https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/dunyaca-unlu-sosyal-medya-fenomeni-emilie-kiserin-3-yasindaki-oglu-hayatini-kaybetti-1096369200.html

Dünyaca ünlü sosyal medya fenomeni Emilie Kiser'in 3 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü sosyal medya fenomeni Emilie Kiser'in 3 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

ABD’li sosyal medya fenomeni Emilie Kiser’in üç yaşındaki oğlu Trigg, 12 Mayıs’ta Arizona’daki bir arka bahçe havuzunda baygın halde bulundu. Yoğun bakıma... 20.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-20T16:32+0300

2025-05-20T16:32+0300

2025-05-20T16:32+0300

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ABD’de 3.5 milyon takipçili TikTok fenomeni Emilie Kiser, oğlunun trajik ölümüyle sarsıldı. Üç yaşındaki Trigg, 12 Mayıs’ta Arizona’nın Chandler kentinde bir arka bahçe havuzunda baygın halde bulundu. Olay yerine gelen ilk yardım ekipleri, çocuğu derhal hastaneye kaldırdı.Boğularak hayatını kaybettiChandler Polis Departmanı sözcüsü Sonu Wasu, olayın bir boğulma vakası olarak değerlendirildiğini ve Trigg’in 18 Mayıs’ta yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yetkililer, “Bu akıl almaz zamanda çocuğun ailesi ve sevdiklerine en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz,” şeklinde açıklamada bulundu. Soruşturma devam ediyor.Emilie Kiser kimdir?26 yaşındaki Emilie Kiser, özellikle aile yaşamını konu alan içerikleriyle tanınıyor. TikTok'ta 3.5 milyon, Instagram'da ise 1 milyonu aşkın takipçiye sahip olan Emilie, Arizona’da eşi Brady ile birlikte yaşıyordu. 2021 doğumlu Trigg çiftin ilk çocuğuydu; ikinci oğulları Theodore, Mart 2025’te dünyaya gelmişti.Polis yetkilileri, devam eden soruşturma nedeniyle olaya dair ek bilgi paylaşımının yapılmayacağını belirtti. Ailenin zor zamanlarında mahremiyetlerine saygı duyulması gerektiği vurgulandı.Boğulma vakaları ve çocuk güvenliğiUzmanlara göre arka bahçe havuzları, çocuklar için büyük bir tehlike oluşturuyor. Boğulma, 1-4 yaş arası çocuklarda ABD’de en yaygın ölüm nedenlerinden biri. Güvenlik bariyerleri, havuz alarmları ve ebeveyn gözetimi, bu tür trajedilerin önüne geçmek için kritik öneme sahip.

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