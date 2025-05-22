Çinli bilim insanları duyurdu: Göz kapalıyken görmeyi sağlayan kontakt lens üretildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İstanbul’da toplu ulaşımda geçici aksama: İBB ve özel halk otobüsleri arasında uzlaşma sağlandı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Kuryelik artık ‘tehlikeli’ meslek sayılacak: ‘Güvensiz çalışma koşulları değiştirilmeli’
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Avukat Enes Ermaner: 'Delil olarak sunulan içeriklere savcılık tarafından ulaşılamıyor'
11:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Elif Buse Doğan: 'Samsak Döveci akımı sosyal medyanın bana hediyesi oldu'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka şu ana kadar en çok kadınların işlerini ellerinden aldı
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Dedeağaç’ta düzenlenen tatbikat ile ne amaçlanıyor?
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Suriye'de 'coğrafi bölgeler' ne anlama geliyor? Prof. Dr. Mehmet Yuva anlattı: Suriye bölünüyor mu?
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek sunan sosyal girişim
17:47
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ÖZEL HABER
Dünyaya kıyasla Türkiye’de et fiyatları ne durumda?
18:15
4 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Emekli Amiral Yaycı: Tatbikat maskesi altında Yunanistan'a askeri yığınak yapılıyor
18:25
12 dk
TARİHTE BUGÜN
En tanınan romanını yazması 17 yıl sürdü
18:43
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
PKK hangi dönemde nasıl kuruldu?
19:05
56 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/cinli-bilim-insanlari-duyurdu-goz-kapaliyken-gormeyi-saglayan-kontakt-lens-uretildi-1096437017.html
Çinli bilim insanları duyurdu: Göz kapalıyken görmeyi sağlayan kontakt lens üretildi
Çinli bilim insanları duyurdu: Göz kapalıyken görmeyi sağlayan kontakt lens üretildi
Sputnik Türkiye
Çinli bilim insanları, kızılötesi ışığı görünür hale getiren devrim niteliğinde bir kontakt lens geliştirdi. Gözler kapalıyken bile çalışan bu lenslerin askeri... 22.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-22T22:50+0300
2025-05-22T22:50+0300
dünya
çin
çin halk cumhuriyeti
çin uzay ajansı
bilim
bilim kurulu
bilim insanları
bilim insanı
bilim kurgu
göz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/16/1096436845_0:90:1536:954_1920x0_80_0_0_b250c524c7589e47f829f091d7a4e62b.png
Çinli bilim insanları, insan gözünün normalde algılayamadığı kızılötesi ışığı görünür hale getiren bir kontakt lens geliştirdi.Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünse de bu yenilikçi teknoloji sayesinde, gözler kapalıyken bile ışığın yönü ve kodlanmış mesajların algılanabildiği ifade edildi. Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden nörobilimci Xue Tian liderliğindeki araştırma ekibi, bu gelişmeyi bir teknoloji dergisinde ilk kez yayımladı. Araştırma makalesine göre; yeni nesil kontakt lensler, içinde özel nano parçacıklar bulunan şeffaf ve esnek bir plastikten üretildi. Bu parçacıkların kızılötesi ışığı görünür ışığa dönüştürebildiği ve bunu yaparken harici bir enerji kaynağına ihtiyaç duymadığı belirtildi.Deneylerde, denekler kontakt lens takılıyken kızılötesi ışığın hangi yönden geldiğini belirleyebildi. Ayrıca Morse alfabesine benzer kodlanmış sinyaller de başarıyla çözüldü. Ayrıca gözler kapalıyken bu teknolojinin daha iyi sonuç verdiği ifade edildi.Xue, bu teknolojinin gelecekte renk körü bireyler için de devrim yaratabileceğini söyledi. Bilim insanı lensin kırmızı ışığı yeşile çevirerek renk körlerinin daha iyi görmesini sağlayabileceğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/ucaklarda-ayakta-yolculuk-donemi-basliyor-ayakta-seyahat-mumkun-mu-1096435786.html
çin
çin halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/16/1096436845_132:0:1497:1024_1920x0_80_0_0_9d30e320607508042ed3e7779212511a.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çin, çin halk cumhuriyeti, çin uzay ajansı, bilim, bilim kurulu, bilim insanları, bilim insanı, bilim kurgu, göz, göz kapağı, göz hastalıkları, göz altı, göz tarama, göz rengi, renk, renkli, renkler, renkli cam
çin, çin halk cumhuriyeti, çin uzay ajansı, bilim, bilim kurulu, bilim insanları, bilim insanı, bilim kurgu, göz, göz kapağı, göz hastalıkları, göz altı, göz tarama, göz rengi, renk, renkli, renkler, renkli cam

Çinli bilim insanları duyurdu: Göz kapalıyken görmeyi sağlayan kontakt lens üretildi

22:50 22.05.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturKontakt Lens
Kontakt Lens - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Çinli bilim insanları, kızılötesi ışığı görünür hale getiren devrim niteliğinde bir kontakt lens geliştirdi. Gözler kapalıyken bile çalışan bu lenslerin askeri operasyonlardan renk körlüğü tedavisine kadar geniş bir kullanım alanı sunacağı belirtildi. Araştırmacılar, teknolojinin gelecekte insanlara 'süper görüş' yeteneği kazandıracağını duyurdu.
Çinli bilim insanları, insan gözünün normalde algılayamadığı kızılötesi ışığı görünür hale getiren bir kontakt lens geliştirdi.
Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünse de bu yenilikçi teknoloji sayesinde, gözler kapalıyken bile ışığın yönü ve kodlanmış mesajların algılanabildiği ifade edildi. Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden nörobilimci Xue Tian liderliğindeki araştırma ekibi, bu gelişmeyi bir teknoloji dergisinde ilk kez yayımladı.
Araştırma makalesine göre; yeni nesil kontakt lensler, içinde özel nano parçacıklar bulunan şeffaf ve esnek bir plastikten üretildi. Bu parçacıkların kızılötesi ışığı görünür ışığa dönüştürebildiği ve bunu yaparken harici bir enerji kaynağına ihtiyaç duymadığı belirtildi.
Deneylerde, denekler kontakt lens takılıyken kızılötesi ışığın hangi yönden geldiğini belirleyebildi. Ayrıca Morse alfabesine benzer kodlanmış sinyaller de başarıyla çözüldü. Ayrıca gözler kapalıyken bu teknolojinin daha iyi sonuç verdiği ifade edildi.
Xue, bu teknolojinin gelecekte renk körü bireyler için de devrim yaratabileceğini söyledi. Bilim insanı lensin kırmızı ışığı yeşile çevirerek renk körlerinin daha iyi görmesini sağlayabileceğini duyurdu.
Uçak Koltuğu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2025
DÜNYA
Uçaklarda ayakta yolculuk dönemi başlıyor: Ayakta seyahat mümkün mü?
21:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала