https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/cezayir-bricsin-yeni-kalkinma-bankasina-resmen-uye-olarak-kabul-edildi-1096430774.html

Cezayir, BRICS'in Yeni Kalkınma Bankası'na resmen üye olarak kabul edildi

Cezayir, BRICS'in Yeni Kalkınma Bankası'na resmen üye olarak kabul edildi

Sputnik Türkiye

BRICS'in Yeni Kalkınma Bankası Cezayir'i resmen yeni üye ülke olarak kabul etti. 22.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-22T17:40+0300

2025-05-22T17:40+0300

2025-05-22T17:40+0300

ekonomi̇

dilma rousseff

afrika

cezayir

kuzey afrika

brics

yeni kalkınma bankası

ndb

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BRICS üyeleri tarafından kurulan Yeni Kalkınma Bankası'nın (NDB) Cezayir'i resmen yeni bir üye devlet olarak kabul ettiğini açıkladı.Bankanın basın servisinden yapılan açıklamada, “Yeni Kalkınma Bankası Cezayir'i yeni üye devlet olarak resmen kabul etti” cümlesi yer aldı..Basın Servisi'nden yapılan açıklamada ayrıca Yeni Kalkınma Bankası Başkanı Dilma Rousseff'in 'Cezayir'in sadece Kuzey Afrika ekonomisinde değil küresel düzeyde de önemli bir rol oynadığını ve Yeni Kalkınma Bankası'nın uluslararası finans arenasındaki konumunun güçlenmesine kesinlikle katkıda bulunacağını' söylediğini aktardı.BRICS bünyesinde bir Yeni Kalkınma Bankası kurulmasına yönelik siyasi karar 2013 yılında Güney Afrika'nın Durban kentinde düzenlenen bir zirvede alınmıştı. Banka ile ilgili anlaşma 2014 yılında Brezilya'nın Fortaleza kentinde düzenlenen bir sonraki zirvede imzalanmıştı. Banka, 7 Temmuz 2015 tarihinde Moskova'da düzenlenen Guvernörler Kurulu açılış toplantısında resmen faaliyete geçmişti. Kurumun temel amacı BRICS üyesi ve gelişmekte olan ülkelerdeki altyapı ve sürdürülebilir kalkınma projelerini finanse etmek olarak ifade ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/rus-bilim-insanlari-kronik-covid-sendromu-ve-agrilarla-mucadelede-tibbi-gazlar-kullaniyor-1096428489.html

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dilma rousseff, afrika, cezayir, kuzey afrika, brics, yeni kalkınma bankası, ndb