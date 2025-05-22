https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/ucaklarda-ayakta-yolculuk-donemi-basliyor-ayakta-seyahat-mumkun-mu-1096435786.html
Uçaklarda ayakta yolculuk dönemi başlıyor: Ayakta seyahat mümkün mü?
Uçaklarda ayakta yolculuk dönemi başlıyor: Ayakta seyahat mümkün mü?
Sputnik Türkiye
Avrupa'da bazı havayolu şirketleri, yolcu kapasitesini yüzde 20 artıran 'yarı ayakta' Skyrider 2.0 koltuklarını 2026'da hizmete sokmayı planlıyor. İtalyan... 22.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-22T21:14+0300
2025-05-22T21:14+0300
2025-05-22T21:14+0300
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uçak seferleri
uçak kazası
özel uçak
amfibi uçak
uçak motoru
insansız uçak sistemi
uçak bileti
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Havayolu şirketlerinin yolcu kapasitesini artırmak için ayakta yolcu almayı planladığı iddia edildi.Avrupa'da bazı havayolu şirketlerinin uçaklara daha fazla yolcu sığdırabilmek için 'Skyrider 2.0' adı verilen ve yolcuların neredeyse ayakta sayılabilecek bir pozisyonda seyahat etmesini sağlayan yeni bir koltuk tasarımı üzerinde çalıştığı açıklandı.İtalyan firması Aviointeriors tarafından geliştirilen bu sistemin uçaklardaki yolcu kapasitesini yüzde 20 oranında artırmayı hedeflediği belirtildi. Şirket, bisiklet selelerini andıran yumuşak yastıklı bu koltukların daha dar aralıklarla yerleştirilebildiğini bu sayede havayollarının daha ucuza bilet satabileceğini savundu.2026 yılında hayata geçirilmesi beklenen koltuklar hakkında sosyal medyada birçok kullanıcı, 'insanlık dışı' ve 'konforsuz' olarak nitelendirirken, bazıları da olumlu bir adım olarak yorumladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/abdde-yerlesim-yerine-ucak-dustu-olu-ve-yaralilar-var-1096435321.html
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uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak kazası, özel uçak, amfibi uçak, uçak motoru, insansız uçak sistemi, uçak bileti, ayak, ayak bastı, hava, havacılık, sivil havacılık genel müdürlüğü
uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak kazası, özel uçak, amfibi uçak, uçak motoru, insansız uçak sistemi, uçak bileti, ayak, ayak bastı, hava, havacılık, sivil havacılık genel müdürlüğü
Uçaklarda ayakta yolculuk dönemi başlıyor: Ayakta seyahat mümkün mü?
Avrupa'da bazı havayolu şirketleri, yolcu kapasitesini yüzde 20 artıran 'yarı ayakta' Skyrider 2.0 koltuklarını 2026'da hizmete sokmayı planlıyor. İtalyan firması Aviointeriors tarafından tasarlanan bu koltuklar, daha dik oturuş ve dar aralıklarla daha fazla yolcu taşımayı hedefliyor.
Havayolu şirketlerinin yolcu kapasitesini artırmak için ayakta yolcu almayı planladığı iddia edildi.
Avrupa'da bazı havayolu şirketlerinin uçaklara daha fazla yolcu sığdırabilmek için 'Skyrider 2.0' adı verilen ve yolcuların neredeyse ayakta sayılabilecek bir pozisyonda seyahat etmesini sağlayan yeni bir koltuk tasarımı üzerinde çalıştığı açıklandı.
İtalyan firması Aviointeriors tarafından geliştirilen bu sistemin uçaklardaki yolcu kapasitesini yüzde 20 oranında artırmayı hedeflediği belirtildi. Şirket, bisiklet selelerini andıran yumuşak yastıklı bu koltukların daha dar aralıklarla yerleştirilebildiğini bu sayede havayollarının daha ucuza bilet satabileceğini savundu.
2026 yılında hayata geçirilmesi beklenen koltuklar hakkında sosyal medyada birçok kullanıcı, 'insanlık dışı' ve 'konforsuz' olarak nitelendirirken, bazıları da olumlu bir adım olarak yorumladı.