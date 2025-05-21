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Lavrov: Ukrayna görüşmeleri başlamadan ateşkes olmayacak
Lavrov: Ukrayna görüşmeleri başlamadan ateşkes olmayacak
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'da önce ateşkes ilan edip ardından çözüm sürecine geçilmesini önerenlere Rusya'nın kanmayacağını söyledi. 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T17:43+0300
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dünya
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Lavrov, Rus üniversitelerinden öğretim görevlileri ve öğrencilere yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'da önce ateşkes ilan edilmesini ve ardından çözüm sürecine geçilmesini önerenlerin kendisini kandırmasına izin vermeyeceğini belirterek, şunları ifade etti:Lavrov, Batı'nın Rusya'yı daha önce 2014 yılında Ukrayna yönetimi ile muhalefetin anlaşmaya varmasının hemen ardından Kiev'de darbe yaparak kandırdığını ve Avrupalı siyasetçilerin Minsk anlaşmalarının sadece Kiev'e zaman kazandırmak için yapıldığını daha sonra itiraf ettiklerini anımsattı.Rus Bakan, 2022 yılında İstanbul'da yapılan görüşmelerde Rusya ve Ukrayna’nın çözüm ilkelerini ortaya koyduğunu ancak Batı’nın, Kiev yönetiminin bu ilkeler temelinde bir anlaşma imzalamasını yasakladığını kaydetti.Lavrov, Avrupalı siyasetçilerin ABD'den Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulamasını talep etmelerinin gerçek niyetlerini ele verdiğini de sözlerine ekledi.
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sergey lavrov, rusya, ateşkes, çözüm süreci, batı, ukrayna, kiev, minsk anlaşması, i̇stanbul, avrupa
sergey lavrov, rusya, ateşkes, çözüm süreci, batı, ukrayna, kiev, minsk anlaşması, i̇stanbul, avrupa

Lavrov: Ukrayna görüşmeleri başlamadan ateşkes olmayacak

17:43 21.05.2025
© Sputnik / Sergey GuneyevRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'da önce ateşkes ilan edip ardından çözüm sürecine geçilmesini önerenlere Rusya'nın kanmayacağını söyledi.
Lavrov, Rus üniversitelerinden öğretim görevlileri ve öğrencilere yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'da önce ateşkes ilan edilmesini ve ardından çözüm sürecine geçilmesini önerenlerin kendisini kandırmasına izin vermeyeceğini belirterek, şunları ifade etti:

Şimdi bize, ‘Bir ateşkes yapalım, sonra bakarız’ dediklerinde, hayır arkadaşlar. Biz bu hikayelerde daha önce yer aldık, bir daha aynı şeyleri yaşamak istemiyoruz.

Lavrov, Batı'nın Rusya'yı daha önce 2014 yılında Ukrayna yönetimi ile muhalefetin anlaşmaya varmasının hemen ardından Kiev'de darbe yaparak kandırdığını ve Avrupalı siyasetçilerin Minsk anlaşmalarının sadece Kiev'e zaman kazandırmak için yapıldığını daha sonra itiraf ettiklerini anımsattı.
Rus Bakan, 2022 yılında İstanbul'da yapılan görüşmelerde Rusya ve Ukrayna’nın çözüm ilkelerini ortaya koyduğunu ancak Batı’nın, Kiev yönetiminin bu ilkeler temelinde bir anlaşma imzalamasını yasakladığını kaydetti.
Lavrov, Avrupalı siyasetçilerin ABD'den Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulamasını talep etmelerinin gerçek niyetlerini ele verdiğini de sözlerine ekledi.
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