günü gerçekleşen telefon görüşmesinde Ukrayna'daki çatışmanın çözümü de ele alınmıştı. Görüşmenin iki saatten fazla sürdüğünü belirten Putin, Ukrayna tarafıyla gelecekteki olası bir barış anlaşmasına ilişkin bir memorandum üzerinde çalışmaya hazır olduklarını söylemişti.