https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/abd-senatosu-arastirma-baslatti-biden-doneminde-ulkeyi-gercekten-kim-yonetiyordu-1096414489.html

ABD Senatosu araştırma başlattı: Biden döneminde ülkeyi gerçekten kim yönetiyordu?

ABD Senatosu araştırma başlattı: Biden döneminde ülkeyi gerçekten kim yönetiyordu?

Sputnik Türkiye

ABD Kongresi’nin üst kanadı Senato’da, Başkan Joe Biden'ın görev süresi boyunca ülkeyi gerçekte kimin yönetmiş olabileceğini bulmak için resmi sürecin... 22.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-22T09:06+0300

2025-05-22T09:06+0300

2025-05-22T09:14+0300

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Axios haber sitesinin aktardığına göre, Senato’nun İç Güvenlik Komitesi Soruşturmalar Alt Komitesi’nin Başkanı Ron Johnson, fiziksel ve zihinsel sağlık sorunlarıyla boğuşan Joe Biden yerine ABD’yi kimin yönettiği bulmak için araştırma başlattı.Johnson, “Bunu yapmak zorundayız. Yani, hükümeti kim yönetiyordu” diyerek eski devlet başkanıyla doğrudan teması olan birkaç düzine kişiye yakında mektup göndermeye başlayacağını ekledi.ABD Başkanı Donald Trump, 20 Mayıs Salı günkü açıklamasında, selefinin çevresini devlete ihanetle suçladı. Trump, Biden çevresinin onun fiziksel ve zihinsel sağlık sorunlarını bildiğini ancak örtbas ettiğini öne sürdü.Daha önce 82 yaşındaki eski ABD Başkanı Joe Biden’a prostat kanseri teşhisi konulduğu bildirilmişti.

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abd, abd kongresi, abd senatosu, joe biden, donald trump