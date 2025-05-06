https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/34-yillik-tekstil-firmasi-konkordato-ilan-etti-organik-ve-geri-donusturulmus-kumas-uretiyordu-1095988225.html
34 yıllık tekstil firması konkordato ilan etti: Organik ve geri dönüştürülmüş kumaş üretiyordu
34 yıllık tekstil firması konkordato ilan etti: Organik ve geri dönüştürülmüş kumaş üretiyordu
Sputnik Türkiye
İstanbul merkezli tekstil firması Özgü Kumaş konkordato ilan etti. 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T17:33+0300
2025-05-06T17:33+0300
2025-05-06T17:33+0300
ekonomi̇
türkiye
tekstil
konkordato
i̇stanbul
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İstanbul merkezli 34 yıllık tekstil firması Özgü Tekstil darboğazdan çıkamadı. Şirket konkordato ilan etti. Şirket moda alanında faaliyet gösteren birçok firmaya kumaş sağlarken, organik ve geri dönüştürülmüş kumaş üretimleriyle tanınıyor. Üç ay geçici süre verildiÖzgü Kumaş Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 30 Nisan 2025 tarihinde İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi'ne yaptığı başvuru sonucunda, üç ay süreyle geçici konkordato mühleti aldı. Mahkeme, şirketin sunduğu belgelerin eksiksiz olduğunu belirterek, konkordato komiserleri görevlendirildi. Bu süreçte, şirketin mal varlığının korunması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasına karar verilirken, mali yapısını güçlendirmeye çalışacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/koklu-doner-zinciri-ekonomik-darbogazda-konkordato-talebinde-bulundu-1095839937.html
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türkiye, tekstil, konkordato, i̇stanbul
türkiye, tekstil, konkordato, i̇stanbul
34 yıllık tekstil firması konkordato ilan etti: Organik ve geri dönüştürülmüş kumaş üretiyordu
İstanbul merkezli tekstil firması Özgü Kumaş konkordato ilan etti.
İstanbul merkezli 34 yıllık tekstil firması Özgü Tekstil darboğazdan çıkamadı. Şirket konkordato ilan etti. Şirket moda alanında faaliyet gösteren birçok firmaya kumaş sağlarken, organik ve geri dönüştürülmüş kumaş üretimleriyle tanınıyor.
Üç ay geçici süre verildi
Özgü Kumaş Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 30 Nisan 2025 tarihinde İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi'ne yaptığı başvuru sonucunda, üç ay süreyle geçici konkordato mühleti aldı. Mahkeme, şirketin sunduğu belgelerin eksiksiz olduğunu belirterek, konkordato komiserleri görevlendirildi. Bu süreçte, şirketin mal varlığının korunması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasına karar verilirken, mali yapısını güçlendirmeye çalışacak.