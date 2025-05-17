https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/misir-disisleri-bakanligi-rusya-ve-ukrayna-arasinda-istanbulda-yapilan-gorusmeleri-memnuniyetle-1096308380.html
Mısır Dışişleri Bakanlığı: Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan görüşmeleri memnuniyetle karşılıyoruz
Mısır Dışişleri Bakanlığı: Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan görüşmeleri memnuniyetle karşılıyoruz
Sputnik Türkiye
Mısır Dışişleri Bakanlığı, Mısır’ın Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmeleri memnuniyetle karşıladığını belirttiği bir açıklama... 17.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-17T19:24+0300
2025-05-17T19:24+0300
2025-05-17T19:22+0300
dünya
mısır dışişleri bakanlığı
rusya
ukrayna
görüşme
i̇stanbul
ateşkes
siyasi çözüm
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Açıklamada, Mısır'ın Rusya ve Ukrayna arasında cuma günü İstanbul'da gerçekleştirilen doğrudan görüşmeleri memnuniyetle karşıladığı ve tarafları güveni arttırmaya yönelik daha ileri adımlar atmaya çağırdığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:Mısır’ın Rusya ve Ukrayna'ya ateşkes sağlanması ve çatışmaya siyasi çözüm bulunması için güveni artırma yönünde daha fazla adım atmaya çağrısı yaptığı vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/medvedev-muzakerelerin-basarisiz-olmasi-daha-kotu-bir-catismaya-yol-acabilir-1096306836.html
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mısır dışişleri bakanlığı, rusya, ukrayna, görüşme, i̇stanbul, ateşkes, siyasi çözüm
mısır dışişleri bakanlığı, rusya, ukrayna, görüşme, i̇stanbul, ateşkes, siyasi çözüm
Mısır Dışişleri Bakanlığı: Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan görüşmeleri memnuniyetle karşılıyoruz
Mısır Dışişleri Bakanlığı, Mısır’ın Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmeleri memnuniyetle karşıladığını belirttiği bir açıklama yayınladı.
Açıklamada, Mısır'ın Rusya ve Ukrayna arasında cuma günü İstanbul'da gerçekleştirilen doğrudan görüşmeleri memnuniyetle karşıladığı ve tarafları güveni arttırmaya yönelik daha ileri adımlar atmaya çağırdığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
Mısır Arap Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında İstanbul'da gerçekleştirilen doğrudan görüşmeleri memnuniyetle karşılıyor. Mısır bu adımın umut verici bir gelişme olduğunun altını çiziyor.
Mısır’ın Rusya ve Ukrayna'ya ateşkes sağlanması ve çatışmaya siyasi çözüm bulunması için güveni artırma yönünde daha fazla adım atmaya çağrısı yaptığı vurgulandı.