https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/trump-altin-kubbeyi-duyurdu-toplam-maliyetinin-175-milyar-dolar-olacagindan-bahsediyoruz-1096376354.html
Trump, 'Altın Kubbe'yi duyurdu: 'Toplam maliyetinin 175 milyar dolar olacağından bahsediyoruz'
Trump, 'Altın Kubbe'yi duyurdu: 'Toplam maliyetinin 175 milyar dolar olacağından bahsediyoruz'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, hava savunma sistemi 'Altın Kubbe'yi duyurdu. Ayrıca Trump, Washington'un Altın Kubbe füze savunma projesinin toplam maliyetinin... 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T00:39+0300
2025-05-21T00:39+0300
2025-05-21T00:39+0300
dünya
donald trump
pete hegseth
abd
altın kubbe füze savunma sistemi
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ABD Başkanı Donald Trump, yönetiminin ABD hava sahası için en üst düzeyde koruma sağlamayı amaçlayan tarihi 'Altın Kubbe' füze savunma kalkanı programını başlattığını söyledi.Trump, Oval Ofis'teki konuşmasında, "Kara, deniz ve uzayda uzay tabanlı sensörler ve önleyiciler de dahil olmak üzere yeni nesil teknolojileri konuşlandıracak olan son teknoloji ['Altın Kubbe'] sistemi için resmi olarak bir mimari seçtiğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.Ayrıca Trump, Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ayrıca, Tek, Büyük, Güzel tasarısının, Altın Kubbe'nin inşasına başlanmasına yardımcı olmak için 25 milyar dolar içereceğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum... Tamamlandığında toplam maliyetinin 175 milyar dolar olacağından bahsediyoruz" dedi.ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise Salı günü yaptığı açıklamada, Altın Kubbe adı verilen yeni füze kalkanının ABD'yi seyir füzeleri, balistik ve hipersonik füzelerin yanı sıra nükleer ve konvansiyonel insansız hava araçları tehditlerine karşı koruyacağını belirtti.Hegseth, "Siz, vatanımızı seyir füzelerinden, balistik füzelerden, hipersonik füzelerden, insansız hava araçlarından, ister konvansiyonel ister nükleer olsun, koruyacağımızı söylüyorsunuz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/trumptan-zelenskiynin-rusyaya-yaptirim-cagrisina-yanit-1096376050.html
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donald trump, pete hegseth, abd, altın kubbe füze savunma sistemi
donald trump, pete hegseth, abd, altın kubbe füze savunma sistemi
Trump, 'Altın Kubbe'yi duyurdu: 'Toplam maliyetinin 175 milyar dolar olacağından bahsediyoruz'
ABD Başkanı Donald Trump, hava savunma sistemi 'Altın Kubbe'yi duyurdu. Ayrıca Trump, Washington'un Altın Kubbe füze savunma projesinin toplam maliyetinin yaklaşık 175 milyar dolar olacağını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, yönetiminin ABD hava sahası için en üst düzeyde koruma sağlamayı amaçlayan tarihi 'Altın Kubbe' füze savunma kalkanı programını başlattığını söyledi.
Trump, Oval Ofis'teki konuşmasında, "Kara, deniz ve uzayda uzay tabanlı sensörler ve önleyiciler de dahil olmak üzere yeni nesil teknolojileri konuşlandıracak olan son teknoloji ['Altın Kubbe'] sistemi için resmi olarak bir mimari seçtiğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.
Ayrıca Trump, Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ayrıca, Tek, Büyük, Güzel tasarısının, Altın Kubbe'nin inşasına başlanmasına yardımcı olmak için 25 milyar dolar içereceğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum... Tamamlandığında toplam maliyetinin 175 milyar dolar olacağından bahsediyoruz" dedi.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise Salı günü yaptığı açıklamada, Altın Kubbe adı verilen yeni füze kalkanının ABD'yi seyir füzeleri, balistik ve hipersonik füzelerin yanı sıra nükleer ve konvansiyonel insansız hava araçları tehditlerine karşı koruyacağını belirtti.
Hegseth, "Siz, vatanımızı seyir füzelerinden, balistik füzelerden, hipersonik füzelerden, insansız hava araçlarından, ister konvansiyonel ister nükleer olsun, koruyacağımızı söylüyorsunuz" dedi.