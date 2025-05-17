https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/misir-disisleri-bakanligi-rusya-ve-ukrayna-arasinda-istanbulda-yapilan-gorusmeleri-memnuniyetle-1096308380.html

Mısır Dışişleri Bakanlığı: Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan görüşmeleri memnuniyetle karşılıyoruz

Mısır Dışişleri Bakanlığı: Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan görüşmeleri memnuniyetle karşılıyoruz

Sputnik Türkiye

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Mısır’ın Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmeleri memnuniyetle karşıladığını belirttiği bir açıklama... 17.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-17T19:24+0300

2025-05-17T19:24+0300

2025-05-17T19:22+0300

dünya

mısır dışişleri bakanlığı

rusya

ukrayna

görüşme

i̇stanbul

ateşkes

siyasi çözüm

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Açıklamada, Mısır'ın Rusya ve Ukrayna arasında cuma günü İstanbul'da gerçekleştirilen doğrudan görüşmeleri memnuniyetle karşıladığı ve tarafları güveni arttırmaya yönelik daha ileri adımlar atmaya çağırdığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:Mısır’ın Rusya ve Ukrayna'ya ateşkes sağlanması ve çatışmaya siyasi çözüm bulunması için güveni artırma yönünde daha fazla adım atmaya çağrısı yaptığı vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/medvedev-muzakerelerin-basarisiz-olmasi-daha-kotu-bir-catismaya-yol-acabilir-1096306836.html

rusya

ukrayna

i̇stanbul

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mısır dışişleri bakanlığı, rusya, ukrayna, görüşme, i̇stanbul, ateşkes, siyasi çözüm