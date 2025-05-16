https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/bakan-yerlikaya-duyurdu-osmaniyede-sel-felaketinde-310-personel-ve-72-arac-calisiyor-1096288647.html

Bakan Yerlikaya duyurdu: Osmaniye'de sel felaketinde 310 personel ve 72 araç çalışıyor

Bakan Yerlikaya duyurdu: Osmaniye'de sel felaketinde 310 personel ve 72 araç çalışıyor

Sputnik Türkiye

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dün akşam etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle taşan dere yatağı, evleri ve araçları su bastı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya... 16.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-16T18:22+0300

2025-05-16T18:22+0300

2025-05-16T18:22+0300

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osmaniye i̇l jandarma komutanlığı

osmaniye valiliği

sel

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yağmur

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşanan sel felaketi hakkında paylaşım yaptı.Bakan Yerlikaya, olay yerine AFAD, itfaiye, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerinin sevk edildiğini duyurdu. Yerlikaya, toplam 310 personel ve 72 araçla yürütülen çalışmalar sonucu, dereye sürüklenen 8 aracın tamamının çıkarıldığını belirtti. Bakan Yerlikaya, sel baskınlarıyla ilgili 90 ihbar geldiğini belirterek, AFAD Başkanı'nın ekibiyle bölgede inceleme yaptığını açıkladı. Su baskınından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileten Yerlikaya "Rabbim her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" ifadelerini kullandı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölge için yoğun yağış uyarılarını sürdürürken, yetkililer halkı dere yataklarından uzak durmaları konusunda uyardı. Kadirli'de hayat normale dönmeye başlarken, hasarlı binalar ve altyapı için onarım çalışmaları başlatıldı.

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osmaniye, osmaniye i̇l jandarma komutanlığı, osmaniye valiliği, sel, sel felaketi, yağmur, yağmur suyu, kadirli