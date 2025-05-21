https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/trump-altin-kubbeyi-duyurdu-altin-kubbe-nedir--1096376479.html

Trump, Altın Kubbe'yi duyurdu: Altın Kubbe nedir?

Trump, Altın Kubbe'yi duyurdu: Altın Kubbe nedir?

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, 'Altın Kubbe' (Golden Dome) adlı yeni bir füze savunma sistemi projesini duyurdu. Bu sistem, özellikle kıta dışı ülkelerden... 21.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-21T00:56+0300

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2025-05-21T00:56+0300

dünya

altın kubbe füze savunma sistemi

abd

abd ulusal güvenlik konseyi

abd ordusu

abd hegemonyası

füze

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balistik füze programı

füze saldırısı

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ABD Başkanı Donald Trump, 175 milyar dolarlık 'Golden Dome' füze savunma kalkanı projesinin tasarımını onayladığını açıkladı.Trump'ın 175 milyar dolarlık uzay tabanlı füze kalkanı Altın Kubbe, hem teknolojisiyle hem de Kongre'deki bütçe savaşlarıyla gündeme geldi. Proje, kıta dışı ülkelere karşı ABD'nin 'yörünge savunması' olacağı belirtilirken maliyeti tartışma konusu oldu.Altın Kubbe’nin temel özellikleri ne?Altın Kubbe hakkında çıkan tartışmalarDemokratlar, projede iş insanı Elon Musk'ın SpaceX'i ve Palantir gibi teknoloji şirketlerinin yer almasından endişe duyduğunu ifade etti. Projenin 175 milyar dolarlık maliyetinin yüksek olması ABD Meclis'inde tartışma konusu oldu.Cumhuriyetçiler proje için 25 milyar dolarlık başlangıç fonu önerdi, ancak bu bütçenin Kongre'de tartışmalı yasama sürecine bağlı olduğu ifade edildi. Uzmanlar, Kongre onaylamazsa projenin riske gireceğini ve iptal edilebileceğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/trump-altin-kubbeyi-duyurdu-toplam-maliyetinin-175-milyar-dolar-olacagindan-bahsediyoruz-1096376354.html

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Sputnik Türkiye

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