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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/kuruyemis-deviydi-konkordato-ilan-etti-1096360276.html
Kuruyemiş deviydi: Konkordato ilan etti
Kuruyemiş deviydi: Konkordato ilan etti
Sputnik Türkiye
'Köyden Halka Kuruyemiş' sloganıyla kurulan 27 yıllık Yedikır Kuruyemiş konkordato talebinde bulundu 20.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-20T11:50+0300
2025-05-20T11:50+0300
ekonomi̇
konkordato
iflas
i̇flas erteleme
yedikır kuruyemiş
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Kuruyemiş sektörünün önde gelen firmalarından biri olan 27 yıllık Yedikır Kuruyemiş, konkordato ilan etti. Şirket, 'Köyden Halka Kuruyemiş' sloganıyla Türkiye'nin bir çok bölgesinde faaliyet gösteriyor. İflas edip etmeyeceğine karar verilecekAmasya merkezli kuruyemiş üreten ve Türkiye'nin dört bir yanında satışa sunan Yedikır Kuruyemiş, yaşadığı ekonomik darboğazı aşamadı ve konkordato talebinde bulundu. Başvuru sonrasında üç ay geçici mühlet verilirken, şirketin finansal tabloları inceleme altına alındı. 3 kişilik heyet tarafından hazırlanacak rapor, 1998 yılından bu yana faaliyet gösteren firmanın iflas edip etmeyeceğini belirleyici nitelik taşıyacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/34-yillik-tekstil-firmasi-konkordato-ilan-etti-organik-ve-geri-donusturulmus-kumas-uretiyordu-1095988225.html
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konkordato, iflas, i̇flas erteleme, yedikır kuruyemiş
konkordato, iflas, i̇flas erteleme, yedikır kuruyemiş

Kuruyemiş deviydi: Konkordato ilan etti

11:50 20.05.2025
© AAKuruyemiş, badem, fıstık, çekirdek
Kuruyemiş, badem, fıstık, çekirdek - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2025
© AA
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'Köyden Halka Kuruyemiş' sloganıyla kurulan 27 yıllık Yedikır Kuruyemiş konkordato talebinde bulundu
Kuruyemiş sektörünün önde gelen firmalarından biri olan 27 yıllık Yedikır Kuruyemiş, konkordato ilan etti. Şirket, 'Köyden Halka Kuruyemiş' sloganıyla Türkiye'nin bir çok bölgesinde faaliyet gösteriyor.

İflas edip etmeyeceğine karar verilecek

Amasya merkezli kuruyemiş üreten ve Türkiye'nin dört bir yanında satışa sunan Yedikır Kuruyemiş, yaşadığı ekonomik darboğazı aşamadı ve konkordato talebinde bulundu. Başvuru sonrasında üç ay geçici mühlet verilirken, şirketin finansal tabloları inceleme altına alındı.
3 kişilik heyet tarafından hazırlanacak rapor, 1998 yılından bu yana faaliyet gösteren firmanın iflas edip etmeyeceğini belirleyici nitelik taşıyacak.
kumaş - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
EKONOMİ
34 yıllık tekstil firması konkordato ilan etti: Organik ve geri dönüştürülmüş kumaş üretiyordu
6 Mayıs, 17:33
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