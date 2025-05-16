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Arjantinli uzman: Putin’in müzakere önerisi kalıcı bir barışa ulaşmayı amaçlıyor
Arjantinli uzman: Putin’in müzakere önerisi kalıcı bir barışa ulaşmayı amaçlıyor
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Arjantinli uzman Christian Lamesa, İstanbul görüşmelerinin Rusya lideri Vladimir Putin'in Zelenskiy ve Avrupalı destekçilerinin 30 günlük ateşkes uygulanması... 16.05.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında İstanbul'da yapılan doğrudan görüşmeleri Sputnik’e değerlendiren Lamesa, Putin’in bu öneriyi kalıcı bir barışa götürecek müzakereleri başlatmak için yaptığını belirterek, şunları ifade etti.
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Arjantinli uzman: Putin’in müzakere önerisi kalıcı bir barışa ulaşmayı amaçlıyor

23:41 16.05.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Arjantinli uzman Christian Lamesa, İstanbul görüşmelerinin Rusya lideri Vladimir Putin'in Zelenskiy ve Avrupalı destekçilerinin 30 günlük ateşkes uygulanması yönündeki absürt baskılarına karşılık olarak yaptığı çok akıllıca bir hamle olduğunu belirtti.
Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında İstanbul'da yapılan doğrudan görüşmeleri Sputnik’e değerlendiren Lamesa, Putin’in bu öneriyi kalıcı bir barışa götürecek müzakereleri başlatmak için yaptığını belirterek, şunları ifade etti.

Putin bu öneriyi tam da barışa, ciddi ve kalıcı bir barışa, bu duruma yol açan derin çatışmaları çözecek barışa ve tekrar ediyorum, mümkün olan en ciddi biçimde barışa yol açacak müzakerelerin başlaması için yapıyor.

Kiev ve tekrar söylüyorum Avrupalı destekçilerinde savaşı sürdürme arzusu var. Barışa ulaşmak gibi gerçek bir niyetleri yok ve bu da elbette her zaman Ukrayna'nın çıkarlarına aykırıdır.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın da çok doğru bir şekilde ifade ettiği gibi, Kiev Rusya'nın barış önerilerinden her yüz çevirdiğinde Ukrayna daha da küçülüyor. 2022 yılında bozulan, hatta taslağı bile imzalanan ancak dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından yok edilen anlaşmadaki şartlar, şimdiki duruma kıyasla Ukrayna için son derece avantajlıydı.

Dolayısıyla, elbette Kiev rejiminin ve destekçilerinin inatçılığı ve aptallığı, bana, en azından bu aşamada, Zelenskiy Ukrayna'da yasadışı olarak iktidarda olduğu sürece, barışa ulaşma yönünde gerçek bir arzunun olmayacağını düşündürüyor.

rusya türkiye ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2025
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