https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/cinli-bilim-insanlari-duyurdu-goz-kapaliyken-gormeyi-saglayan-kontakt-lens-uretildi-1096437017.html
Çinli bilim insanları duyurdu: Göz kapalıyken görmeyi sağlayan kontakt lens üretildi
Çinli bilim insanları duyurdu: Göz kapalıyken görmeyi sağlayan kontakt lens üretildi
Sputnik Türkiye
Çinli bilim insanları, kızılötesi ışığı görünür hale getiren devrim niteliğinde bir kontakt lens geliştirdi. Gözler kapalıyken bile çalışan bu lenslerin askeri... 22.05.2025, Sputnik Türkiye
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Çinli bilim insanları, insan gözünün normalde algılayamadığı kızılötesi ışığı görünür hale getiren bir kontakt lens geliştirdi.Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünse de bu yenilikçi teknoloji sayesinde, gözler kapalıyken bile ışığın yönü ve kodlanmış mesajların algılanabildiği ifade edildi. Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden nörobilimci Xue Tian liderliğindeki araştırma ekibi, bu gelişmeyi bir teknoloji dergisinde ilk kez yayımladı. Araştırma makalesine göre; yeni nesil kontakt lensler, içinde özel nano parçacıklar bulunan şeffaf ve esnek bir plastikten üretildi. Bu parçacıkların kızılötesi ışığı görünür ışığa dönüştürebildiği ve bunu yaparken harici bir enerji kaynağına ihtiyaç duymadığı belirtildi.Deneylerde, denekler kontakt lens takılıyken kızılötesi ışığın hangi yönden geldiğini belirleyebildi. Ayrıca Morse alfabesine benzer kodlanmış sinyaller de başarıyla çözüldü. Ayrıca gözler kapalıyken bu teknolojinin daha iyi sonuç verdiği ifade edildi.Xue, bu teknolojinin gelecekte renk körü bireyler için de devrim yaratabileceğini söyledi. Bilim insanı lensin kırmızı ışığı yeşile çevirerek renk körlerinin daha iyi görmesini sağlayabileceğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/ucaklarda-ayakta-yolculuk-donemi-basliyor-ayakta-seyahat-mumkun-mu-1096435786.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, çin uzay ajansı, bilim, bilim kurulu, bilim insanları, bilim insanı, bilim kurgu, göz, göz kapağı, göz hastalıkları, göz altı, göz tarama, göz rengi, renk, renkli, renkler, renkli cam
çin, çin halk cumhuriyeti, çin uzay ajansı, bilim, bilim kurulu, bilim insanları, bilim insanı, bilim kurgu, göz, göz kapağı, göz hastalıkları, göz altı, göz tarama, göz rengi, renk, renkli, renkler, renkli cam
Çinli bilim insanları duyurdu: Göz kapalıyken görmeyi sağlayan kontakt lens üretildi
Çinli bilim insanları, kızılötesi ışığı görünür hale getiren devrim niteliğinde bir kontakt lens geliştirdi. Gözler kapalıyken bile çalışan bu lenslerin askeri operasyonlardan renk körlüğü tedavisine kadar geniş bir kullanım alanı sunacağı belirtildi. Araştırmacılar, teknolojinin gelecekte insanlara 'süper görüş' yeteneği kazandıracağını duyurdu.
Çinli bilim insanları, insan gözünün normalde algılayamadığı kızılötesi ışığı görünür hale getiren bir kontakt lens geliştirdi.
Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünse de bu yenilikçi teknoloji sayesinde, gözler kapalıyken bile ışığın yönü ve kodlanmış mesajların algılanabildiği ifade edildi. Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden nörobilimci Xue Tian liderliğindeki araştırma ekibi, bu gelişmeyi bir teknoloji dergisinde ilk kez yayımladı.
Araştırma makalesine göre; yeni nesil kontakt lensler, içinde özel nano parçacıklar bulunan şeffaf ve esnek bir plastikten üretildi. Bu parçacıkların kızılötesi ışığı görünür ışığa dönüştürebildiği ve bunu yaparken harici bir enerji kaynağına ihtiyaç duymadığı belirtildi.
Deneylerde, denekler kontakt lens takılıyken kızılötesi ışığın hangi yönden geldiğini belirleyebildi. Ayrıca Morse alfabesine benzer kodlanmış sinyaller de başarıyla çözüldü. Ayrıca gözler kapalıyken bu teknolojinin daha iyi sonuç verdiği ifade edildi.
Xue, bu teknolojinin gelecekte renk körü bireyler için de devrim yaratabileceğini söyledi. Bilim insanı lensin kırmızı ışığı yeşile çevirerek renk körlerinin daha iyi görmesini sağlayabileceğini duyurdu.