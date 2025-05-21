https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/trump-altin-kubbeyi-duyurdu-toplam-maliyetinin-175-milyar-dolar-olacagindan-bahsediyoruz-1096376354.html

Trump, 'Altın Kubbe'yi duyurdu: 'Toplam maliyetinin 175 milyar dolar olacağından bahsediyoruz'

Trump, 'Altın Kubbe'yi duyurdu: 'Toplam maliyetinin 175 milyar dolar olacağından bahsediyoruz'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, hava savunma sistemi 'Altın Kubbe'yi duyurdu. Ayrıca Trump, Washington'un Altın Kubbe füze savunma projesinin toplam maliyetinin... 21.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-21T00:39+0300

2025-05-21T00:39+0300

2025-05-21T00:39+0300

dünya

donald trump

pete hegseth

abd

altın kubbe füze savunma sistemi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1f/1093220660_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cf8094fb1c26e06b70adfb231a81788a.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, yönetiminin ABD hava sahası için en üst düzeyde koruma sağlamayı amaçlayan tarihi 'Altın Kubbe' füze savunma kalkanı programını başlattığını söyledi.Trump, Oval Ofis'teki konuşmasında, "Kara, deniz ve uzayda uzay tabanlı sensörler ve önleyiciler de dahil olmak üzere yeni nesil teknolojileri konuşlandıracak olan son teknoloji ['Altın Kubbe'] sistemi için resmi olarak bir mimari seçtiğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.Ayrıca Trump, Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ayrıca, Tek, Büyük, Güzel tasarısının, Altın Kubbe'nin inşasına başlanmasına yardımcı olmak için 25 milyar dolar içereceğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum... Tamamlandığında toplam maliyetinin 175 milyar dolar olacağından bahsediyoruz" dedi.ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise Salı günü yaptığı açıklamada, Altın Kubbe adı verilen yeni füze kalkanının ABD'yi seyir füzeleri, balistik ve hipersonik füzelerin yanı sıra nükleer ve konvansiyonel insansız hava araçları tehditlerine karşı koruyacağını belirtti.Hegseth, "Siz, vatanımızı seyir füzelerinden, balistik füzelerden, hipersonik füzelerden, insansız hava araçlarından, ister konvansiyonel ister nükleer olsun, koruyacağımızı söylüyorsunuz" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/trumptan-zelenskiynin-rusyaya-yaptirim-cagrisina-yanit-1096376050.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, pete hegseth, abd, altın kubbe füze savunma sistemi