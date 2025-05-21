https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/ispanyada-ingiliz-derbisi-uefa-avrupa-ligi-finali-hangi-kanalda-saat-kacta-1096379429.html

İspanya'da İngiliz derbisi: UEFA Avrupa Ligi finali hangi kanalda? Saat kaçta?

İspanya'da İngiliz derbisi: UEFA Avrupa Ligi finali hangi kanalda? Saat kaçta?

Sputnik Türkiye

UEFA Avrupa Ligi’nde bu gece final maçı İspanya'nın Bilbao şehrindeki San Mames Stadı’nda oynanacak. Tottenham ile Manchester United finalde karşı karşıya... 21.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-21T07:50+0300

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spor

manchester united

altay bayındır

uefa avrupa ligi

bilbao

tottenham

final

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UEFA Avrupa Ligi’nde sezonun en büyük heyecanı bu gece yaşanacak. Finalde iki İngiliz devi Tottenham ile Manchester United, İspanya'nın Bilbao kentinde bulunan San Mames Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin merakla beklediği dev karşılaşmanın yayın saati ve kanalı da belli oldu.Öte yandan Manchester Unitedlı futbolcular, aileleri maça gelebilsin diye ortaklaşa uçak kiraladığı açıklandı. Manchester United’ın kadrosunda yer alan milli kaleci Altay Bayındır için bu geceki UEFA Avrupa Ligi finali özel bir anlam taşıyor. Tottenham’a karşı forma giymesi durumunda, Altay, Avrupa kupalarında final aşamasında yabancı bir takımda görev alan 11. Türk futbolcu unvanını elde edecek.İspanya’nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı’nda TSİ 22.00’de karşı karşıya gelecek, müsabaka TRT 1’den canlı yayımlanacak.

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