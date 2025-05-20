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Dünyaca ünlü sosyal medya fenomeni Emilie Kiser'in 3 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü sosyal medya fenomeni Emilie Kiser'in 3 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
ABD’li sosyal medya fenomeni Emilie Kiser’in üç yaşındaki oğlu Trigg, 12 Mayıs’ta Arizona’daki bir arka bahçe havuzunda baygın halde bulundu. Yoğun bakıma... 20.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-20T16:32+0300
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ABD’de 3.5 milyon takipçili TikTok fenomeni Emilie Kiser, oğlunun trajik ölümüyle sarsıldı. Üç yaşındaki Trigg, 12 Mayıs’ta Arizona’nın Chandler kentinde bir arka bahçe havuzunda baygın halde bulundu. Olay yerine gelen ilk yardım ekipleri, çocuğu derhal hastaneye kaldırdı.Boğularak hayatını kaybettiChandler Polis Departmanı sözcüsü Sonu Wasu, olayın bir boğulma vakası olarak değerlendirildiğini ve Trigg’in 18 Mayıs’ta yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yetkililer, “Bu akıl almaz zamanda çocuğun ailesi ve sevdiklerine en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz,” şeklinde açıklamada bulundu. Soruşturma devam ediyor.Emilie Kiser kimdir?26 yaşındaki Emilie Kiser, özellikle aile yaşamını konu alan içerikleriyle tanınıyor. TikTok'ta 3.5 milyon, Instagram'da ise 1 milyonu aşkın takipçiye sahip olan Emilie, Arizona’da eşi Brady ile birlikte yaşıyordu. 2021 doğumlu Trigg çiftin ilk çocuğuydu; ikinci oğulları Theodore, Mart 2025’te dünyaya gelmişti.Polis yetkilileri, devam eden soruşturma nedeniyle olaya dair ek bilgi paylaşımının yapılmayacağını belirtti. Ailenin zor zamanlarında mahremiyetlerine saygı duyulması gerektiği vurgulandı.Boğulma vakaları ve çocuk güvenliğiUzmanlara göre arka bahçe havuzları, çocuklar için büyük bir tehlike oluşturuyor. Boğulma, 1-4 yaş arası çocuklarda ABD’de en yaygın ölüm nedenlerinden biri. Güvenlik bariyerleri, havuz alarmları ve ebeveyn gözetimi, bu tür trajedilerin önüne geçmek için kritik öneme sahip.
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sosyal medya, sosyal medya fenomeni, instagram, tiktok, abd

Dünyaca ünlü sosyal medya fenomeni Emilie Kiser'in 3 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

16:32 20.05.2025
© Fotoğraf ABD’li Influencer Emilie Kiser’in Oğlunu Kaybettiği Trajik Olay
ABD’li Influencer Emilie Kiser’in Oğlunu Kaybettiği Trajik Olay - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2025
© Fotoğraf
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ABD’li sosyal medya fenomeni Emilie Kiser’in üç yaşındaki oğlu Trigg, 12 Mayıs’ta Arizona’daki bir arka bahçe havuzunda baygın halde bulundu. Yoğun bakıma alınan küçük çocuk, altı gün süren yaşam mücadelesinin ardından 18 Mayıs’ta hayatını kaybetti. Boğulma şüphesiyle başlatılan soruşturma sürüyor.
ABD’de 3.5 milyon takipçili TikTok fenomeni Emilie Kiser, oğlunun trajik ölümüyle sarsıldı. Üç yaşındaki Trigg, 12 Mayıs’ta Arizona’nın Chandler kentinde bir arka bahçe havuzunda baygın halde bulundu. Olay yerine gelen ilk yardım ekipleri, çocuğu derhal hastaneye kaldırdı.

Boğularak hayatını kaybetti

Chandler Polis Departmanı sözcüsü Sonu Wasu, olayın bir boğulma vakası olarak değerlendirildiğini ve Trigg’in 18 Mayıs’ta yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yetkililer, “Bu akıl almaz zamanda çocuğun ailesi ve sevdiklerine en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz,” şeklinde açıklamada bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Emilie Kiser kimdir?

26 yaşındaki Emilie Kiser, özellikle aile yaşamını konu alan içerikleriyle tanınıyor. TikTok'ta 3.5 milyon, Instagram'da ise 1 milyonu aşkın takipçiye sahip olan Emilie, Arizona’da eşi Brady ile birlikte yaşıyordu. 2021 doğumlu Trigg çiftin ilk çocuğuydu; ikinci oğulları Theodore, Mart 2025’te dünyaya gelmişti.
Polis yetkilileri, devam eden soruşturma nedeniyle olaya dair ek bilgi paylaşımının yapılmayacağını belirtti. Ailenin zor zamanlarında mahremiyetlerine saygı duyulması gerektiği vurgulandı.

Boğulma vakaları ve çocuk güvenliği

Uzmanlara göre arka bahçe havuzları, çocuklar için büyük bir tehlike oluşturuyor. Boğulma, 1-4 yaş arası çocuklarda ABD’de en yaygın ölüm nedenlerinden biri. Güvenlik bariyerleri, havuz alarmları ve ebeveyn gözetimi, bu tür trajedilerin önüne geçmek için kritik öneme sahip.
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