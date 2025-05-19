https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/galatasaray-baskani-ozbek-ilk-ayriligi-acikladi-memleketine-donmek-istiyor-1096344816.html
Galatasaray Başkanı Özbek ilk ayrılığı açıkladı: 'Memleketine dönmek istiyor'
Galatasaray Başkanı Özbek ilk ayrılığı açıkladı: 'Memleketine dönmek istiyor'
Sputnik Türkiye
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 25. şampiyonluğun ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Özbek, kaleci Fernando Muslera’nın... 19.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-19T18:25+0300
2025-05-19T18:25+0300
2025-05-19T18:25+0300
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamada Muslera'nın memleketine dönme arzusunu ilettiğini söyledi.Özbek, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliğinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kutlama mesajıyla sözlerine başlayan Özbek, şampiyonlukta emeği geçen teknik heyet, oyuncular, taraftar ve genel kurul üyelerine teşekkür etti.Kaleci Muslera hakkında konuşan Başkan Özbek "Muslera, memleketine dönmek istiyor. Kalması için konuştum ama gitmekte çok ısrarcı. Biz de ısrarımıza devam edeceğiz" dedi. Galatasaray taraftarlarının gündemindeki Victor Osimhen'in transferi için Özbek ''En önemli karar Osimhen’e ait. Bu sevgiye nasıl yanıt vereceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yönetim kurulu olarak biz de onu Şampiyonlar Ligi yolunda takımda görmeyi çok isteriz” açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250518/galatasaray-25-kez-sampiyon-sari-kirmizili-takim-formasina-5-yildizi-ekledi-1096321986.html
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galatasaray, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, transfer, transfer yasağı, transfermarkt , maç, tarihi maç, maç yayını, fernando muslera, osimhen, victor james osimhen, şampiyon, şampiyonluk
Galatasaray Başkanı Özbek ilk ayrılığı açıkladı: 'Memleketine dönmek istiyor'
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 25. şampiyonluğun ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Özbek, kaleci Fernando Muslera’nın takımda kalması için çaba gösterdiklerini ancak oyuncunun ülkesine dönme isteğini dile getirdi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamada Muslera'nın memleketine dönme arzusunu ilettiğini söyledi.
Özbek, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliğinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kutlama mesajıyla sözlerine başlayan Özbek, şampiyonlukta emeği geçen teknik heyet, oyuncular, taraftar ve genel kurul üyelerine teşekkür etti.
Kaleci Muslera hakkında konuşan Başkan Özbek "Muslera, memleketine dönmek istiyor. Kalması için konuştum ama gitmekte çok ısrarcı. Biz de ısrarımıza devam edeceğiz" dedi. Galatasaray taraftarlarının gündemindeki Victor Osimhen'in transferi için Özbek ''En önemli karar Osimhen’e ait. Bu sevgiye nasıl yanıt vereceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yönetim kurulu olarak biz de onu Şampiyonlar Ligi yolunda takımda görmeyi çok isteriz” açıklamasında bulundu.