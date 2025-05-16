https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/bakan-yerlikaya-duyurdu-osmaniyede-sel-felaketinde-310-personel-ve-72-arac-calisiyor-1096288647.html
Bakan Yerlikaya duyurdu: Osmaniye'de sel felaketinde 310 personel ve 72 araç çalışıyor
Bakan Yerlikaya duyurdu: Osmaniye'de sel felaketinde 310 personel ve 72 araç çalışıyor
Sputnik Türkiye
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dün akşam etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle taşan dere yatağı, evleri ve araçları su bastı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya... 16.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-16T18:22+0300
2025-05-16T18:22+0300
2025-05-16T18:22+0300
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osmaniye valiliği
sel
sel felaketi
yağmur
yağmur suyu
kadirli
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşanan sel felaketi hakkında paylaşım yaptı.Bakan Yerlikaya, olay yerine AFAD, itfaiye, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerinin sevk edildiğini duyurdu. Yerlikaya, toplam 310 personel ve 72 araçla yürütülen çalışmalar sonucu, dereye sürüklenen 8 aracın tamamının çıkarıldığını belirtti. Bakan Yerlikaya, sel baskınlarıyla ilgili 90 ihbar geldiğini belirterek, AFAD Başkanı'nın ekibiyle bölgede inceleme yaptığını açıkladı. Su baskınından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileten Yerlikaya "Rabbim her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" ifadelerini kullandı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölge için yoğun yağış uyarılarını sürdürürken, yetkililer halkı dere yataklarından uzak durmaları konusunda uyardı. Kadirli'de hayat normale dönmeye başlarken, hasarlı binalar ve altyapı için onarım çalışmaları başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/1096278028.html
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osmaniye, osmaniye i̇l jandarma komutanlığı, osmaniye valiliği, sel, sel felaketi, yağmur, yağmur suyu, kadirli
Bakan Yerlikaya duyurdu: Osmaniye'de sel felaketinde 310 personel ve 72 araç çalışıyor
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dün akşam etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle taşan dere yatağı, evleri ve araçları su bastı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, 8 aracın dereye sürüklendiğini ancak can kaybı yaşanmadığını duyurdu. Afette 310 personel ve 72 araçla çalışmaların devam ettiği belirtildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşanan sel felaketi hakkında paylaşım yaptı.
Bakan Yerlikaya, olay yerine AFAD, itfaiye, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerinin sevk edildiğini duyurdu. Yerlikaya, toplam 310 personel ve 72 araçla yürütülen çalışmalar sonucu, dereye sürüklenen 8 aracın tamamının çıkarıldığını belirtti.
Bakan Yerlikaya, sel baskınlarıyla ilgili 90 ihbar geldiğini belirterek, AFAD Başkanı'nın ekibiyle bölgede inceleme yaptığını açıkladı. Su baskınından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileten Yerlikaya "Rabbim her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" ifadelerini kullandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölge için yoğun yağış uyarılarını sürdürürken, yetkililer halkı dere yataklarından uzak durmaları konusunda uyardı. Kadirli'de hayat normale dönmeye başlarken, hasarlı binalar ve altyapı için onarım çalışmaları başlatıldı.