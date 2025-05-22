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Uçaklarda ayakta yolculuk dönemi başlıyor: Ayakta seyahat mümkün mü?
Uçaklarda ayakta yolculuk dönemi başlıyor: Ayakta seyahat mümkün mü?
Sputnik Türkiye
Avrupa'da bazı havayolu şirketleri, yolcu kapasitesini yüzde 20 artıran 'yarı ayakta' Skyrider 2.0 koltuklarını 2026'da hizmete sokmayı planlıyor. İtalyan... 22.05.2025, Sputnik Türkiye
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uçak seferleri
uçak kazası
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Havayolu şirketlerinin yolcu kapasitesini artırmak için ayakta yolcu almayı planladığı iddia edildi.Avrupa'da bazı havayolu şirketlerinin uçaklara daha fazla yolcu sığdırabilmek için 'Skyrider 2.0' adı verilen ve yolcuların neredeyse ayakta sayılabilecek bir pozisyonda seyahat etmesini sağlayan yeni bir koltuk tasarımı üzerinde çalıştığı açıklandı.İtalyan firması Aviointeriors tarafından geliştirilen bu sistemin uçaklardaki yolcu kapasitesini yüzde 20 oranında artırmayı hedeflediği belirtildi. Şirket, bisiklet selelerini andıran yumuşak yastıklı bu koltukların daha dar aralıklarla yerleştirilebildiğini bu sayede havayollarının daha ucuza bilet satabileceğini savundu.2026 yılında hayata geçirilmesi beklenen koltuklar hakkında sosyal medyada birçok kullanıcı, 'insanlık dışı' ve 'konforsuz' olarak nitelendirirken, bazıları da olumlu bir adım olarak yorumladı.
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uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak kazası, özel uçak, amfibi uçak, uçak motoru, insansız uçak sistemi, uçak bileti, ayak, ayak bastı, hava, havacılık, sivil havacılık genel müdürlüğü
uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak kazası, özel uçak, amfibi uçak, uçak motoru, insansız uçak sistemi, uçak bileti, ayak, ayak bastı, hava, havacılık, sivil havacılık genel müdürlüğü

Uçaklarda ayakta yolculuk dönemi başlıyor: Ayakta seyahat mümkün mü?

21:14 22.05.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturUçak Koltuğu
Uçak Koltuğu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Avrupa'da bazı havayolu şirketleri, yolcu kapasitesini yüzde 20 artıran 'yarı ayakta' Skyrider 2.0 koltuklarını 2026'da hizmete sokmayı planlıyor. İtalyan firması Aviointeriors tarafından tasarlanan bu koltuklar, daha dik oturuş ve dar aralıklarla daha fazla yolcu taşımayı hedefliyor.
Havayolu şirketlerinin yolcu kapasitesini artırmak için ayakta yolcu almayı planladığı iddia edildi.
Avrupa'da bazı havayolu şirketlerinin uçaklara daha fazla yolcu sığdırabilmek için 'Skyrider 2.0' adı verilen ve yolcuların neredeyse ayakta sayılabilecek bir pozisyonda seyahat etmesini sağlayan yeni bir koltuk tasarımı üzerinde çalıştığı açıklandı.
İtalyan firması Aviointeriors tarafından geliştirilen bu sistemin uçaklardaki yolcu kapasitesini yüzde 20 oranında artırmayı hedeflediği belirtildi. Şirket, bisiklet selelerini andıran yumuşak yastıklı bu koltukların daha dar aralıklarla yerleştirilebildiğini bu sayede havayollarının daha ucuza bilet satabileceğini savundu.
2026 yılında hayata geçirilmesi beklenen koltuklar hakkında sosyal medyada birçok kullanıcı, 'insanlık dışı' ve 'konforsuz' olarak nitelendirirken, bazıları da olumlu bir adım olarak yorumladı.
ABD Uçak Kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2025
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