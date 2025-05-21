https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/trump-altin-kubbeyi-duyurdu-altin-kubbe-nedir--1096376479.html
Trump, Altın Kubbe'yi duyurdu: Altın Kubbe nedir?
Trump, Altın Kubbe'yi duyurdu: Altın Kubbe nedir?
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, 'Altın Kubbe' (Golden Dome) adlı yeni bir füze savunma sistemi projesini duyurdu. Bu sistem, özellikle kıta dışı ülkelerden... 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T00:56+0300
2025-05-21T00:56+0300
2025-05-21T00:56+0300
dünya
altın kubbe füze savunma sistemi
abd
abd ulusal güvenlik konseyi
abd ordusu
abd hegemonyası
füze
nükleer füze
balistik füze programı
füze saldırısı
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ABD Başkanı Donald Trump, 175 milyar dolarlık 'Golden Dome' füze savunma kalkanı projesinin tasarımını onayladığını açıkladı.Trump'ın 175 milyar dolarlık uzay tabanlı füze kalkanı Altın Kubbe, hem teknolojisiyle hem de Kongre'deki bütçe savaşlarıyla gündeme geldi. Proje, kıta dışı ülkelere karşı ABD'nin 'yörünge savunması' olacağı belirtilirken maliyeti tartışma konusu oldu.Altın Kubbe’nin temel özellikleri ne?Altın Kubbe hakkında çıkan tartışmalarDemokratlar, projede iş insanı Elon Musk'ın SpaceX'i ve Palantir gibi teknoloji şirketlerinin yer almasından endişe duyduğunu ifade etti. Projenin 175 milyar dolarlık maliyetinin yüksek olması ABD Meclis'inde tartışma konusu oldu.Cumhuriyetçiler proje için 25 milyar dolarlık başlangıç fonu önerdi, ancak bu bütçenin Kongre'de tartışmalı yasama sürecine bağlı olduğu ifade edildi. Uzmanlar, Kongre onaylamazsa projenin riske gireceğini ve iptal edilebileceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/trump-altin-kubbeyi-duyurdu-toplam-maliyetinin-175-milyar-dolar-olacagindan-bahsediyoruz-1096376354.html
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altın kubbe füze savunma sistemi, abd, abd ulusal güvenlik konseyi, abd ordusu, abd hegemonyası, füze, nükleer füze, balistik füze programı, füze saldırısı, hipersonik füze, hipersonik füze, füze denemesi, füze saldırısı, kıtalararası balistik füze
altın kubbe füze savunma sistemi, abd, abd ulusal güvenlik konseyi, abd ordusu, abd hegemonyası, füze, nükleer füze, balistik füze programı, füze saldırısı, hipersonik füze, hipersonik füze, füze denemesi, füze saldırısı, kıtalararası balistik füze
Trump, Altın Kubbe'yi duyurdu: Altın Kubbe nedir?
ABD Başkanı Donald Trump, 'Altın Kubbe' (Golden Dome) adlı yeni bir füze savunma sistemi projesini duyurdu. Bu sistem, özellikle kıta dışı ülkelerden gelebilecek balistik, hipersonik ve seyir füzesi tehditlerine karşı ABD'yi korumayı hedefliyor. Projenin maliyeti 175 milyar dolar olarak öngörülürken, muhalefet projenin pahalılığını eleştirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, 175 milyar dolarlık 'Golden Dome' füze savunma kalkanı projesinin tasarımını onayladığını açıkladı.
Trump'ın 175 milyar dolarlık uzay tabanlı füze kalkanı Altın Kubbe, hem teknolojisiyle hem de Kongre'deki bütçe savaşlarıyla gündeme geldi. Proje, kıta dışı ülkelere karşı ABD'nin 'yörünge savunması' olacağı belirtilirken maliyeti tartışma konusu oldu.
Altın Kubbe’nin temel özellikleri ne?
Çok katmanlı savunma:
Sistemin kara, deniz ve uzay
tabanlı sensörlerle önleyicilerden oluşan entegre bir savunma mimarisi sunacağı açıklandı.
Uzay tabanlı uydu ağı:
Yüzlerce uydudan oluşacak bir ağ sayesinde füzelerin kalkış anında tespit edilip takip edileceği belirtildi.
Gelişmiş tehditlere karşı koruma:
Hipersonik füzeler, kıtalararası balistik füzeler (ICBM) ve gelişmiş seyir füzelerine karşı etkili olacağı iddia edildi.
Yüksek başarı oranı:
Trump, sistemin yüzde 100 koruma sağlayacağını ve İsrail’in Demir Kubbe sisteminden daha üstün olduğunu belirtti.
Altın Kubbe hakkında çıkan tartışmalar
Demokratlar, projede iş insanı Elon Musk'ın SpaceX'i ve Palantir gibi teknoloji şirketlerinin yer almasından endişe duyduğunu ifade etti. Projenin 175 milyar dolarlık maliyetinin yüksek olması ABD Meclis'inde tartışma konusu oldu.
Cumhuriyetçiler proje için 25 milyar dolarlık başlangıç fonu önerdi, ancak bu bütçenin Kongre'de tartışmalı yasama sürecine bağlı olduğu ifade edildi. Uzmanlar, Kongre onaylamazsa projenin riske gireceğini ve iptal edilebileceğini belirtti.