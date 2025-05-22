https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/abdnin-baskentinde-silahli-saldiri-israil-buyukelciliginin-2-personeli-hayatini-kaybetti-1096412658.html

ABD'nin başkentinde silahlı saldırı: İsrail Büyükelçiliği'nin 2 personeli hayatını kaybetti

ABD'nin başkentinde silahlı saldırı: İsrail Büyükelçiliği'nin 2 personeli hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

ABD'nin başkenti Washington'da şehir merkezindeki bir "Yahudi müzesinin" dışında iki İsrail büyükelçiliği çalışanının öldürüldü. Bir erkek ve bir kadın olan... 22.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-22T07:17+0300

2025-05-22T07:17+0300

2025-05-22T08:07+0300

dünya

i̇srail büyükelçiliği

washington

abd

silahlı saldırı

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Başkent Washington'da yerel saatle 21.05'te meydana gelen olayda Başkent Yahudi Müzesi'nde bir etkiliğe katılan iki İsrail Büyükelçiliği personeline müzenin yakınlarında ateş açıldı. Saldırı, FBI'ın Washington saha ofisi de dahil olmak üzere çok sayıda turistik yer, müze ve hükümet binasının bulunduğu bir bölgede gerçekleşti.ABD İç Güvenlik şefi Kristi Noem "İki İsrail Büyükelçiliği personeli bu gece Washington DC'deki Yahudi Müzesi yakınlarında anlamsızca öldürüldü" ifadelerini kullandı. Olay büyük bir polis müdahalesine yol açtı ve şehrin birkaç ana caddesini kapattı. Yerel medya, kurbanların bir erkek ve bir kadın olarak tanımlandığını bildirdi, ancak isimleri açıklanmadı.ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel de X'ten yaptığı açıklamada, silahlı saldırının FBI'ın Washington Saha Ofisi yakınlarında meydana geldiğini bildirdi.ABD Başkanı Donald Trump, silahlı saldırı hakkında Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "nefret ve radikalizmin ABD'de yeri olmadığını" ifade ederek, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da X üzerinden silahlı saldırıyı kınayarak "Dualarımız (hayatını kaybedenlerin) sevdikleriyle birlikte" ifadesini kullandı.Saldırganın kimliği açıklandıBasın toplantısında konuşan Washington Metropolitan Polis Şefi Pamela A. Smith de saldırganın 30 yaşındaki Elias Rodriguez olduğunu açıkladı.Rodriguez'in gözaltına alındığını aktaran Smith, şüphelinin gözaltına alındıktan sonra "Özgür Filistin" diye bağırdığını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/kievin-kara-listesindeydi-eski-ukrayna-milletvekili-portnov-madridde-suikasta-ugradi-1096394739.html

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i̇srail büyükelçiliği, washington, abd, silahlı saldırı