https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/ucaklarda-ayakta-yolculuk-donemi-basliyor-ayakta-seyahat-mumkun-mu-1096435786.html

Uçaklarda ayakta yolculuk dönemi başlıyor: Ayakta seyahat mümkün mü?

Uçaklarda ayakta yolculuk dönemi başlıyor: Ayakta seyahat mümkün mü?

Sputnik Türkiye

Avrupa'da bazı havayolu şirketleri, yolcu kapasitesini yüzde 20 artıran 'yarı ayakta' Skyrider 2.0 koltuklarını 2026'da hizmete sokmayı planlıyor. İtalyan... 22.05.2025, Sputnik Türkiye

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Havayolu şirketlerinin yolcu kapasitesini artırmak için ayakta yolcu almayı planladığı iddia edildi.Avrupa'da bazı havayolu şirketlerinin uçaklara daha fazla yolcu sığdırabilmek için 'Skyrider 2.0' adı verilen ve yolcuların neredeyse ayakta sayılabilecek bir pozisyonda seyahat etmesini sağlayan yeni bir koltuk tasarımı üzerinde çalıştığı açıklandı.İtalyan firması Aviointeriors tarafından geliştirilen bu sistemin uçaklardaki yolcu kapasitesini yüzde 20 oranında artırmayı hedeflediği belirtildi. Şirket, bisiklet selelerini andıran yumuşak yastıklı bu koltukların daha dar aralıklarla yerleştirilebildiğini bu sayede havayollarının daha ucuza bilet satabileceğini savundu.2026 yılında hayata geçirilmesi beklenen koltuklar hakkında sosyal medyada birçok kullanıcı, 'insanlık dışı' ve 'konforsuz' olarak nitelendirirken, bazıları da olumlu bir adım olarak yorumladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/abdde-yerlesim-yerine-ucak-dustu-olu-ve-yaralilar-var-1096435321.html

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