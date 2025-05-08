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Al-Nassr - Al Ittihad maçında saha karıştı: Cristiano Ronaldo tepki gösterdi
Al-Nassr - Al Ittihad maçında saha karıştı: Cristiano Ronaldo tepki gösterdi
Sputnik Türkiye
Al Nassr'ın Al Ittihad'a 3-2 yenildiği Suudi Ligi maçında Cristiano Ronaldo, takım arkadaşlarının savunma hatası sonrası uyuma hareketi yaparak takımı... 08.05.2025, Sputnik Türkiye
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Suudi Arabistan Ligi’nde Al Nassr, Al Ittihad’a 3-2 mağlup olurken, maçın son düdüğüyle birlikte sahada tansiyon yükseldi.Karşılaşmanın Al Ittihad’ın 3-2’lik üstünlüğüyle sona ermesinin ardından Al Nassr oyuncuları, rakip takıma fiziksel müdahalede bulundu. İki takım futbolcuları arasında arbede yaşanırken, saha bir anda karıştı. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle olaylar kontrol altına alındı.Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, takım arkadaşlarının yaptığı savunma hatası sonrası saha ortasında 'uyuma' hareketi yaparak tepkisini gösterdi. Maçta Al Ittihad galibiyetle puan farkını 6’ya çıkardı. Al Nassr taraftarları Ronaldo'yu sosyal medyadan eleştiri yağmuruna tuttu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/mourinhonun-sozlesme-detaylari-ortaya-cikti-baska-takimla-anlassa-bile-fenerbahce-15-milyon-euro-1096037622.html
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cristiano ronaldo, al-nasr, suudi arabistan, maç, tarihi maç, maç yayını, derbi, futbol, futbol maçı
cristiano ronaldo, al-nasr, suudi arabistan, maç, tarihi maç, maç yayını, derbi, futbol, futbol maçı

Al-Nassr - Al Ittihad maçında saha karıştı: Cristiano Ronaldo tepki gösterdi

01:13 08.05.2025
© AP Photo / Amr NabilCristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2025
© AP Photo / Amr Nabil
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Al Nassr'ın Al Ittihad'a 3-2 yenildiği Suudi Ligi maçında Cristiano Ronaldo, takım arkadaşlarının savunma hatası sonrası uyuma hareketi yaparak takımı eleştirdi. Maçın 90+4'ündeki golle galibiyete ulaşan Al Ittihad, liderlik farkını 6 puana çıkarırken, sahada oyuncular yumruklu kavgaya tutuştu.
Suudi Arabistan Ligi’nde Al Nassr, Al Ittihad’a 3-2 mağlup olurken, maçın son düdüğüyle birlikte sahada tansiyon yükseldi.
Karşılaşmanın Al Ittihad’ın 3-2’lik üstünlüğüyle sona ermesinin ardından Al Nassr oyuncuları, rakip takıma fiziksel müdahalede bulundu. İki takım futbolcuları arasında arbede yaşanırken, saha bir anda karıştı. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle olaylar kontrol altına alındı.
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, takım arkadaşlarının yaptığı savunma hatası sonrası saha ortasında 'uyuma' hareketi yaparak tepkisini gösterdi. Maçta Al Ittihad galibiyetle puan farkını 6’ya çıkardı. Al Nassr taraftarları Ronaldo'yu sosyal medyadan eleştiri yağmuruna tuttu.
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