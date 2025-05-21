https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/erdogan-kktcnin-bulunmadigi-bir-turk-dunyasi-aile-fotografinin-her-zaman-eksik-kalacagini-1096391423.html

Erdoğan: KKTC'nin bulunmadığı bir Türk dünyası aile fotoğrafının her zaman eksik kalacağını düşünüyoruz

Erdoğan: KKTC'nin bulunmadığı bir Türk dünyası aile fotoğrafının her zaman eksik kalacağını düşünüyoruz

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte'de Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) zirvesinde konuştu. Erdoğan "KKTC'nin bulunmadığı bir Türk dünyası aile... 21.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-21T12:16+0300

2025-05-21T12:16+0300

2025-05-21T12:16+0300

dünya

türk devletleri teşkilatı

budapeşte

türkiye

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye geldi. Erdoğan'ı Macaristan Başbakanı Viktor Orban karşıladı.Zirvede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Doğu ile Batı arasında güvenli ve kesintisiz ulaşım hattını teşkil eden ortak koridor, stratejik bir güzergah olarak öne çıkıyor" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabından başlıklar şöyle yer aldı:"Türk devletleri olarak tarihin ve medeniyetin kesişim noktasında, Doğu'nun bilgeliğiyle Batı'nın dinamizmini birleştiren köklü bir mirasın taşıyıcılarıyız.""KKTC'nin bulunmadığı bir Türk dünyası aile fotoğrafının her zaman eksik kalacağını düşünüyoruz.""Geçmişte Kıbrıs'ta, Karabağ'da, Bosna'da ve bugün de Gazze'de yaşanan trajediler bizlere sınırlarımızın ötesini de düşünmemiz gerektiğini hatırlatıyor.""UNESCO 43. Genel Konferansı'nda 15 Aralık Günü'nün Dünya Türk Dili Günü olarak ilan edilmesinin çok anlamlı olacağını düşünüyoruz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/cumhurbaskani-erdogan-yeni-dogalgaz-kesfini-duyurdu-1096304682.html

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