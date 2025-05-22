https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/cinli-bilim-insanlari-duyurdu-goz-kapaliyken-gormeyi-saglayan-kontakt-lens-uretildi-1096437017.html

Çinli bilim insanları duyurdu: Göz kapalıyken görmeyi sağlayan kontakt lens üretildi

Çinli bilim insanları duyurdu: Göz kapalıyken görmeyi sağlayan kontakt lens üretildi

Sputnik Türkiye

Çinli bilim insanları, kızılötesi ışığı görünür hale getiren devrim niteliğinde bir kontakt lens geliştirdi. Gözler kapalıyken bile çalışan bu lenslerin askeri... 22.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-22T22:50+0300

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Çinli bilim insanları, insan gözünün normalde algılayamadığı kızılötesi ışığı görünür hale getiren bir kontakt lens geliştirdi.Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünse de bu yenilikçi teknoloji sayesinde, gözler kapalıyken bile ışığın yönü ve kodlanmış mesajların algılanabildiği ifade edildi. Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden nörobilimci Xue Tian liderliğindeki araştırma ekibi, bu gelişmeyi bir teknoloji dergisinde ilk kez yayımladı. Araştırma makalesine göre; yeni nesil kontakt lensler, içinde özel nano parçacıklar bulunan şeffaf ve esnek bir plastikten üretildi. Bu parçacıkların kızılötesi ışığı görünür ışığa dönüştürebildiği ve bunu yaparken harici bir enerji kaynağına ihtiyaç duymadığı belirtildi.Deneylerde, denekler kontakt lens takılıyken kızılötesi ışığın hangi yönden geldiğini belirleyebildi. Ayrıca Morse alfabesine benzer kodlanmış sinyaller de başarıyla çözüldü. Ayrıca gözler kapalıyken bu teknolojinin daha iyi sonuç verdiği ifade edildi.Xue, bu teknolojinin gelecekte renk körü bireyler için de devrim yaratabileceğini söyledi. Bilim insanı lensin kırmızı ışığı yeşile çevirerek renk körlerinin daha iyi görmesini sağlayabileceğini duyurdu.

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