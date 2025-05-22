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Cezayir, BRICS'in Yeni Kalkınma Bankası'na resmen üye olarak kabul edildi
Cezayir, BRICS'in Yeni Kalkınma Bankası'na resmen üye olarak kabul edildi
Sputnik Türkiye
BRICS'in Yeni Kalkınma Bankası Cezayir'i resmen yeni üye ülke olarak kabul etti. 22.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-22T17:40+0300
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afrika
cezayir
kuzey afrika
brics
yeni kalkınma bankası
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BRICS üyeleri tarafından kurulan Yeni Kalkınma Bankası'nın (NDB) Cezayir'i resmen yeni bir üye devlet olarak kabul ettiğini açıkladı.Bankanın basın servisinden yapılan açıklamada, “Yeni Kalkınma Bankası Cezayir'i yeni üye devlet olarak resmen kabul etti” cümlesi yer aldı..Basın Servisi'nden yapılan açıklamada ayrıca Yeni Kalkınma Bankası Başkanı Dilma Rousseff'in 'Cezayir'in sadece Kuzey Afrika ekonomisinde değil küresel düzeyde de önemli bir rol oynadığını ve Yeni Kalkınma Bankası'nın uluslararası finans arenasındaki konumunun güçlenmesine kesinlikle katkıda bulunacağını' söylediğini aktardı.BRICS bünyesinde bir Yeni Kalkınma Bankası kurulmasına yönelik siyasi karar 2013 yılında Güney Afrika'nın Durban kentinde düzenlenen bir zirvede alınmıştı. Banka ile ilgili anlaşma 2014 yılında Brezilya'nın Fortaleza kentinde düzenlenen bir sonraki zirvede imzalanmıştı. Banka, 7 Temmuz 2015 tarihinde Moskova'da düzenlenen Guvernörler Kurulu açılış toplantısında resmen faaliyete geçmişti. Kurumun temel amacı BRICS üyesi ve gelişmekte olan ülkelerdeki altyapı ve sürdürülebilir kalkınma projelerini finanse etmek olarak ifade ediliyor.
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dilma rousseff, afrika, cezayir, kuzey afrika, brics, yeni kalkınma bankası, ndb
dilma rousseff, afrika, cezayir, kuzey afrika, brics, yeni kalkınma bankası, ndb

Cezayir, BRICS'in Yeni Kalkınma Bankası'na resmen üye olarak kabul edildi

17:40 22.05.2025
© Sputnik / Григорий СысоевBRICS
BRICS - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2025
© Sputnik / Григорий Сысоев
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BRICS'in Yeni Kalkınma Bankası Cezayir'i resmen yeni üye ülke olarak kabul etti.
BRICS üyeleri tarafından kurulan Yeni Kalkınma Bankası'nın (NDB) Cezayir'i resmen yeni bir üye devlet olarak kabul ettiğini açıkladı.
Bankanın basın servisinden yapılan açıklamada, “Yeni Kalkınma Bankası Cezayir'i yeni üye devlet olarak resmen kabul etti” cümlesi yer aldı..
Basın Servisi'nden yapılan açıklamada ayrıca Yeni Kalkınma Bankası Başkanı Dilma Rousseff'in 'Cezayir'in sadece Kuzey Afrika ekonomisinde değil küresel düzeyde de önemli bir rol oynadığını ve Yeni Kalkınma Bankası'nın uluslararası finans arenasındaki konumunun güçlenmesine kesinlikle katkıda bulunacağını' söylediğini aktardı.
BRICS bünyesinde bir Yeni Kalkınma Bankası kurulmasına yönelik siyasi karar 2013 yılında Güney Afrika'nın Durban kentinde düzenlenen bir zirvede alınmıştı. Banka ile ilgili anlaşma 2014 yılında Brezilya'nın Fortaleza kentinde düzenlenen bir sonraki zirvede imzalanmıştı. Banka, 7 Temmuz 2015 tarihinde Moskova'da düzenlenen Guvernörler Kurulu açılış toplantısında resmen faaliyete geçmişti.
Kurumun temel amacı BRICS üyesi ve gelişmekte olan ülkelerdeki altyapı ve sürdürülebilir kalkınma projelerini finanse etmek olarak ifade ediliyor.
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