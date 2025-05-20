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Şampiyonun kutlama detayları belli oldu: 1 milyon taraftar bekleniyor
Şampiyonun kutlama detayları belli oldu: 1 milyon taraftar bekleniyor
Sputnik Türkiye
Süper Lig'in bitimine iki hafta kalmasına rağmen şampiyonluğunu ilan eden ve Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı eden Galatasaray, şampiyonluk kutlama... 20.05.2025, Sputnik Türkiye
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süper lig
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Kayserispor'u mağlup ederek 2024-25 sezonunda zafere giden Galatasaray, üst üste üçüncü şampiyonluğunu kazandı. Galatasaray, 25. şampiyonluk ve 5. yıldızı 25 Mayıs (25.05.2025) pazar akşamı taraftarıyla birlikte kutlama kararı aldı. Yenikapı'da yapılacak kutlamaya bir milyon taraftar bekleniyor. Şampiyonluk şöleni için İstanbul Valiliği'ne başvuran Galatasaray, Göztepe deplasmanı dönüşü Taksim'de toplanacağı açıklandı.Galatasaray Lisesi'nden kalkacak üstü açık otobüsle Yenikapı'ya gidecek futbol takımı, burada toplanan taraftarlarla şampiyonluğu kutlayacak. Bu başarıyla birlikte sarı kırmızılı takımın kasasına girecek toplam para miktarı da belli oldu. Galatasaray toplamda 1 milyar 177 milyon 426 bin TL (yaklaşık 51,7 milyon euro) kazandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/ballon-dor-tarihi-belli-oldu-altin-top-odul-toreni-ne-zaman-1096348137.html
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galatasaray, süper lig, taksim, yenikapı, şampiyonluk, kutlama
galatasaray, süper lig, taksim, yenikapı, şampiyonluk, kutlama

Şampiyonun kutlama detayları belli oldu: 1 milyon taraftar bekleniyor

07:55 20.05.2025 (güncellendi: 08:01 20.05.2025)
© AA / Güven YılmazGalatasaray
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2025
© AA / Güven Yılmaz
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Süper Lig'in bitimine iki hafta kalmasına rağmen şampiyonluğunu ilan eden ve Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı eden Galatasaray, şampiyonluk kutlama detayları belli oldu. Galatasaray, şampiyonluğu bir milyon taraftarın beklendiği Yenikapı'da kutlayacak.
Kayserispor'u mağlup ederek 2024-25 sezonunda zafere giden Galatasaray, üst üste üçüncü şampiyonluğunu kazandı. Galatasaray, 25. şampiyonluk ve 5. yıldızı 25 Mayıs (25.05.2025) pazar akşamı taraftarıyla birlikte kutlama kararı aldı.
Yenikapı'da yapılacak kutlamaya bir milyon taraftar bekleniyor. Şampiyonluk şöleni için İstanbul Valiliği'ne başvuran Galatasaray, Göztepe deplasmanı dönüşü Taksim'de toplanacağı açıklandı.
Galatasaray Lisesi'nden kalkacak üstü açık otobüsle Yenikapı'ya gidecek futbol takımı, burada toplanan taraftarlarla şampiyonluğu kutlayacak.
Bu başarıyla birlikte sarı kırmızılı takımın kasasına girecek toplam para miktarı da belli oldu. Galatasaray toplamda 1 milyar 177 milyon 426 bin TL (yaklaşık 51,7 milyon euro) kazandı.
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