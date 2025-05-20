https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/sampiyonun-kutlama-detaylari-belli-oldu-1-milyon-taraftar-bekleniyor-1096351413.html

Şampiyonun kutlama detayları belli oldu: 1 milyon taraftar bekleniyor

Şampiyonun kutlama detayları belli oldu: 1 milyon taraftar bekleniyor

Sputnik Türkiye

Süper Lig'in bitimine iki hafta kalmasına rağmen şampiyonluğunu ilan eden ve Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı eden Galatasaray, şampiyonluk kutlama... 20.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-20T07:55+0300

2025-05-20T07:55+0300

2025-05-20T08:01+0300

spor

galatasaray

süper lig

taksim

yenikapı

şampiyonluk

kutlama

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Kayserispor'u mağlup ederek 2024-25 sezonunda zafere giden Galatasaray, üst üste üçüncü şampiyonluğunu kazandı. Galatasaray, 25. şampiyonluk ve 5. yıldızı 25 Mayıs (25.05.2025) pazar akşamı taraftarıyla birlikte kutlama kararı aldı. Yenikapı'da yapılacak kutlamaya bir milyon taraftar bekleniyor. Şampiyonluk şöleni için İstanbul Valiliği'ne başvuran Galatasaray, Göztepe deplasmanı dönüşü Taksim'de toplanacağı açıklandı.Galatasaray Lisesi'nden kalkacak üstü açık otobüsle Yenikapı'ya gidecek futbol takımı, burada toplanan taraftarlarla şampiyonluğu kutlayacak. Bu başarıyla birlikte sarı kırmızılı takımın kasasına girecek toplam para miktarı da belli oldu. Galatasaray toplamda 1 milyar 177 milyon 426 bin TL (yaklaşık 51,7 milyon euro) kazandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/ballon-dor-tarihi-belli-oldu-altin-top-odul-toreni-ne-zaman-1096348137.html

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galatasaray, süper lig, taksim, yenikapı, şampiyonluk, kutlama