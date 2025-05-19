https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/galatasaray-baskani-ozbek-ilk-ayriligi-acikladi-memleketine-donmek-istiyor-1096344816.html

Galatasaray Başkanı Özbek ilk ayrılığı açıkladı: 'Memleketine dönmek istiyor'

Galatasaray Başkanı Özbek ilk ayrılığı açıkladı: 'Memleketine dönmek istiyor'

Sputnik Türkiye

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 25. şampiyonluğun ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Özbek, kaleci Fernando Muslera’nın... 19.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-19T18:25+0300

2025-05-19T18:25+0300

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spor

galatasaray

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

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transfer

transfer yasağı

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamada Muslera'nın memleketine dönme arzusunu ilettiğini söyledi.Özbek, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliğinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kutlama mesajıyla sözlerine başlayan Özbek, şampiyonlukta emeği geçen teknik heyet, oyuncular, taraftar ve genel kurul üyelerine teşekkür etti.Kaleci Muslera hakkında konuşan Başkan Özbek "Muslera, memleketine dönmek istiyor. Kalması için konuştum ama gitmekte çok ısrarcı. Biz de ısrarımıza devam edeceğiz" dedi. Galatasaray taraftarlarının gündemindeki Victor Osimhen'in transferi için Özbek ''En önemli karar Osimhen’e ait. Bu sevgiye nasıl yanıt vereceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yönetim kurulu olarak biz de onu Şampiyonlar Ligi yolunda takımda görmeyi çok isteriz” açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250518/galatasaray-25-kez-sampiyon-sari-kirmizili-takim-formasina-5-yildizi-ekledi-1096321986.html

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