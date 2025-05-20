https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/kuruyemis-deviydi-konkordato-ilan-etti-1096360276.html

Kuruyemiş deviydi: Konkordato ilan etti

Kuruyemiş deviydi: Konkordato ilan etti

Sputnik Türkiye

'Köyden Halka Kuruyemiş' sloganıyla kurulan 27 yıllık Yedikır Kuruyemiş konkordato talebinde bulundu 20.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-20T11:50+0300

2025-05-20T11:50+0300

2025-05-20T11:50+0300

ekonomi̇

konkordato

iflas

i̇flas erteleme

yedikır kuruyemiş

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Kuruyemiş sektörünün önde gelen firmalarından biri olan 27 yıllık Yedikır Kuruyemiş, konkordato ilan etti. Şirket, 'Köyden Halka Kuruyemiş' sloganıyla Türkiye'nin bir çok bölgesinde faaliyet gösteriyor. İflas edip etmeyeceğine karar verilecekAmasya merkezli kuruyemiş üreten ve Türkiye'nin dört bir yanında satışa sunan Yedikır Kuruyemiş, yaşadığı ekonomik darboğazı aşamadı ve konkordato talebinde bulundu. Başvuru sonrasında üç ay geçici mühlet verilirken, şirketin finansal tabloları inceleme altına alındı. 3 kişilik heyet tarafından hazırlanacak rapor, 1998 yılından bu yana faaliyet gösteren firmanın iflas edip etmeyeceğini belirleyici nitelik taşıyacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/34-yillik-tekstil-firmasi-konkordato-ilan-etti-organik-ve-geri-donusturulmus-kumas-uretiyordu-1095988225.html

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konkordato, iflas, i̇flas erteleme, yedikır kuruyemiş