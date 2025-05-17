https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/rus-vekil-slutskiy-rusya-ve-ukrayna-arasindaki-gorusmelerin-bir-sonraki-turu-ateskese-ayrilacak-1096294435.html
Rus vekil Slutskiy: Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerin bir sonraki turu ateşkese ayrılacak
Rus vekil Slutskiy: Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerin bir sonraki turu ateşkese ayrılacak
Sputnik Türkiye
Rus vekil Slutskiy, Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerin bir sonraki turunun, ateşkesin işleyişini anlamaya yönelik olabileceğini belirtti. 17.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-17T00:24+0300
2025-05-17T00:24+0300
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rusya devlet duması
müzakere
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Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Solovyov Live TV kanalına verdiği demeçte Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne ilişkin bir sonraki görüşmenin ateşkesin işleyişini anlamaya yönelik olabileceğini söyledi.Slutskiy, “Bir sonraki turun, ateşkesin işleyişinin anlaşılmasına ayrılacağını söyleyebilirim” dedi.Rus vekil, müzakerelerde masaya yatırılacak ateşkes konusundaki tutumun çok hızlı bir şekilde, birkaç gün içinde oluşacağını belirterek, bir sonraki turun, Moskova ve Kiev'de ateşkes mekaniğine ilişkin anlayış değerlendirildiğinde gerçekleşeceğini kaydetti.Slutskiy ayrıca, müzakerelerin ikinci turunun ‘kritik önemde’ olabileceğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/arjantinli-uzman-putinin-muzakere-onerisi-kalici-bir-barisa-ulasmayi-amacliyor-1096293908.html
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rusya, ukrayna, görüşme, leonid slutskiy, rusya devlet duması, müzakere, moskova, kiev
rusya, ukrayna, görüşme, leonid slutskiy, rusya devlet duması, müzakere, moskova, kiev
Rus vekil Slutskiy: Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerin bir sonraki turu ateşkese ayrılacak
Rus vekil Slutskiy, Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerin bir sonraki turunun, ateşkesin işleyişini anlamaya yönelik olabileceğini belirtti.
Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Solovyov Live TV kanalına verdiği demeçte Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne ilişkin bir sonraki görüşmenin ateşkesin işleyişini anlamaya yönelik olabileceğini söyledi.
Slutskiy, “Bir sonraki turun, ateşkesin işleyişinin anlaşılmasına ayrılacağını söyleyebilirim” dedi.
Rus vekil, müzakerelerde masaya yatırılacak ateşkes konusundaki tutumun çok hızlı bir şekilde, birkaç gün içinde oluşacağını belirterek, bir sonraki turun, Moskova ve Kiev'de ateşkes mekaniğine ilişkin anlayış değerlendirildiğinde gerçekleşeceğini kaydetti.
Slutskiy ayrıca, müzakerelerin ikinci turunun ‘kritik önemde’ olabileceğini vurguladı.